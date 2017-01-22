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«Он вел себя неспортивно». Карточка игроку «ПСЖ», которую очень сложно объяснить

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Он вел себя неспортивно». Карточка игроку «ПСЖ», которую очень сложно объяснить
Источник: Canal+

Но у судьи это получилось. 

На 30-й минуте матча чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» в гостях обыгрывал «Нант», футболист парижан Марко Верратти наклонился и катнул мяч головой по земле в руки своему голкиперу Кевину Траппу. Через несколько секунд за этот эпизод судья матча Йоан Амель показал итальянцу желтую карточку.

За что? Непонятно. Но судья после матча объяснил свое решение в эфире телеканала «Canal+».

– Верратти намеренно нарушил правила и повел себя неспортивно, ведь специально тянул время. Это фол, и совершенно не имеет значения, взял голкипер мяч в руки или нет. Это неспортивное поведение. Я не сразу дал свисток, но, по моему мнению, в этом эпизоде все было очевидно. Случай действительно необычный, требующий объяснения. Но арбитры должны принимать такие решения, если возникает необходимость. Мы к этому готовы, – сказал Амель. 

«ПСЖ» в итоге благодаря дублю Эдинсона Кавани победил 2:0 и сократил отставание от «Ниццы» до одного очка. Для Вератти эта карточка стала четвертой в чемпионате, и теперь он пропустит важную встречу против другого лидера Лиги 1 – «Монако».

Матч

Нант - ПСЖ - 0:2 (0:1)

Голы

Кавани 21 (0:1). Кавани 65 (0:2).

Состав

Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Карлос, Лима, Роньер, Илоки (Пардо, 46), Арит (Томассон, 75), Жийе, Бамму (Степински, 69), Сала

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Тиаго Силва, Менье, Вератти (Рабьо, 76), Дракслер (Ди Мария, 69), Матюиди, Мотта, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 83)

Предупреждения:

Карлос, 65; Пардо, 70 - Вератти, 30

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

21 января 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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