Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезона
Удаление вратаря на третьей минуте, ноль добавленных секунд, разгромленный «Айнтрахт» и очередная победа «Лейпцига».
Еще неделю назад «Айнтрахт» на сборе в Дубае полностью контролировал игру с «Зенитом», но забить так и не смог. 21 января клуб из Франкфурта провел первый после перерыва матч в чемпионате Германии против главного открытия сезона – «Лейпцига».
Уже на третьей минуте стало понятно, что встреча обычной не будет: голкипер «Айнтрахта» Лукаш Градецки сделал что-то очень странное. При атаке «Лейпцига» он выскочил за пределы штрафной... и взял мяч в руки. Что творилось в голове вратаря сборной Финляндии, не расскажет даже он сам.
Резервный вратарь «Айнтрахта» Хайнц Линднер удар со штрафного отбил, но защитник «Лейпцига» Марвин Комппер оказался первым на добивании.
После гола и удаления у гостей почти не было шансов отыграться, а «Лейпциг» создавал атаки без остановки. Еще в первом тайме Тимо Вернер забил второй мяч, а после перерыва защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо курьезно забил в свои ворота.
На этом странности не закончились. Как только 90 минут матча истекли (на секундомере в трансляции и вовсе время было 89:54), главный судья встречи Дениз Айтекин произвел финальный свисток и даже не обратил внимание, что в этот момент форвард «Лейпцига» Дейви Зельке забивал четвертый мяч в ворота соперника.
Если каким-то образом в конце сезона «Лейпцигу» понадобится хорошая разница мячей - они обязательно вспомнят этот матч и Дениза Айтекина. А пока 3:0 и игроки одного из лидеров чемпионата Германии даже не стали долго спорить с арбитром.
Эта победа позволила «Лейпцигу» вновь приблизится к «Баварии» на расстояние одной победы, а «Айнтрахт» опустился на шестое место.
Матч
РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Комппер 7 (1:0). Вернер 45 (2:0). Вальехо Х. 67 (3:0 - автогол).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер (Бурк, 71), Бернардо, Кейта, Демме, Вернер (Кайзер, 80), Забитцер, Поульсен (Сельке, 62)
Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Чендлер, Очипка, Эктор, Вальехо Х., Гачинович (Баркок, 72), Маскарель, Хасебе, Хргота (Линднер, 5), Ребич (Сеферович, 72)
Предупреждения:
Сельке, 71 - Ребич, 15; Маскарель, 69
Удаления:
нет - Градечки, 3
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
21 января 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция