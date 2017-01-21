ЦСКА выиграл с помощью мультяшного персонажа

В первом контрольном матче этого года армейцы разгромили швейцарский «Волен».

В пятничном интервью Виктор Гончаренко рассказал о том, что ему очень нравится работать с молодежью, а запредельный уровень стараний, демонстрируемый юными армейцами, позволил им появиться на поле в первом контрольном матче ЦСКА в новом году. Два предыдущих года начинались со встречи со швейцарским «Сьоном», но на этот раз спарринг-партнер ом был выбран швейцарский же «Волен», занимающий шестое место в национальном чемпионате.

В стартовом составе ЦСКА вышло только два центральных защитника. И на первых минутах армейцы столкнулись с проблемой выхода из-под давления швейцарцев: Васину и Набабкину, составившим экспериментальны й центр обороны, недоставало хорошего первого паса. Однако оба довольно быстро смогли переориентироват ься и начинать атаки через Астемира Гордюшенко, занявшего место в опорной зоне. Молодому полузащитнику прекрасно удавалось начинать атаки длинными передачами.

Вместе с пятью другими игроками молодежки вышел на поле и находящийся на просмотре нападающий Джафар. Фигура молодого игрока овеяна тайной. Руководство не сообщило никакой детальной информации об игроке, а на предматчевой схеме вместо его фото был использован образ одноименного персонажа из мультфильма об Алладине.

Джафар играл в паре с Ласиной Траоре, чьи шансы на уход из ЦСКА зимой тают. И в этом матче, несмотря на большие предсезонные нагрузки, Траоре отлично работал в прессинге и уверенно держал мяч, чего не просматривалось по ходу его осенних матчей. И именно Траоре заработал штрафной, с которого великолепным ударом в «девятку» открыл счет Алексей Ионов.

В армейской группе атаки прописались четверо: Джафар и Траоре в центре, Ионов и Жамалетдинов - на флангах. Связующим звеном между ними был Гордюшенко, который невероятно ярко выполнял задачу. На его фоне тяжеловато смотрелся Кучаев, часто терявший позицию и не очень уверенно ведший борьбу, но огрехи молодых партнеров подчищали Васин и Набабкин. Георгий Щенников и Алексей Ионов выполняли огромный объем работы на левом фланге, и у армейцев наблюдался перекос на этот фланг. Правое же крыло пребывало в режиме молчания.

Во втором тайме армейцы перешли на схему в три защитника: Щенников с фланга ушел в центр. Выдвинутый вперед Олейников уже в первом подключении к атаке отдал пас под удар Ионову, забившему второй гол. Джафар опустился ближе к центру, хорошо отрабатывая в отборе, и эти перестроения армейцев ускорили темп игры, за которым их соперники совершенно не поспевали, часто нарушая правила.

После очередного отбора Джафара в центре поля Тимур Жамалетдинов, финтом пройдя одного из защитников, забил очередной гол, доведя счет до разгромного. Находящийся на просмотре нападающий должен был произвести впечатление на тренерский штаб. В первую очередь, благодаря большому объему черновой работы. Именно такого игрока, способного как создать численное преимущество в атаке, так и разгрузить от лишней беговой работы Траоре, не хватало армейцам.

Даже таким экспериментальны м составом с большим количеством молодых у ЦСКА не возникало трудностей с контролем игры. Армейцы превзошли соперников по ударам по воротам в два раза. Если в первом тайме темп диктовал не по годам уверенный в своих действиях Гордюшенко, то во втором большое количество замен и грубость игроков «Волена» внесли сумбур. Правда, игровой уверенности ЦСКА это не поколебало.

После перерыва реабилитировался Кучаев, не выпавший из общего темпа игры. Да и остальные не подсели физически, несмотря на то, что Гончаренко не сделал ни одной замены.

В целом, старт ЦСКА в новом году следует признать отличным.

Товарищеский матч

Кампоаморе, Испания



ЦСКА (Россия) - «Волен» (Швейцария) — 3:0 (1:0)



Голы: Ионов, 32, 48; Жамалетдинов, 63.