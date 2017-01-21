ЦСКА выиграл с помощью мультяшного персонажа
В первом контрольном матче этого года армейцы разгромили швейцарский «Волен».
В пятничном интервью Виктор Гончаренко рассказал о том, что ему очень нравится работать с молодежью, а запредельный уровень стараний, демонстрируемый юными армейцами, позволил им появиться на поле в первом контрольном матче ЦСКА в новом году. Два предыдущих года начинались со встречи со швейцарским «Сьоном», но на этот раз спарринг-партнер
В стартовом составе ЦСКА вышло только два центральных защитника. И на первых минутах армейцы столкнулись с проблемой выхода из-под давления швейцарцев: Васину и Набабкину, составившим экспериментальны
Вместе с пятью другими игроками молодежки вышел на поле и находящийся на просмотре нападающий Джафар. Фигура молодого игрока овеяна тайной. Руководство не сообщило никакой детальной информации об игроке, а на предматчевой схеме вместо его фото был использован образ одноименного персонажа из мультфильма об Алладине.
Джафар играл в паре с Ласиной Траоре, чьи шансы на уход из ЦСКА зимой тают. И в этом матче, несмотря на большие предсезонные нагрузки, Траоре отлично работал в прессинге и уверенно держал мяч, чего не просматривалось по ходу его осенних матчей. И именно Траоре заработал штрафной, с которого великолепным ударом в «девятку» открыл счет Алексей Ионов.
В армейской группе атаки прописались четверо: Джафар и Траоре в центре, Ионов и Жамалетдинов - на флангах. Связующим звеном между ними был Гордюшенко, который невероятно ярко выполнял задачу. На его фоне тяжеловато смотрелся Кучаев, часто терявший позицию и не очень уверенно ведший борьбу, но огрехи молодых партнеров подчищали Васин и Набабкин. Георгий Щенников и Алексей Ионов выполняли огромный объем работы на левом фланге, и у армейцев наблюдался перекос на этот фланг. Правое же крыло пребывало в режиме молчания.
Во втором тайме армейцы перешли на схему в три защитника: Щенников с фланга ушел в центр. Выдвинутый вперед Олейников уже в первом подключении к атаке отдал пас под удар Ионову, забившему второй гол. Джафар опустился ближе к центру, хорошо отрабатывая в отборе, и эти перестроения армейцев ускорили темп игры, за которым их соперники совершенно не поспевали, часто нарушая правила.
После очередного отбора Джафара в центре поля Тимур Жамалетдинов, финтом пройдя одного из защитников, забил очередной гол, доведя счет до разгромного. Находящийся на просмотре нападающий должен был произвести впечатление на тренерский штаб. В первую очередь, благодаря большому объему черновой работы. Именно такого игрока, способного как создать численное преимущество в атаке, так и разгрузить от лишней беговой работы Траоре, не хватало армейцам.
Даже таким экспериментальны
После перерыва реабилитировался Кучаев, не выпавший из общего темпа игры. Да и остальные не подсели физически, несмотря на то, что Гончаренко не сделал ни одной замены.
В целом, старт ЦСКА в новом году следует признать отличным.
Товарищеский
матч
Кампоаморе, Испания
ЦСКА
(Россия) - «Волен» (Швейцария) — 3:0 (1:0)
Голы: Ионов, 32, 48; Жамалетдинов, 63.