«Хочу славы, а не денег». История участника Кубка Конфедераций Рауля Хименеса

«Советский спорт» рассказывает о нападающем «Бенфики» и сборной Мексики Рауле Хименесе, который стал самым дорогим мексиканским игроком в истории.

Как не попасть в «Вест Хэм»…

25-летний Хименес считается одним из самых талантливых игроков нового мексиканского поколения. Однако, кажется, он до сих пор не реализовал все свои возможности и не раскрыл потенциал.

В 2014 году Рауля перетащил в Европу мадридский «Атлетико», заплатив «Америке» примерно 10 миллионов евро. Так нападающий стал самой дорогой продажей из Мексики в Европу. Но в Испании у Хименеса закрепиться не получилось.

В августе 2015 года форвард мог оказаться в английской премьер-лиге. Его агент, Жорже Мендеш, договорился с «Вест Хэмом» об аренде, рабочая виза уже ждала игрока. Оставалось лишь пройти медосмотр.

Но неожиданно в спор за футболиста вклинивается «Бенфика». Мендеш сообщает Хименесу, что португальский вариант намного предпочтительнее . Но что же делать с «Вест Хэмом»? С командой ведь все согласовали. Выход оказался простым. Хименес просто не появился на медосмотре. На следующий день он позвонил руководству английского клуба и сказал, что не успел на самолёт, так как…. проспал.

После этого «Бенфика» нажала на газ, быстро согласовала аренду с «Атлетико», и заплатила 3 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.

Стать самым дорогим «лавочником» «Бенфики»….

Впрочем, португальцы быстро предложили Хименесу пятилетний контракт, и заплатили «Атлетико» 22 миллиона евро. Так Хименес стал автором еще одного рекорда (и опять финансового) - самым дорогим приобретением в истории португальской команды. Ну и конечно самым дорогим мексиканцем всех времен. Тем удивительнее факт, что в прошлом сезоне форвард выходил в стартовом составе всего 15 раз.

Недавно «Бенфика» имела возможность выгодно продать игрока в Китай. Но Хименес отказался от азиатских денег. «Хочу футбольной славы, а не денег», - эти слова игрока несколько недель назад разошлись по всем португальским и испанским газетам. Уже в твиттере Хименес ответил на реплику журналиста, который удивился, что «Бенфика» упустила столь выгодную сделку. «В этом клубе мнение игрока кое-что значит», - написал Рауль.

…. и джокером португальцев

Да и наверняка в «Бенфике» не сильно расстроились из-за сорвавшегося трансфера. Дело в том, что Хименес, часто выходящий на замену, и играющий в среднем по 20-30 минут, забивает голы чуть ли не в каждом матче. В этом сезоне за 18 матчей он забил 8 голов.

Хименес – фанат фильма «Я – легенда», и признается, что хотел бы стать лучшим бомбардиром сборной Мексики, будь то на Кубке Конфедераций или на ЧМ-2018. Кстати, в случае форс-мажора форвард может сыграть и на позиции вратаря. «Ребенком часто вставал в ворота, и у меня неплохо получалось ловить мячи», - говорил Рауль в одной из мексиканских телепередач.