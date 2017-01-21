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Малкин отдает чудо-пас, а Задоров смешно дерется. Три классных видео из НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Малкин отдает чудо-пас, а Задоров смешно дерется. Три классных видео из НХЛ

А вы знаете, что Евгений Малкин из «Питтсбурга» уже вышел на второе место среди бомбардиров лиги?

* * *

Я не устану приводить эту цитату Евгения Малкина, произнесенную после того, как «Питтсбург» попал в кризис.

«Мы проиграли три раза подряд (2:5 с «Вашингтоном», 1:4 с «Оттавой», 3:6 с «Детройтом»). После такого «Питтсбург» просто обязан выиграть три следующих матча. Если мы считаем себя хорошей командой и хотим попасть в плей-офф, то другого выхода у нас нет… Три поражения подряд! Это случилось с нами впервые за долгое время. Вы не увидите счастливые лица в нашей раздевалке. Я тоже очень расстроен. Могут быть только такие эмоции, если что-то идет не так».

Представляете? «Питтсбург» после этого в фантастическом матче обыграл «Вашингтон» (8:7 ОТ). Затем победил «Монреаль» в Канаде (4:1). И вот сейчас грохнул «Каролину» в Роли – 7:1!

Мало того, что Женя Малкин – Нострадамус. Он еще и настоящий мужик, который держит свое слово. Три победы из трех!

Джино набрал 2 (1+1) очка и вышел на единолично второе место среди лучших бомбардиров НХЛ – 52 очка. Впереди только резвый малыш Коннор Макдэвид (15+40=55), но и его достать вполне реально. Потому что Малкин в потрясающей форме.

Но меня порадовал даже не гол Джино, а его передача на Фила Кессела.


Посмотрите, через сколько клюшек соперников прошла шайба. И как она попала точно на крюк Филу, который нанес неотразимый бросок.

* * *

Также было очень интересно посмотреть ролик, сделанный в честь Александра Радулова.


Лично у меня такое чувство, что Радулов играет за «Монреаль» уже всю жизнь. Так органично он вписался в эту команду. И дело даже не в том, что Александр вполне может выйти на график «очко за матч». Кстати, в ночной игре против «Нью-Джерси» (3:1) наш герой набрал 3 (0+3). То есть организовал все три гола своей команды.

Просто человек реально на своем месте. Какие-то надуманные скандалы с его участием забылись. И теперь Радулова готовы носить на руках в Канаде.

…Очень хотелось бы увидеть Александра еще раз в сборной России. Не уверен, что это будет на чемпионате мира – «Монреаль» способен пройти далеко.

Значит, Олимпиада?

* * *

И наконец, драка Никиты Задорова из «Колорадо» с Джошем Мэнсоном из «Анахайма», которая состоялась накануне.


Ну что сказать? После вбрасывания перчатки полетели на лед. Соперники заранее договорились о драке.

Задоров начал поединок осторожно. Сражался отважно. Но кончилось все как-то смешно. Никита захотел врезать сопернику по загривку. Но потерял равновесие и шлепнулся на лед.

Однако подчеркну – это его не в нокаут отправили! Он сам упал.

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