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Магомед Оздоев: В «Шальке» хотели меня оставить, но пришлось отказаться

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магомед Оздоев: В «Шальке» хотели меня оставить, но пришлось отказаться
Источник: ФК «Рубин»

Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорту» рассказал о сорвавшемся трансфере в «Шальке», вере и сбывшейся мечте.

«МЫСЛЕЙ ОБ УХОДЕ ИЗ «РУБИНЫ» НЕ БЫЛО»

- Как оцените свою игру в прошедшем году?
- Относительно хорошо. Забил первый гол за сборную России. Было много позитивных моментов. Клуб показал неплохой результат. Конечно, хотелось бы большего, но не все сразу. Будем наверстывать.

- Сергей Рыжиков в недавнем интервью «Советскому спорту» сказал, что притирка главного тренера и команды закончилась, и весной результаты будут лучше. Согласны?
- Не все зависит от притирки - есть еще много факторов. Должна быть фортуна. А для этого нужно много работать на тренировках. И когда удача придет - не упустить ее.

- Показалось, что после неудачного старта «Рубин» стал играть в оборонительный футбол.
- Не сказал бы, что в сугубо оборонительный. Конечно, были сделаны некоторые изменения, но нужно искать баланс. Мало, кто играет только в атаку или оборону.

- В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в запасе. Насколько тяжело пережили этот период?
- Старался быть позитивным. Конечно, порой и расстраивался, но не зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. И десятки лет работаешь не для того, чтобы в один миг из-за нескольких несыгранных матчей падать духом. Я разговаривал с тренерами и решил, что нужно пережить этот момент и работать дальше. Хорошо, что есть конкуренция. И главное, что она идет по спортивному принципу.

- Мысли об уходе из клуба не было?
- Нет, абсолютно. Если бы хотел уйти – ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов, значит - оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?

«ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА СОРВАЛСЯ ТРАНСФЕР В «ШАЛЬКЕ»

- В твиттере вы с иронией отнеслись к слуху о том, что вами интересовался «Марсель». Не верите в интерес такого клуба?
- Разве это интерес, когда говорят, что якобы кто-то предлагал футболиста Оздоева «Марселю»? Непонятно, кто вообще может меня предлагать, когда мой агент в это время отдыхает у себя на родине. Позвонил ему, спросил: «Ты что, в Марселе?». Он не понял в чем дело. Когда я объяснил, что вот, мол, в интернете пишут, он ответил: «Ага, в Марселе. Только если Грозный переименовали в Марсель».

- А если появится реальное предложение из Европы, сразу согласитесь? Или будете ждать титула в России?
- Думаю, футболист всегда отталкивается от того, что у него происходит в карьере на данный момент. Я пока об этом не задумывался.

- В 2009 году вы уже играли за пределами России – в дубле киевского «Динамо».
- Да, приехал туда из грозненского «Терека». Запомнился серьезный уровень ребят. Сейчас многие из того состава играют в основе клуба, в сборной Украины. Например, Хачериди, вратарь Рудько, Жека Макаренко, играющий теперь левого защитника. В дубле Макаренко здорово смотрелся, но играл тогда на другой позиции – под нападающим. Удивился, когда увидел его слева в защите.

- Потом вы чуть не перешли в «Шальке».
- Ко мне был серьезный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет все сорвалось. Руководство немецкого клуба все равно хотело меня подписать, но пришлось бы два года ждать возможности играть. Из-за этого же не получилось подписать взрослый контракт с киевским «Динамо». В итоге вернулся в Россию.

Источник: «Советский спорт»

СЕМИН И СОН

- Период, когда вы уходили из «Локомотива» - самый сложный в карьере?
- Нет, не самый. Сложностей вообще не было. Просто очень сильно хотел уйти и доказать самому себе, что готов играть.

- А какой тогда самый непростой период в карьере?
- Наверное, при Кучуке в «Локо», когда мало играл. Хотя и там были позитивные моменты. Мы заняли третье место, хоть и сыграл не так много матчей, но забивал и отдавал голевые передачи.

- Что вам помогает успокоиться, собраться силами в трудные моменты?
- В первую очередь вера в Бога. Верю, что все испытания даются свыше, чтобы, молясь, пройти через них.

- Вы сильно набожный человек?
- Смотря, как понимать «сильно набожный человек». Я пять раз в день молюсь, как и положено каждому мусульманину. Читал Коран, в переводе.

- Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?
- Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.

- Некоторые считают, что время Семина ушло.
- Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.

- В жизни часто общаетесь с ним?
- Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин – один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.

«СБЫЛАСЬ МЕЧТА»

- В первом круге многим запомнился ваш поход к болельщикам после слабого старта «Рубина». Тяжело ли идти к ревущей толпе, говорить с ней о чем-то?
- Нет. Всегда хочется понять, что болельщиков беспокоит. Они такие же люди и не хотят побить меня, а просто хотят поговорить, чтобы их выслушали. И дали высказаться.

- Рушим еще один стереотип о российском футболисте. В одном интервью вы сказали, что отклонили предложение «Шахтера», которое в три раза превышало имеющийся у вас контракт. Долго думали?
- Нет, отказался сразу. Тогда я уже обещал, что останусь в «Локомотиве», хотел играть и прогрессировать. На тот момент я выбрал то, что по душе. Деньги для меня не играли столь уж большую роль.

- Вам - 24 года. Что занесете себе в актив?
- Бронзу с «Локомотивом». Для молодого парня из глубинки России это весомое достижение. Понятно, что хотелось большего – могли стать чемпионами. Ну, а самое главное – я стал профессиональным футболистом, выходил играть в футболке сборной.

- В середине года вы открыли свою футбольную школу. Помните, когда впервые появилось такое желание?
- Всегда мечтал об этом. С первого дня, как начал заниматься футбол, хотел открыть хорошую футбольную школу в поселке, где я вырос – в Сунже. Чтобы дети могли играть, тренироваться, пробиваться куда-то.

- У вас таких условий не было?
- Абсолютно никаких не было. Было обычное поле, где всегда было много народу. Если есть кеды – хорошо, если нет – не жаловались, играли босиком. Был один мяч – делали четыре-пять команд, играли на вылет. Позже, лет в 11, когда я попал в профессиональную школу, у меня появились бутсы.

- В итоге сбылась мечта.
- Да, на том стадионе, где мы играли босиком, теперь моя школа. Пока только одно искусственное поле и на нем одна возрастная группа занимается, но планируем расширяться. Сейчас идет бумажная волокита по передаче стадиона в собственность школы. Поэтому пока нет возможности проводить какие-то работы на территории стадиона. Когда волокита закончится, займемся работой полноценно. Возрастов, полей – всего будет больше.

- В школе ребята не только из вашего поселка?
- С поселка несколько ребят. Остальные из других населенных пунктов. Их всех собирает специальный автомобиль, привозит на тренировку, а после развозит по домам. Сам в отпуске тоже всегда стараюсь приезжать, навещать родителей и школу.

- Нет боязни, что могут возникнуть проблемы с финансированием?
- У нас есть бизнес-план, который мы разработали прежде, чем начали это дело. По нему школа должна прийти к самоокупаемости. Никогда не начинаю что-либо просто так.

Источник: Associated Press

БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО НЕ ВОЗЬМУТ НА ЕВРО-2016»

- Непопадание на Евро-2016 стало трагедией для вас?
- Нет. Не делаю трагедий из того, что со мной происходит. Понимаю, что испытания даны мне свыше. Делаю выводу и иду дальше.

- Даже после травмы Денисова не было надежды?
- Абсолютно. Был уверен, что не пригласят.

- Чувствовали, что Слуцкий не рассчитывает?
- Мне сразу сказали знающие люди, что не вызовут.

- Обиды на Слуцкого нет? Вы ведь тогда провели неплохой отрезок сезона.
- Зачем мне на него обижаться? Не таю ни на кого обид. Поэтому хотел, чтобы у него все получилось. Слуцкий – хороший тренер, я его уважаю. Он многого добился.

- С какими чувствами смотрели Евро?
- Обидно было. Надо выносить уроки и идти дальше.

«НЕ МЕЛОМАН»

- Как проводите свободное время на сборах?
- Его не так много. Стараюсь выспаться.

- Музыка?
- Музыку не люблю особенно - не такой меломан. Могу иногда послушать в автобусе, когда Камболов включает колонки. Он ди-джей нашей команды. Что включает? Хип-хопы разные - или как там называется? Самые новые треки.

- Книги?
- Не скажу, что очень много читаю. Но стараюсь. Недавно прочел «Сын» Филиппа Майера. Очень понравилась – на одном дыхании прочитал.

- Фильмы?
- Триллеры, документальные картины, расследования.

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