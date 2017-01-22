Ушли в минус. Российские гандболисты не пробились в 1/4 финала чемпионата мира

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Сборная России уступила в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу словенцам со счетом 26:32 и завершила турнир во Франции.

«Встретить динозавра»

Каковы были шансы у сборной России выйти в четвертьфинал?

«А каковы шансы встретить на улице динозавра? Никаких? Нет. Вы ошибаетесь. Можно встретить – можно не встретить. То есть 50 на 50. Поэтому пока игра не началась – мы в равной ситуации с соперником», – так главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов рассуждал о турнирных возможностях своей команды, когда наш соперник в 1/8 финала еще не определился. Им могла стать либо Испания, либо Словения, которые в последней встрече группы Б играли между собой. Словенцы уступили, заняли второе место и вышли на россиян.

Какая приятная встреча! Давно некоторые наши парни мечтали снова встретиться с этой командой, и желательно на чемпионате мира. Все дело в том, что за словенцами тянется должок еще с 2013 года, когда в четвертьфинале ЧМ-2013, ровно три года назад, именно это команда оставила российскую сборную без полуфинала.

Хотя вопрос – только ли команда. Не все однозначно в том матче было в плане судейства. Есть у арбитров в гандболе такая субъективная штука, как поднять руку, если команда очевидно затягивает атаку, и передать мяч сопернику, если игроки не реагируют на судейское предупреждение. Вот судьи в конце той игры бегали с поднятой рукой слишком уж долго, но так и не решились отобрать у словенцев мяч, когда те вели в счете и затягивание времени для них было выгодным.

В общем, игра была не на жизнь а на смерть. Сергей Горбок получил красную карточку, еще двое наших игроков покинули площадку после трех двухминутных штрафов. Редкие страсти!

«Один-единственн ый настрой – драться!»

Сегодня, к сожалению, тот же Сергей Горбок на площадку не вышел, равно, как и Павел Атьман. Перед последней встречей группового этапа сборная России потеряла двух лидеров, замены которым сегодня нет в принципе. Да, отлично вписался в игру с бразильцами Александр Деревень, который был дозаявлен в состав. Но Дмитрий Торгованов утверждает, что пока он не может играть в полную силу, так как долго восстанавливался после травмы.

Потеря Атьмана и Горбока для мужской гандбольной сборной – это все равно что минус Дзагоев и Шатов для нашей футбольной команды. То есть все и так не слишком здорово на фоне сильнейших европейских сборных а тут совсем печаль.

Но есть у нашей команды одно прекрасное – свойство: они вообще никогда не думают о поражении. На каждую игру выходят с одним единственным настроем – драться. Даже на французов так выходили – не получилось, правда, отработать в защите...

Строгие близняшки, вратарское братство и плюс 2 до перерыва

Первые 12 минут: счет абсолютно равный по всем фронтам – 7:7, по две желтых и по одному удалению. И арбитры сегодня одинаковые – сестры-францужен ки Бонавентура. Работают без намека на робость – любую грубость карают тут же.

Наши тренеры устроили небольшой сюрприз. С самого начала встречи ворота защищал Дмитрий Павленко – это были его первые минуты на площадке с начала чемпионата.

Когда команда атаковала Павленко активно переговаривался с двумя другими нашими голкиперами Вадимом Богдановым и Виктором Киреевым. Те активно ему что-то подсказывали. Вот оно – вратарское братство!

Полтайма наши неизменно ведут в счете 1-2 мяча, либо держат ничью. Но на 16-й минуте сборная России остается в защите вчетвером: вслед за Даниилом Шикаревым близняшки удаляют и Сергея Шельменко. И вот впервые в матче словенцы выходят вперед 9:8.

А в следующей атаке могли получить и минус два, но ситуацию спас заменивший Павленко в воротах Виктор Киреев.

Вернуть преимущество – небольшое, но очень важное по такой плотной игре – нашим удается за три минуты до перерыва, когда важнейший перехват совершает Тимур Дибиров, а в следующей атаке Александр Деревень делает счет 15:13. Дмитрий Торгованов берет тайм-аут, чтобы рассказать, как до конца первой половины забросить еще мяч. Тогда было бы совсем здорово. Но не выходит – словенцы стоят стеной.

На перерыв команды уходят при том же счете.

Разговорчики в строю!

Первые 12 минут второго тайма словенцы выигрывают плюс 7 – проходить квест с заданиями «отстоять, убежать, забить» – лучше выходит у них. Наша же сборная банально устала – потери на ровном месте можно объяснить только этим. Состав россиян в нападении остался тем же, что был в первом тайме, в то время как соперник освежил свою компанию.

Когда сборная России уступала 20:24 – это за 15 минут до сирены удаление получил капитан Тимур Дибиров. Сначала его отправили на скамейку запасных на две минуты, а после того как он высказал возмущение этим обстоятельством, француженки удвоили ему время для отдыха – за разговорчики в строю. И вскоре стало 20:25. А плюс 6 за шесть минут до конца прозвучали уже как приговор. Тем более что в эти же минуты получил красную карточку Глеб Калараш. В его движении рукой судьи усмотрели страшную опасность. Глеб и ушел. А нашей команде не удалось уйти от поражения.