За своих - врежу! Экс-наставник сборной Белоруссии подрался с игроком (видео)

Необычное происшествие произошло в матче чемпионата Белоруссии, где главный тренер «Юности» прямо со скамейки дал в челюсть игроку «Гомеля».

ЧП случилось во время поединка между минской «Юностью» и ХК Гомель. Один из эпизодов перерос в драку между хоккеистами, в которой игрок «Гомеля» оказался гораздо более опытным бойцом. Он быстро натянул свитер на голову своему сопернику из «Юности», связав таким образом его руки, и начал методично избивать противника свободной рукой.

Тот не падал, хотя раз за разом пропускал очень тяжелые удары. И, возможно, именно поэтому в драку не вмешивались ни лайнсмены, ни товарищи по команде.

Хотя никакой драки уже, собственно, и не было. Было форменное избиение одного игрока другим.

Поединок должен был закончится за явным преимуществом гомельчанина. Но по воле случая драка происходила прямо у скамейки минчан. И вот тут сдали нервы у главного тренера «Юности» Михаила Захарова.

54-летний специалист не стал смотреть, как продолжают уродовать его игрока. Прорвался к бортику и нанес мощный удар в голову бойца соперников. А затем попытался оттащить от него своего порядком потрепанного подопечного.

Тут уж и рефери были вынуждены срочно вмещаться в конфликт. А на Захарова тем временам кинулся другой игрок «Гомеля» с грозной фамилией Заламай.

Вот посмотрите, как все происходило:



Захаров был готов со своей стороны продолжить рукопашную и с ним. Но на этот раз между драчунами стеной встали хоккеисты «Юности», грудью заслонив своего наставника и не позволив его заламать. Видно поняли, что от судей помощи ждать не стоит. В итоге поединок закончился победой минчан, доказавших, что они в драке все за одного. Начиная с главного тренера.



Это видео этого же эпизода уже с другого ракурса:

Михаил Захаров в прошлом выступал форвардом за минское «Динамо» и ЦСКА (сезон 1994/95). А также провел много матчей в Польше и низших американских лигах. Кроме того, он сыграл 17 поединков за сборную Белоруссии.

С 1996 года начал тренерскую карьеру. Был главным тренером молодежной и национальной сборных Белоруссии. А также главным тренером сборной Украины.

Имеет звание заслуженный тренер Республики Беларусь. Мастер спорта международного класса.

Ну а теперь он еще и доказал, что за своих ребят если не убьет, то уж морду набьет запросто! Причем, прямо на льду…





