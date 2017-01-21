Вадим Богданов: Нас еще нигде не охраняли так, как во Франции

Сегодня на чемпионате мира во Франции сборная России сыграет в 1/8 финала с командой Словении. Матч начнется в 22.45 по московскому времени. В ожидании этого события предлагаем вам почитать интервью с голкипером сборной России Вадимом Богдановым, который рассказал о том, как гандболистов охраняют во Франции, зачем вратарей обливают пивом и почему это здорово, кода 10 тысяч зрителей болеют против тебя.

«Пусть болеют против нас – лишь бы были полные трибуны»

– Вадим, это не первый ваш крупный международный турнир. У него есть какие-то особенности по сравнению с предыдущими?

– Да, есть. Считалось, что здесь может быть опасно из угрозы терактов, но пока чемпионат мира только радует и удивляет. Здесь созданы беспрецедентные меры по безопасности. Да, это не первый мой большой турнир, но так, как во Франции, нас не охраняли еще нигде. Около нас круглосуточно местная полиция, куда бы мы ни поехали – всегда нас сопровождают. Когда мы приехали сюда, нам дали четкие указания, что делать и куда бежать в случае теракта или другой нештатной ситуации, раздали телефоны – куда нужно звонить.

– В первые дни произошел какой-то тревожный случай. Расскажите о нем.

– Около отеля, где живет сборная Польши, произошел взрыв. Но это не имело никакого отношения к терактам – что-то взорвалось на химической станции. Мы в это время были на тренировке в другом конце города, но даже после того, как закончили, нас еще час не выпускали из зала – проверяли, что это был за взрыв и безопасно ли для нас вернуться в свой отель. В общем, французы с этим не шутят. Но если отвлечься от этой истории – то французы сделали большой настоящий праздник в удовольствие всем – и спортсменам, и зрителям.

– Считаете, сборной России повезло выступать в одной группе с хозяевами? Намного ли тяжелее играть в атмосфере, которую создают французские зрители, болея за своих?

– На меня этот никак не давит. На меня больше давит пустой зал. Поэтому пусть болеют против нас – лишь бы были полные трибуны. Тем более уж во Франции грех жаловаться на болельщиков – они болеют абсолютно культурно.

– А где болеют некультурно?

– Есть такие страны. В основном это балканские. Воют, плюются, швыряют монеты, льют воду, иногда даже пиво выливают – и не жалко же! Вратарю особенно хорошо достается – мы ведь стоим на одном месте, когда команда атакует. Так что мы хорошая добыча для трибунных хулиганов.

– Когда больше негатива ощущается – когда вы со сборной выступаете или когда с клубом приезжаете?

– Большой разницы нет. Просто это общий культурный уровень болельщиков таких стран, как Румыния или Македония. Не все такие – но большинство, которые создают общее впечатление.

«Как вы тут стоите? Здесь так страшно!»

– Когда идет игра, вы крайне эмоционально реагируете на каждый свой успех. Эмоции выплескиваются сами по себе или вы намеренно шлифуете артистизм, чтобы завести свою команду и смутить соперника?

– Пожалуй, я только на этом чемпионате мира стал практиковать эти победные жесты после того как удавалось отбивать мячи. Команду, конечно, заводит, когда идет игра у вратаря. Этот кураж передается в поле и атаки получаются веселей.

– Вадим, как вообще люди становятся гандбольными вратарями? Удары мощных парней с близкого расстояния – какая-то незавидная у вас роль.

– Вы прямо как некоторые наши полевые игроки. Бывает встанут за ворота, когда другие отрабатывают броски и удивляются: «Как вы тут стоите? Здесь так страшно!» А в детстве меня поставили на ворота, когда тренеры заметили, что я не боюсь мяча. Это так и есть.

– Часто соперник пытается нечестно вывести вас из игры, намеренно целясь в лицо, в голову?

– Есть такие неприятные личности, но их немного. Сейчас нас защищают правила – если судья определит, что это был намеренный бросок в голову – покажет красную карточку. Поэтому «вырубать» сейчас чревато.

– Но судья ведь может не увидеть этого, а игрок умыть руки – случайно, мол.

– Случайно или нет – это всегда видно. Если ты без движения, а мяч прилетает тебе в голову – тут уже никто не отвертится от красной. В основном это бывает на семиметровых, когда ни с того ни с сего тебе дают в жбан.

«У французов бесконечная скамейка запасных»

– Самая принципиальная игра на групповом этапе у нас получилась с Польшей. Видя, что у вас идет игра, соперник ничего такого не предпринимал? Со стороны показалось, что пару таких попыток было.

– Да чирканули несколько раз, но во-первых не особо критично, во-вторых, не думаю, что они это делали специально. Тем более подходили и извинялись. Но в той игре по-другому никак. Она была самая важная по очкам и крайне необходима была для поднятия духа команды.

– Вы играете в польском клубе – это помогло в той игре?

– Ну конечно. Там сразу трое ребят из сборной играют в моей команде. С остальными мы регулярно встречаемся в чемпионате. Так что я знал-понимал, что от кого ждать и как с этим бороться.

– Встретилась на вашем пути и команда-космос: сборная Франции. Дмитрий Торгованов был очень расстроен, как в этом матче сыграла защита вообще и вратари в частности.

– С ними было дико сложно – это не Польша. На самом деле очень сложно стоять против такой команды. Сколько уже лет французы держатся на таком высоком уровне и главное поток хороших гандболистов у них не ослабевает. Если что-то с кем-то случается – у них всегда есть на замену куча народу. Скамейка запасных у них бесконечная.

– В каких командах, на ваш взгляд, самые сильные вратари?

– У Испании – Арпад Штербик, датчанин Никлас Ландин, Андреас Вольф из Германии, Даниэл Сарич, который теперь играет за Катар, и француз Тьерри Омейе.

– Пытаетесь подглядеть у них какие-то секреты?

– Само собой. Нужно совершенствовать ся.

– С какими мыслями сборная России выйдет на игру 1/8 финала с командой Словении?

– Только с одной мыслью – драться за выход в четвертьфинал.

PS: Итак, сборная России сегодня в 22.45 сыграет со словенцами за выход в четвертьфинал чемпионата мира в парижском дворце спорта «Берси». Увы, в продолжение группового турнира наша команда лишилась двух лидеров – из-за травм покинули сборную игроки задней линии Павел Атьман и Сергей Горбок. В сборной уже произведена одна из двух возможных замен – на последний матч группового турнира с бразильцами был дозаявлен Александр Деревень. Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов сообщил, что, возможно, на матч со Словенией будет заявлен третий вратарь Дмитрий Павленко из «Чеховских медведей».