Мэтт Митрион: Бой против Федора останется навсегда в истории. Он многим рискует

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион за месяц до боя с россиянином Федором Емельяненко дал интервью Sherdog, в котором заявил, что Последний император является величайшим бойцом в истории ММА.

Поединок Федор Емельяненко - Мэтт Митрион станет главным боем турнира Bellator 172, который пройдет 19 февраля рано утром по московскому времени.

О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

- Думаю, что Федор находится в хорошей форме. После последних поединков, он возвращается на свой пик. Да, бой с Мальдонадо был тяжелым, и Емельяненко недооценил Фабио. ММА — это такой спорт, в котором может произойти все, что угодно. Один шальной удар может решить исход поединка, а иногда даже и всей карьеры. В свое время я также недооценил Бена Ротвелла. Думал, что побью его с легкостью, но проиграл удушающим приемом.

О ВЕЛИЧАЙШЕМ БОЙЦЕ ММА



- Бой против Федора останется навсегда в истории. Он многим рискует, а я — нет. Очень хочу, чтобы фанаты после боя говорили: «Федор провел хороший бой, но Мэтт — надрал ему зад (смеется). Емельяненко — величайший боец в истории нашего спорта. Если кто так не считает, то он точно ошибается. Федор в свое время дрался с лучшими и топовыми бойцами. Он десять лет не проигрывал. Емельяненко разносторонний боец и побеждал по-разному: нокаутами, решениями, болевыми и удушающими приемами. Мне запомнился его поединок против Андрея Орловского. Белорус вел бой и наносил много ударов по Федору. Казалось, что это будет избиение. Однако, Емельяненко одним ударом нокаутировал его. Потом, когда его спросили, как вы это сделали, он ответил, что заметил изменения в движении Андрея. Это удивительно. Он обладает колоссальными знаниями.

- Стоит ли Федору завершать карьеру?

- Это решать только ему. Только Федор знает ответ на этот вопрос.

- За счет чего можете одолеть Федора?

- Борьба точно не моя сильная сторона. Могу выиграть за счет чувства дистанции и точности ударов.

О СВОЕЙ ПОДГОТОВКЕ К ПОЕДИНКУ С ФЕДОРОМ

- Моя подготовка проходит также, как и раньше. Не стал ничего менять и вносить новшества. Занимаюсь бокском с Джареллом Миллером и Марком Генри. Есть хорошие спарринг-партнеры. Джареллу удается довольно хорошо наносить такие удары, как у Емельяненко. Также занимаюсь греко-римской борьбой. Приходится много работать над защитой от болевых приемов.

ТАК МЭТТ МИТРИОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ СВОЕГО БОЯ С ФЕДОРОМ!

Solid work by my guy @bighurtrocks ! #FtehOG Фото опубликовано Matt Mitrione (@mattmitrione) Дек 11 2016 в 10:36 PST

Федор Емельяненко

Мэтт Митрион