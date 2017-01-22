«Он вел себя неспортивно». Карточка игроку «ПСЖ», которую очень сложно объяснить
Но у судьи это получилось.
На 30-й минуте матча чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» в гостях обыгрывал «Нант», футболист парижан Марко Верратти наклонился и катнул мяч головой по земле в руки своему голкиперу Кевину Траппу. Через несколько секунд за этот эпизод судья матча Йоан Амель показал итальянцу желтую карточку.
In case you missed the game of @PSG_inside vs @FCNantes at @Ligue1 #MarcoVerratti nailed it! 😂 ⚽️ #YellowCard pic.twitter.com/vgjI8D6f5b— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 21 января 2017 г.
За что? Непонятно. Но судья после матча объяснил свое решение в эфире телеканала «Canal+».
– Верратти намеренно нарушил правила и повел себя неспортивно, ведь специально тянул время. Это фол, и совершенно не имеет значения, взял голкипер мяч в руки или нет. Это неспортивное поведение. Я не сразу дал свисток, но, по моему мнению, в этом эпизоде все было очевидно. Случай действительно необычный, требующий объяснения. Но арбитры должны принимать такие решения, если возникает необходимость. Мы к этому готовы, – сказал Амель.
«ПСЖ» в итоге благодаря дублю Эдинсона Кавани победил 2:0 и сократил отставание от «Ниццы» до одного очка. Для Вератти эта карточка стала четвертой в чемпионате, и теперь он пропустит важную встречу против другого лидера Лиги 1 – «Монако».
Матч
Голы
Кавани 21 (0:1). Кавани 65 (0:2).
Состав
Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Карлос, Лима, Роньер, Илоки (Пардо, 46), Арит (Томассон, 75), Жийе, Бамму (Степински, 69), Сала
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Тиаго Силва, Менье, Вератти (Рабьо, 76), Дракслер (Ди Мария, 69), Матюиди, Мотта, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 83)
Предупреждения:
Карлос, 65; Пардо, 70 - Вератти, 30
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
21 января 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция