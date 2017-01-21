«Монстр!» Владимир Соловьев выложил это видео в твиттер, и мы были потрясены

Кто этот мужчина? Это ведь просто фантастика! С удивительным человеком нас знакомит популярный телеведущий Владимир Соловьев.

Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.

Сейчас я говорю о тренажерном зале, куда каждый ходил в юности. Кто-то, может, ходит и сейчас. Хотя работа, рутина, пивные животики, это все мешает, мешает…

Но мы знаем, что обычный гриф от штанги весит 20 кг. Что штанга весом 90 кг – это очень и очень прилично. Далеко не каждый пожмет ее от груди. Хотя вот в хоккее говорят, что каждый уважающий себя спортсмен должен выжимать от груди свой вес.

Монстр! Александр Хохлов (В Инстаграмме @guiltykilla) Этот ролик взорвал интернет в США. Знай наших!💪 штанга 90 кг pic.twitter.com/uIhe1goAbV — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2017 г.

А теперь посмотрите, что делает этот человек на видео. Я пересмотрел несколько раз и был потрясен.

Он держит штангу весом 90 кг одной рукой. Сам лежит на полу. И вот на наших глазах он встает но ноги, продолжая удерживать эту штангу.

Я просто не понимаю, как это может быть. В моих глазах это настоящее чудо.

«Монстр! Александр Хохлов. В инстаграме @guiltykilla. Этот ролик взорвал интернет в США. Знай наших!» - пишет в твиттере Владимир Рудольфович.

Я хочу, чтобы этот ролик взорвал интернет и в России. Какой может быть первая реакция, когда я вижу все это? Конечно, иду изучать инстаграм этого невероятного человека.

Что мы узнаем? Александр Хохлов. Рост – 1,93 см. Вес – 102 кг. «Russia Moscow Patriots» - это команда по американскому футболу.

Слушайте, мы видели много разных качков из этого чудесного вида спорта. Но тут не только могучая сила, но и координация, острый ум, сила воли. И какая изобретательность в тренировках!

Good morning & Good Night 💤Warm Up Tire 80 kg Видео опубликовано Alexander Khokhlov (@guiltykilla) Янв 20 2017 в 8:52 PST

Доброе утро! Вот он шарашит шину весом в 80 кг.

Warm Up 👊🏼 Видео опубликовано Alexander Khokhlov (@guiltykilla) Янв 20 2017 в 7:42 PST

Вот это просто разминка. Какой-то эпизод из «Матрицы».

Видео опубликовано Alexander Khokhlov (@guiltykilla) Янв 19 2017 в 1:20 PST

А вы представляете, мои любимые толстячки с пивными животиками, каково это – запрыгнуть на эту гору блинов и встать двумя ногами на этот мяч? Умоляю вас, не повторяйте в спортзале!

Balance Warm Up Pistol 30 kg Видео опубликовано Alexander Khokhlov (@guiltykilla) Янв 17 2017 в 6:34 PST

А как можно стоять на мяче, балансируя со штангой весом 30 кг?

Не понимаю, как он это делает. Это же против всех законов физики!

Я почитал подробнее о Хохлове. Позапрошлым летом он получил тяжелую травму в матче против «Рэбелс», когда принимал пас на 50 ярдов и повредил плечо при приземлении на газон.

Была нужна операция. Восстанавливаются после этого обычно два месяца.

Всем доброе утро ✌️ связки сшили 🙏 Фото опубликовано Alexander Khokhlov (@guiltykilla) Июл 28 2015 в 1:39 PDT

«Всем доброе утро! Связки сшили».

Но вскоре Александр приехал на тренировки сборной России и работал наравне со всеми. «Он в полном порядке, в отличной физической форме. Плечо еще дает о себе знать, но он может делать все, что и раньше. Его организм творит чудеса!» - сказал врач команды.

…Операцию делали на правом плече. Штангу весом в 90 кг он поднимал левой рукой.

Но все равно, вы только представьте, как тяжело это сделать.

Вот о каких спортсменах, я считаю, должна знать вся страна.