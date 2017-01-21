«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко — о трансфере Молло в «Зенит»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что трансфер французского игрока Йоана Молло в «Зенит» из «Крыльев Советов» может сказаться на имидже российского футбола.

Молло на днях подписал контракт с питерской командой сроком на 3,5 года. В понедельник портал butfootballclub.fr, ссылаясь на источник в руководстве «Сент-Этьена», сообщил, что французский клуб, за который ранее выступал Молло, получит 50% от суммы сделки между «Крыльями» и «Зенитом».

Как утверждает источник, российский клуб анонсировал «Сент-Этьену» сумму в размере 250 тысяч евро (то есть общая сумма трансфера составила 500 тысяч), но в то же время в российских СМИ называются разные суммы сделки: от 2,5 миллиона евро до 3 миллионов. Теперь руководство «Сент-Этьена» намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин 18 января прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит».



«Мы выплатим «Сент-Этьену» 50% с трансфера, который был с «Зенитом». Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с «Зенитом»; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали».

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», — сказал Виталий Мутко в субботу, которого цитирует ТАСС.

Молло мне очень нравился, когда выступал за «Крылья». Когда я смотрел на него, все не мог понять - в чем загвоздка, почему игрок такого класса оказался в Самаре. На мой взгляд, это очень классный футболист, и то, что он достался «Зениту» и за относительно небольшие деньги - блестящая работа селекционной службы питерцев. Предположу, что Молло очень быстро и качественно впишется в основной состав «Зенита». Андрей Червиченко - в интервью «Советскому спорту».

«Советский спорт» обратился за комментариями к руководству французского клуба, но получил отказ. Как выяснилось, для этого были причины.



- Пункт о 50-процентной выплате действительно есть в контракте между французским и российским клубами, - рассказал «Советскому спорту» журналист Бернар Льонс, который отвечает в газете L’Equipe за «Сент-Этьен». – Но дальше – тайна, потому что по условиям договора клубам и самому игроку запрещено обсуждать детали трансфера. В свое время все с облегчением восприняли уход Молло из команды - он так и не стал в ней своим. Его отпустили как свободного агента, настолько велико было желание от него избавиться. Говорят, для некоторых это даже стало праздником!



- Откуда же просочились сведения о недовольстве «Сент-Этьена»?

- Президент клуба не делал официальных заявлений, а сказал на встрече с болельщиками: буду, мол, добиваться справедливой компенсации от Самары. Это и подхватил butfootballclub.fr. Для Франции – редкий случай, когда в контракт включается столь жесткий пункт о неразглашении. Понятно, что клубы будут вести переговоры, но о том, сколько «Крылья» должны выплатить «Сент-Этьену», мы узнаем, скорее всего, только после их завершения.

Напомним, что 27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов».

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее Молло выступал за «Нанси», «Монако» и испанскую «Гранаду». На счету атакующего полузащитника 8 матчей в составе молодежной сборной Франции, однако, в основную команду страны он пока не привлекался.

Интересный факт: Молло является двоюродным братом нападающего Андре-Пьер Жиньяка, который выступает за «Тигрес» (Мексика).