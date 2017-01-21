Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео)

Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как ваша фамилия? – пресса шуткой встретила Дацюка.

- Иванов-Иванов. Иванова звали? – отреагировал Павел.

- Много конкурсов у вас тут было. Мы даже запутались.

- Решили меня использовать по полной программе. На самом деле приятно, что доверили мне эти конкурсы. Приятно их исполнять в такой атмосфере. Я хотел проявить себя. Но это как-то не получилось.

- Да, сборная Запада проиграла со счетом 2:5. А когда вы буллиты исполняли, то показалось, на вас не было лица.

- Ну конечно, столько народу на тебя смотрят. Все ждут чего-то необычного. Еще этот комментатор решил подкинуть дров… Вы думаете, так легко исполнить бросок, когда к тебе приковано всеобщее внимание?

- А в матчах не любите бить буллиты?

- Там – наоборот, нормально. Но лучше в игре выйти один на один, чем буллит.

- Кстати, мы слышали, что НХЛ у себя отменяет конкурс буллитов.

- Да просто не очень легко придумать что-то новое. Показать мастерство на хорошей скорости. Да и вратари неловко чувствуют себя в такой ситуации. Ему что – ловить такой бросок или нет? Так что отменить этот конкурс – неплохой вариант.

А вот раньше бросали буллиты на выживание, кто из игроков останется до конца. И здорово для голкипера, сколько шайб подряд он поймает. Для него тоже есть смысл.

Вообще народ приходит посмотреть на мастеров. Это же «Матч звезд». А не на то, как игроки одевают разные костюмы. Это не примерочная.

- Вы войдете в историю, как первый хоккеист, который побывает на «Матчах звезд» КХЛ и НХЛ за одну неделю.

- Это что, такая большая история? – удивился Дацюк.

- Вас же СКА отпускает на два дня в Калифорнию, где в вашу честь НХЛ проведет мероприятия. А это 13 часов разницы во времени с Уфой.

- Я постараюсь это сделать для себя максимально комфортно. Буду жить по московскому времени, без перестройки.

- В следующем году пройдут Олимпиада, чемпионат мира. Не кажется ли, что еще и «Матч звезд» будет лишним? Тем более его думают сделать во Владивостоке.

- Это не мне решать. С другой стороны, для болельщиков пройдет много мероприятий, на которых они смогут насладиться хоккеем.