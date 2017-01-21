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Гросс, зачем эстафету развалили? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гросс, зачем эстафету развалили? Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Юрий Цыбанев – о том, почему в Антхольце российской эстафете нужен был Шипулин и не нужен Гараничев.

Рикко Гросс, командир наших биатлонистов, если кто вдруг позабыл, - немец. И в эстафете Антхольца мы, да, увидели убедительный пример классической немецкой логики. Вот только в трактовке сборной Германии, а не России.

Немцы-то методично и целенаправленно выкатывают к совсем уже скорому чемпионату мира основной состав: Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп. Потому что прекрасно понимают: у них нет супер-Фуркада или супер-связки Бе-младшего и Свендсена, которые способны решить на ЧМ эстафету в пользу своей команды. Немцам важно, чтобы к главному старту сезона в этом специфическом жанре биатлонной программы все звенья были заранее пригнаны, протестированы и отлажены. И успех в Антхольце подал германской команде знак: верным путем идете.

А у сборной России в эстафете… Ей-богу, я даже слов подобрать не могу, чтобы корректно прокомментировать происходящее. Ибо в народе такое вот происходящее называется – разлюли малина.

Наша эстафетная конъюнктура похожа на немецкую. А если принять в расчет избыточные треволнения, прихватывающие обычно нашу команду на чемпионатах мира, то нам даже еще важнее приготовить эстафету заранее. За последние годы на главных соревнованиях мы только однажды поднялись на эстафетный пьедестал – на высшую олимпийскую ступеньку. И перед сочинской гонкой будущий победный состав – Волков, Устюгов, Малышко, Шипулин – был, заметьте, выкатан на Кубке мира дважды (правда, была внесена одна корректива: Малышко и Шипулин поменялись этапами).

Но сейчас Рикко Гросс со товарищи ничего не скрепляет и не накатывает. В нашей эстафете, напротив, нашел всеобъемлющее воплощение игривый призыв ненастоящего киношного Ивана Грозного: «Танцуют все!». Был втянут в кастинг даже Волков, не попадающий в первый состав сборной. А теперь в Антхольце зачем-то опробованы Гараничев и Малышко.

Насчет Малышко у меня крупный спепсис. А включение в эстафету Гараничева просто отказываюсь понимать. Человека четырежды(!) в эстафетной практике ЧМ накрывала лихорадка на рубеже. Сей недуг не то чтобы в принципе неизлечим – но Евгения никто по-настоящему и не пробовал вылечить от этой напасти, похоже. Ибо его экспресс-комментарий после заминки на стрельбе в Антхольце только укрупняет актуальность проблемы: Гараничев, по его словам, не понимал, почему мажет. Так неужели в сборной реально готовы в пятый раз отчаянно ступить на одни и те же грабли, погубив все эстафетное дело?

А ведь в Антхольце была возможность ощутимо продвинуться к успеху на ЧМ в Хохфильцене. Могли существенно определиться с Елисеевым. Понять, что же для Матвея характерно – сбой Поклюки или твердость Рупольдинга? Да, он слабо прошел индивидуалку. Так тем более важно было разведать, насколько парень умеет мобилизоваться в эстафете. Но выступил Малышко. Не потому ли, что работает в группе Гросса, в отличие от Елисеева?

И что мы имеем перед Хохфильценом? Цветкову как стартеру – безусловный зачет. Вселяет надежду Бабиков. Но вряд ли на заключительном этапе, если Россия будет ориентироваться в Хохфильцене на высший результат. Шипулин как успешный финишер и то пока ни разу в сезоне не проявился. И потому, к слову сказать, его самоотвод в Антхольце был недопустим. Не наработал нынче Антон на такую же поблажку, какую получили Фуркад и Бьерндален. А еще одно звено эстафеты у нас просто провисает.

Неужели же Гросс, уважающий железную немецкую логику, будет складывать российскую эстафету на чемпионате мира в ночь перед стартом и методом тыка?

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