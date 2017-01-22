Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»
«Манчестер Сити», ведя по ходу матча 2:0, не смог победить на своем поле «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии.
«ЧЕСТНОСТЬ НЕ ВСЕГДА ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ»
Интересно, видели ли мы Хосепа Гвардиолу, пребывающего в такой ярости? Он всегда представал вел себя во время матча максимально корректно, стараясь концентрироватьс
А случилось вот что: защитник «шпор» Уокер, как многим показалось, в своей штрафной толкнул в спину форварда «Сити» Стерлинга. Марринер посчитал, что все было по правилам, и в ответной атаке вышедший на замену Сон Хын Мин сравнял счет – 2:2. Очевидно, рефери смутило то, что Стерлинг в этом эпизоде не стал сразу падать, а еще некоторое время продолжал движение.
«Судья должен обладать определенным мужеством, чтобы в такой ситуации назначить пенальти и показать защитнику красную карточку. Если бы Стерлинг упал, все было бы просто. Честность не всегда вознаграждается»
«Первый вопрос, и сразу же о судействе? Черт возьми, вы же из ВВС, вы же респектабельные, вы должны говорить о футболе, а не о судействе», - Гвардиола, отвечая на вопрос журналиста известной телерадиокомпани
«Ладно, мы играли хорошо, это было отличное выступление, и жаль, что все закончилось именно так. Мы создали уйму моментов, но снова не смогли победить. «Эвертон» ударил по нашим воротам четыре раза – забил четыре гола. Теперь «Тоттенхэм» два раза попал в створ – два гола. И так на протяжении всего сезона. Единственное, что можно сделать – это играть лучше и создавать еще больше моментов, чтобы забивать еще больше голов. Мы расстроены результатом, но я горд тем, что мы сегодня показали на поле», - продолжил Гвардиола.
И с ним, в общем-то, трудно не согласиться – «Сити» играл здорово, нанес 17 ударов по воротам, и добейся «горожане» победы, все бы восприняли это как должное. И именно поэтому раздражение и негодование Гвардиолы можно понять. Главное, чтобы это не переросло в привычку.
ПРОВАЛ ЛЬОРИСА И СТАБИЛЬНОСТЬ БРАВО
Несколько отличных возможностей забить упустил Агуэро, так и не сумевший пробить вратаря «Тоттенхэма» Льориса, хорошие моменты были у Сабалеты, Стерлинга и новичка «МС» Габриэла Жезуса, который наконец-то прибыл из Бразилии и провел первый матч за новый клуб. Олимпийский чемпион Рио даже забил, но гол был справедливо отменен из-за офсайда.
Учитывая все это, даже забавно, что оба гола «Сити» случились буквально на ровном месте, после грубых ошибок Льориса, совершенно для него не характерных. В первом случае француз, пытаясь выбить мяч головой после заброса, попал в Сане, а во втором – выронил мяч из рук после безобидного навеса Стерлинга, чем и воспользовался де Брюйне.
Впрочем, никто даже и не думал ругать Льориса после матча. А главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что, по его мнению, в моменте с первым голом мяч попал в руку Сане и рефери должен был остановить игру.
А кое-кто из журналистов и болельщиков и вовсе в очередной раз раскритиковали вратаря «Сити» Браво. Чилиец, в общем, не виноват в пропущенных голах – отразить удары Алли и Сона было трудно. Но он вновь и не выручил – а голкипер в командах уровня «МС» должен это делать. Статистика Браво неутешительна – из 24 последних ударов в створ он пропустил 16, отбив всего восемь.
Но невезение Браво – это все же частности. Главное, что показал матч – «Сити», несмотря на определенные трудности, определенно жив и разваливаться, несмотря на болезненные неудачи, не собирается.
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция