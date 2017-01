«Он вел себя неспортивно». Карточка игроку «ПСЖ», которую очень сложно объяснить

Но у судьи это получилось.

На 30-й минуте матча чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» в гостях обыгрывал «Нант», футболист парижан Марко Верратти наклонился и катнул мяч головой по земле в руки своему голкиперу Кевину Траппу. Через несколько секунд за этот эпизод судья матча Йоан Амель показал итальянцу желтую карточку.

In case you missed the game of @PSG_inside vs @FCNantes at @Ligue1 #MarcoVerratti nailed it! 😂 ⚽️ #YellowCard pic.twitter.com/vgjI8D6f5b