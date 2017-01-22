Вот он! Возможно, новый нападающий ЦСКА. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Загадочный Джафар

В субботу ЦСКА провел первый спарринг с «Воленом» (3:0), середняком второй швейцарской лиги. Виктор Гончаренко выпустил второй состав, в котором, однако, был замечен один занятный персонаж. Джафар. Да, тот самый колдун из «Аладдина». Во всяком случае, пресс-служба ЦСКА, и надо отдать ей должное за яркий креатив, именно так представила футболиста, находящегося на просмотре. С чувством юмора у коллег все в порядке!

Джафар – чернокожий игрок атакующего плана. Располагался на поле то под Траоре, то на одной линии с центрфорвардом. То есть может по-разному. Показал хорошее движение. И прессинг, благодаря которому был забит третий гол – отобрал мяч на чужой половине поля и начал атаку. Есть и дриблинг, и пас. Интересный во всех отношениях исполнитель. Но кто он? Откуда? Каким ветром занесло на сбор ЦСКА?..

ЦСКА выиграл с помощью мультяшного персонажа

– У нас был экспериментальный состав: молодые игроки, футболист на просмотре. В такой ситуации команда не сбалансирована. Тем не менее, за счет желания и старания мы показали достаточно хорошую игру. Соперник был из второй швейцарской лиги, но, тем не менее, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть. Конечно, не может не радовать исполнительское мастерство Ионова. По ходу матча пришлось перестраиваться, играть первый и второй тайм по разным схемам, чтобы молодые тоже попробовали 3-5-2, – прокомментировал игру Гончаренко.





А сегодня ЦСКА встретится с польским «Пястом», и на поле выйдет уже основа. Джафара, наверное, мы не увидим.

«Зенит» завершил сбор

Во втором матче с китайским «Чанчунь Ятай» «Зенит» вновь был сильнее (4:0). Этот спарринг завершал первый сбор команды в Дубае. Одиннадцать дней тренировок, шесть контрольных матчей, три десятка задействованных игроков – масштабы впечатляют. К слову, лучшим бомбардиром первого сбора стал Кокорин (5 мячей). Может быть, Пабло Эскобар вдохновил. Или Александр все же взялся за ум, чего мы ему желали в начале года.

– Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды. Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников, – подвел итоги сбора Мирча Луческу.

Впереди у игроков три выходных дня. 25 и 26 января питерцы проведут несколько тренировок в Санкт-Петербурге, а затем отправятся в Испанию на второй сбор, который продлился до 6 февраля. Вместе с основой полетит молодежь: Зуйков, Йованович, Лесовой, Мусаев. Ими Луческу остался доволен.





Вчера состоялись еще два контрольных матча. «Уфа» сыграла вничью с польским «Лехом» (1:1), а «Оренбург» – с азербайджанским «Интером» (1:1).

Кстати, в «Уфе» Сергей Семак, как известно, ввел штрафы за мат. Вот что сами игроки думают об этой санкции.





Спартаковские тесты

Накануне спартаковцы провели только одну тренировку – вечернюю. Работали над контролем мяча и провели мини-турнир по круговой системе, победителями которого стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев. А в первой половине дня игроки прошли разные тесты. В то время как многие клубы уже завершают первый сбор, «Спартак» только втягивается в работу.





Спарринги «Локо» и «Краснодара»

Сегодня «Локомотив» сыграет с болгарским ЦСКА. Это третий по счету контрольный матч для команды Юрия Семина. На этом испанский сбор железнодорожников завершится.

Дебютирует в контрольных матчах «Краснодар». Соперник – китайский клуб «Хэнань Цзянье». А накануне «быки» тренировались полтора часа и провели двухсторонку, в которой вновь отличился Смолов. Спорим, что сегодня забьет?





Также сегодня матчи проведут «Анжи» и «Урал», причем сразу два.

Ближайшие матчи

22.01. «Локомотив» – ЦСКА, Болгария

22.01. ЦСКА – «Пяст», Польша

22.01. «Анжи» – «Актобе», Казахстан

22.01. «Краснодар» – «Хэнань Цзянье», Китай

22.01. «Урал» – «Астра» Румыния

22.01. «Урал» – «Вииторул», Румыния

23.01. «Терек» – «Заглембе», Польша

23.01. «Арсенал» – «Шахтер», Казахстан