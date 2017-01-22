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Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)
Источник: ESPN

Такие броски, как у Александра Овечкина, не берутся. Да вы сами посмотрите!


«Вашингтон» начал сезон неважно, но теперь команда Овечкина выдала серию из 13 матчей, в которых набирала очки. Сейчас «Кэпиталз» идут на первом месте во всей лиге (68 очков), опережая «Коламбус» (66) и «Миннесоту» (65). Насчет двух последних команд – вообще удивительно, что они запрыгнули так высоко. Тем не менее, они в гонке. А вот «звезды» из Техаса идут на 27-м месте в лиге и несмотря на неплохой состав, откровенно проваливают сезон.

И вот «Вашингтон» приехал в Даллас. И даже открыл счет, когда на добивании подхватил шайбу и здорово бросил Андре Бураковски.


Но потом «Даллас» перехватил инициативу. Первый гол Адама Крэкнелла получился классным, шайба влетела в сетку, обстучав сразу две штанги. После повтора ее засчитали.

Во втором периоде отличился Патрик Ивз, а затем Джейми Бенн реализовал большинство, припарковавшись чуть ли не в площади ворот. Игроки «Вашингтона» начали спорить, но снова был видеоповтор, и судья показал на центр.

Начало третьего периода, и счет 3:1 в пользу «Далласа». Но по меркам НХЛ в этом нет ничего страшного. И вот чудесное спасение «Вашингтона» начал Александр Овечкин…

Помните, была такая реклама в 90-х, в которой снялся патриарх нашего хоккея Виктор Васильевич Тихонов? Он стоит у бортика и кричит игроку своего ЦСКА Александру Харламову: «Саша, бросай!» И если бы не чудодейственные конфеты от кашля, то Тихонов ни за что бы не докричался до своего форварда, а сам Саша бы не бросил.

Странно, почему похожую рекламу в России не сняли с Александром Овечкиным. Вот кто бросает так бросает! Со своей точки из левого круга вбрасывания он забросил несколько сотен шайб.

Вот и сейчас в большинстве на 44-й минуте к нему пришла шайба, и Александр Великий зарядил из своей страшной пушки.


Каждый такой гол Овечкина – это веха. К этому дню Саша забросил 547 шайб. Это 29-е место в истории лиги. Еще один гол, и он догонит героя «Квебека» Мишеля Гуле. Еще два – и дотянется до знаменитого распасовщика Рона Фрэнсиса, который к тому же забил 549 голов.

Сейчас то самое золотое время в карьере Ови, когда он обходит таких легенд, как флажки на слаломе.

И кстати, по голам в большинстве именно сейчас Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки. У них по 204 шайбы за карьеру. Это 15-е место в истории лиги. Рекордсмен – Дэйв Андрейчук (274), но его через несколько лет вполне реально достать.

Что было дальше? Оши снова в большинстве удачно подправил летящую шайбу на пятачке. И вот уже 3:3.

Кстати, ворота «Вашингтона» защищал второй голкипер Грубауэр. И он творил просто чудеса. Тайлер Сегин даже клюшку выронил с досады, когда увидел, что шайба после его верного броска не вошла в пустой угол ворот.


Вообще после Нового года команда Овечкина очень здорово играет в атаке, забрасывая в среднем по пять шайб за матч. Вот и сейчас «Вашингтон» взял свое в овертайме, когда Евгений Кузнецов блестяще протащил шайбу через всю площадку, а Джей Бигл вогнал ее в сетку. «Звезды» еще пытались спорить, и тут снова все решил видеоповтор – это гол.

Что интересно, «Вашингтон» победил в Далласе впервые с сезона-2008/09.

Впервые за восемь лет.

Матч

Даллас - Вашингтон - 3:4 О.Т. (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Бураковски 1:51 (0:1). Крэкнелл (Хэмьюс, Бенн Д.), 6:26 (1:1). Ивз (Немет, МакКензи), 26:47 (2:1). Бенн Д. (Ивз, Сегин), 35:59 (3:1 - бол.). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 43:18 (3:2 - бол.). Оши (Бэкстрём, Нисканен), 45:26 (3:3 - бол.). Бигл (Нисканен, Кузнецов), 60:19 (3:4).

Место и дата

22 января 04:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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