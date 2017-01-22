Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити», ведя по ходу матча 2:0, не смог победить на своем поле «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии.

«ЧЕСТНОСТЬ НЕ ВСЕГДА ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ»

Интересно, видели ли мы Хосепа Гвардиолу, пребывающего в такой ярости? Он всегда представал вел себя во время матча максимально корректно, стараясь концентрироватьс я только на футболе. Это Жозе Моуринью мог пинать бутылки с водой и врываться в судейскую в перерыве, чтобы доказать арбитрам, что они неправы. От Гвардиолы трудно ждать чего-то подобного, но когда «Тоттенхэм» сравнял счет, показалось, что главный тренер «Манчестер Сити» готов прямо на месте, на глазах у десятков тысяч зрителей, задушить рефери Эндрю Марринера.

А случилось вот что: защитник «шпор» Уокер, как многим показалось, в своей штрафной толкнул в спину форварда «Сити» Стерлинга. Марринер посчитал, что все было по правилам, и в ответной атаке вышедший на замену Сон Хын Мин сравнял счет – 2:2. Очевидно, рефери смутило то, что Стерлинг в этом эпизоде не стал сразу падать, а еще некоторое время продолжал движение.

«Судья должен обладать определенным мужеством, чтобы в такой ситуации назначить пенальти и показать защитнику красную карточку. Если бы Стерлинг упал, все было бы просто. Честность не всегда вознаграждается» , - так прокомментировал этот момент известный в прошлом нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.

«Первый вопрос, и сразу же о судействе? Черт возьми, вы же из ВВС, вы же респектабельные, вы должны говорить о футболе, а не о судействе», - Гвардиола, отвечая на вопрос журналиста известной телерадиокомпани и, был явно раздражен.

«Ладно, мы играли хорошо, это было отличное выступление, и жаль, что все закончилось именно так. Мы создали уйму моментов, но снова не смогли победить. «Эвертон» ударил по нашим воротам четыре раза – забил четыре гола. Теперь «Тоттенхэм» два раза попал в створ – два гола. И так на протяжении всего сезона. Единственное, что можно сделать – это играть лучше и создавать еще больше моментов, чтобы забивать еще больше голов. Мы расстроены результатом, но я горд тем, что мы сегодня показали на поле», - продолжил Гвардиола.

И с ним, в общем-то, трудно не согласиться – «Сити» играл здорово, нанес 17 ударов по воротам, и добейся «горожане» победы, все бы восприняли это как должное. И именно поэтому раздражение и негодование Гвардиолы можно понять. Главное, чтобы это не переросло в привычку.

ПРОВАЛ ЛЬОРИСА И СТАБИЛЬНОСТЬ БРАВО

Несколько отличных возможностей забить упустил Агуэро, так и не сумевший пробить вратаря «Тоттенхэма» Льориса, хорошие моменты были у Сабалеты, Стерлинга и новичка «МС» Габриэла Жезуса, который наконец-то прибыл из Бразилии и провел первый матч за новый клуб. Олимпийский чемпион Рио даже забил, но гол был справедливо отменен из-за офсайда.

Учитывая все это, даже забавно, что оба гола «Сити» случились буквально на ровном месте, после грубых ошибок Льориса, совершенно для него не характерных. В первом случае француз, пытаясь выбить мяч головой после заброса, попал в Сане, а во втором – выронил мяч из рук после безобидного навеса Стерлинга, чем и воспользовался де Брюйне.

Впрочем, никто даже и не думал ругать Льориса после матча. А главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что, по его мнению, в моменте с первым голом мяч попал в руку Сане и рефери должен был остановить игру.

А кое-кто из журналистов и болельщиков и вовсе в очередной раз раскритиковали вратаря «Сити» Браво. Чилиец, в общем, не виноват в пропущенных голах – отразить удары Алли и Сона было трудно. Но он вновь и не выручил – а голкипер в командах уровня «МС» должен это делать. Статистика Браво неутешительна – из 24 последних ударов в створ он пропустил 16, отбив всего восемь.

Но невезение Браво – это все же частности. Главное, что показал матч – «Сити», несмотря на определенные трудности, определенно жив и разваливаться, несмотря на болезненные неудачи, не собирается.