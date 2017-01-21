Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, он сам не играет (видео)

Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Перед мастер-шоу по микст-зоне бегал один репортер, который кричал в трубку: «Готовь новость о том, что сборная Запада победит в конкурсах. И дай ее, когда все закончится».

Но эта новость в эфир не пошла. Потому что победил Восток с крупным счетом 5:2. Хотя за Запад играли Павел Дацюк, Илья Ковальчук и много других очень хороших хоккеистов.

- Здесь классная атмосфера. Все знают, что в Уфе очень любят хоккей, поэтому полный стадион, много детей, - рассказывает Ковальчук. – Если сравнить со звездным матчем НХЛ? У нас было отличие в том, что раньше все проходило в один день. А сейчас эту «изюминку» убрали. Это хорошо – есть время расслабиться, пообщаться с ребятами. Тяжело, когда все наваливалось в один день.

- А еще есть какие-то параллели с НХЛ?

- Мне вот очень понравился конкурс «биатлон», когда надо бросать по целям. Что-то новое, свое. Не надо копировать Америку. У нас много изобретательных ребят.

А самый трудный конкурс – на красоту буллита. И может, организаторам на будущее стоит предупреждать ребят заранее, чтобы они могли подготовиться. Нам же сказали об этом за 20 минут до выхода на лед.

- Хорошо бы вернуть конкурс, когда игроки оценивают девчонок из группы поддержки?

- Конечно. Девушки – часть нашей игры. Тем более я знаю, как они готовятся и тренируются. По крайней мере, наши «SKA Sisters». У них там целое первенство.

- Самый красивый буллит исполнил Владимир Ткачев. А какой выбрали бы вы?

- Первый – от Энвера Лисина. Он же выиграл конкурс на скорость. И на буллите так разогнался, что подумал – надо снова на скорость бежать. Но оказалось, еще нужно и бросить.

- Как вы оцените тренерскую работу Сергея Гимаева на лавке? Он ведь рулил в тандеме с Олегом Знарком.

- Ничего, он был активен. Но к сожалению, его не услышали судьи.

- А к чему призывал Гимаев? Он так активно стучал рукой по бортику.

- Не знаю. Вы у него спросите. Мы тоже не поняли, что к чему.

- Что скажете о своей команде дивизиона Боброва?

- У нас там только трое русских. Попрактикуем, значит, английский язык. А вообще я тут что-то на лавке засиделся. Ноги забились. Мы потом полетим на матч в «Сочи». Игра уже в понедельник! Она покажет, хватило ли мне сил, - усмехается Ковальчук.

- Ваш бывший одноклубник Артемий Панарин взорвал интернет, когда спел «Гоп-стоп» с защитником «Чикаго» Данканом Китом. Может, вам со своими иностранцами исполнить какой-нибудь хит?

- Зачем что-то повторять? А вот Артемий – молодец. Очень креативный парень. Но наверное, он там наложил субтитры. Я не верю, что Кит выучил эту песню!

- Как думаете, сборная вашего дивизиона пробьется в финал «Матча звезд»? У вас же самый лучший тренер! – подошла девушка и начала снимать Ковальчука на смартфон.

- Да, у нас самый лучший тренер, - кивнул Кови. – Но к сожалению, сам тренер не играет. Так что пусть победит сильнейший.

- Знарок делает поблажки игрокам СКА?

- Да что вы! Наоборот, на нас только все смотрят через лупу. Поэтому надо быть в полном порядке.