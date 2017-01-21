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Небывалая силачка! Как иркутянка тянет вагоны, вертолеты и грузовую технику

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Небывалая силачка! Как иркутянка тянет вагоны, вертолеты и грузовую технику

Корреспондент «Советского спорта» - о небывалой силе российской девушки Оксаны Кошелевой.

#пауэрлифтинг #чудо_творец_рф #чудо_творец #оксанакошелева #иркутсктрампарк #спорт

Фото опубликовано "Чудотворец" 💪👌👩🏻‍🎨👩‍💼👨‍🌾👩‍⚕️ (@chudo_tvorets)

К рекорду даже появился наш транспорт🚃🚃🚃 #чудо_творец #чудо_творец_рф #оксанакошелева

Фото опубликовано "Чудотворец" 💪👌👩🏻‍🎨👩‍💼👨‍🌾👩‍⚕️ (@chudo_tvorets)

Один из моих коллег сегодня был фантастически удивлен умениями Александра Хохлова, который одной рукой держал штангу с огромным весом.

А вот я удивился силе иркутской спортсменки Оксаны Кошелевой, которая смогла сдвинуть с места два трамвайных вагона (42 тонны!) и несколько метров протащила их по рельсам.

Мало того! Она первой в мире сделала это в 20-градусный мороз. Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь ее цель — сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

«Эмоции зашкаливают. Все произошло так легко, быстро. Надо было три вагона цеплять (смеется), но это уже в следующий раз. Страшно было. Говорили, что в минусовую температуру железо прилипнет к железу, пугали. Переживали, что мышцы замерзнут, будут скованны и зажаты. Но все прошло супер, нам понравилось! Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса», - сказала Оксана после того, как прокатила вагоны.

Оксана Кошелева по прозвищу «Скала» является Мастером спорта по силовому троеборью и имеет другие достижения в экстремальном спорте.

Летом 2016 года она сдвинула с места вертолет Ми-8 весом (8,6 тонны).

В 2015 году — 17-тонный трамвай.

MAN весом 16,5 тонны.

И другую технику.



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