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В «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухи
Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ЯКОВЛЕВ РАСТОРГ КОНТРАКТ С «АНЖИ»

Нападающий Павел Яковлев и «Анжи» расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом заявили в пресс-службе клуба из Махачкалы.

- Мы предложили Павлу Яковлеву пойти на понижение условий контракта, чтобы оставить его у себя, но был предметный разговор с «Крыльями Советов» и Павел попросил отпустить его. Поэтому мы пошли на прекращение сотрудничества по обоюдному согласию, - сказали в пресс-службе «Анжи» изданию Чемпионат.com.

Что касается усиления, то в данный момент на просмотре в «Анжи» находится защитник Виталий Дьяков.

РАНОККИЯ СТАНЕТ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА»?

«Зенит» продолжает поиски футболиста в линию обороны. Издание Tuttosport сообщает, о том, что защитник «Интера» Андреа Раноккия может перейти в питерский клуб.

По информации издания, агент игрока уже провел переговоры с представителями «Зенита». Рассматриваются варианты с прямой продажей футболиста, а также с арендой до конца сезона с последующим правом выкупа.

ГЛЕБА В «ОРЕНБУРГЕ» НЕ БУДЕТ

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию СМО о том, что полузащитник БАТЭ Александр Глеб в ближайшее время может перейти в клуб из РФПЛ.

- Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, всё может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом, - приводит слова Столыпина Р-Спорт.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК НИКАК НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С «ЛОКО»

Комментатор Нобель Арустамян заявил о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук до сих пор не может договориться с железнодорожниками» о новом контракте.

- Насколько мне известно, игрок близок к окончательному решению не продлевать контракт с «Локомотивом». Контракт Алексея с «железнодорожниками» истекает в конце года. Сам клуб хотел бы подписать с полузащитником новое соглашение, но переговоры, очевидно, зашли в тупик. По моей информации, стороны не могут договориться по финансовому вопросу, - приводит слова Арустамяна сайт Матч ТВ.

Напомним, что контракт Миранчука с «Локо» действует до конца 2017 года.

На услуги футболиста претендуют «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

ЦСКА ПРОСМОТРИТ НАПАДАЮЩЕГО

ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует просмотреть нападающего Джафара. 21 января армейцы сыграют с «Воленом», 22 января - с «Пястом».

Более подробной информации об игроке пока что не было.

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