«Он вел себя неспортивно». Карточка игроку «ПСЖ», которую очень сложно объяснить

Но у судьи это получилось.

На 30-й минуте матча чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» в гостях обыгрывал «Нант», футболист парижан Марко Верратти наклонился и катнул мяч головой по земле в руки своему голкиперу Кевину Траппу. Через несколько секунд за этот эпизод судья матча Йоан Амель показал итальянцу желтую карточку.

За что? Непонятно. Но судья после матча объяснил свое решение в эфире телеканала «Canal+».

– Верратти намеренно нарушил правила и повел себя неспортивно, ведь специально тянул время. Это фол, и совершенно не имеет значения, взял голкипер мяч в руки или нет. Это неспортивное поведение. Я не сразу дал свисток, но, по моему мнению, в этом эпизоде все было очевидно. Случай действительно необычный, требующий объяснения. Но арбитры должны принимать такие решения, если возникает необходимость. Мы к этому готовы, – сказал Амель.

«ПСЖ» в итоге благодаря дублю Эдинсона Кавани победил 2:0 и сократил отставание от «Ниццы» до одного очка. Для Вератти эта карточка стала четвертой в чемпионате, и теперь он пропустит важную встречу против другого лидера Лиги 1 – «Монако».