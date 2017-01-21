«Позовем Кантона, Бирхоффа». Сборная России взяла первый титул в году!

В следующий раз на турнир в Петербург обещают подвезти соперников посильнее, а еще собрать легенд Мемориала Гранаткина на юбилей.

Без Чеферина, с Абрамовичем

Завершение 29-го Мемориала Гранаткина совпало с презентацией петербургского логотипа Евро-2020. По этому поводу в гости заглянул президент УЕФА Александер Чеферин и глава РФС Виталий Мутко. Таких почетных гостей можно было бы ждать и на финале юношеского турнира. Мы прекрасно помним, как Зепп Блаттер в последний полный год своей работы в ФИФА приезжал на финал Кубка Содружества вместе с Николаем Толстых.

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Похоже, словенцу было трудно остаться в Петербурге еще на два дня, у него наверняка много дел и в других городах/странах. И Мутко было чем заняться: субботним утром он проводил в Петербурге Совет регионов. Во время матча ветеранов петербургского и московского футбола – он традиционно проходит между игрой за бронзовые медали и финалом – комментатор объявляет, что Мутко и Станислав Черчесов на арене, даже обращается в сторону мест для «очень важных персон». Может, они и были там, но не во время финала.

Однако именно в Петербурге президент РФС подтверждает новость, что к финансированию российского футбола может вернуться Роман Абрамович. Речь идет о помощи для юношеских сборных 1999-2002 годов рождения. Мутко говорит, что это должно помочь выстроить в России такую же футбольную вертикаль, как в Германии: вести ребенка в главную сборную, начиная с команды U-14.

Хлопушки с хоккея, переход на дальние

Такая новость может порадовать главного тренера юношеской сборной России Михаила Галактионова. До старта турнира он жаловался на проблемы комплектации. Но не стал конкретизировать, кто виноват.

При этом Галактионов может быть доволен: вызванные в Петербург футболисты дошли до финала и себя зарекомендовали. Защитник Никита Каккоев после Мемориала отправится на сбор «Зенита-2», полузащитник Дмитрий Вебер наверняка будет привлечен к работе с основной командой «Ростова». Александр Руденко из «Спартака-2» мог бы тоже добраться до сбора основного состава, но из-за травмы турнир для него закончился в четвертьфинале.

На финал зрителям раздают «хлопушки», которые используют на матчах хоккейного СКА. Это всяко лучше, чем редкие аплодисменты, уж детям с этими штуками точно веселее. Благодаря этому атмосфера в СКК не такая театральная как обычно.

Встреча со сборной Казахстана в финале получается для российской команды очень интенсивной – как и прогнозировал Галактионов после стартовой победы над Индией. Соперник не уступает по скоростям, но моментов больше у номинальных гостей. Только в штрафной площади игроки начинают слишком много думать. Вместо удара – дриблинг, поэтому подопечные Галактионова переходят на дальние. С третьей попытки это приносит успех защитнику Никите Полякову.

В конце первого тайма напряжение едва не вываливается в драку. В безобидной ситуации Николай Поярков врезается сзади в Айдоса Орала, капитана сборной Казахстана. Партнер пострадавшего Мухит Жаксылык толкает Вебера – похоже на месть. Ростовчанин, выделяющийся очень светлой прической, начинает спорить, сходятся все полевые. Потолкались и разошлись.

Галактионов во втором тайме ведет себя спокойнее, чем в первом – уж точно реже идет к полю, чтобы подсказывать игрокам. Его подопечные все еще не могут забить из простых ситуаций. Михаил Яковлев здорово открывается в штрафной: мог бы сразу бить в створ, а вместо собирает коллекцию из обыгранных соперников и теряет мяч. Везет, что у второго финалиста плохо идет игра в атаке. Отличный подарок вратарю Ивану Ломаеву, которому в день матча исполнилось 18 лет – ни одного острого момента у его ворот, матч на ноль и первое место.

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«Будем думать над приглашением топ-сборных»

Для сборной России это первая победа на Мемориале за два года.

– Думаю, у ребят хватает профессионализма правильно оценивать ситуацию, – Галактионов сдержанно радуется выигранному турниру. – Все победы у них впереди, сезон только начинается. Самое главное – отборочный раунд чемпионата Европы.

– Есть критические замечания по организации турнира?

– Я уже неоднократно говорил – и мою позицию знают в РФС – что у турнира очень длинный срок, очень большое количество команд. Идет наслоение, на этапе подготовки это большая вероятность получения травмы. Клубы этого опасаются, потому что игроки там на подходе к первым командам, они выходят из отпуска, у них нет тренировочного процесса и велика вероятность травматизма. Поэтому я уже неоднократно высказывал: все надо корректировать: и сроки, и количество команд. Очень тяжело проходить такую длинную дистанцию, дай бог, чтобы все были здоровы. Надеюсь, у следующего возраста все будет в порядке, я хочу провести новогодние праздники дома.

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Руководство РФС на награждении представляет первый вице-президент Никита Симонян.

– Мы будем думать над тем, чтобы пригласить на Мемориал топовые сборные, – Симонян повторяет то, о чем организаторы мечтают каждый год. – Будем их убеждать, уговаривать, чтобы турнир имел большую значимость, чтобы он был лучше по напряжению, по мастерству. Это сложный момент, те, кого мы приглашаем, не всегда дают согласие. Такие страны как Италия, Франция, Бразилия. У них на этот счет есть свои аргументы, будем работать.

Директор турнира Дмитрий Шнейдер собирается зазывать на юбилейный розыгрыш прошлых участников Мемориала, от него звучат фамилии Кантона, Бирхофф, Канчельскис. По такому поводу раздумывают и о телевизионных трансляциях, как он заявил пресс-службе турнира. Ждем, что в 2018 году задумки организаторов станут наконец-то реальностью.