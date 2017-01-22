Мозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭ

Десять дней первого зимнего сбора петербургского клуба – в цифрах и фотографиях.

Кто забивал

Лучшим бомбардиром с пятью мячами стал Александр Кокорин, по три гола у Луки Джорджевича и Роберта Мака, два – у Павла Могилевца, Артема Дзюбы, Артура Юсупова, Жозе Маурисио, новичков Сергея Зуйкова и Ибрагима Цаллагова, у молодого Леона Мусаева и вернувшегося после травмы Мигеля Данни. С одним забитым мячом Дубай покинул Юрий Жирков.

Кто пропускал

За шесть матчей сине-бело-голубые пропустили четыре раза: дважды Андрей Лунев в первой встрече с «Чанчунь Ятай», по голу Юрий Лодыгин от «Видеотона» и Михаил Кержаков с «Сохаром», после того как провел 18 минут в воротах оманского клуба. Кстати, все играли примерно поровну: у каждого по три матча.

Кто играл

Все, кроме Игоря Смольникова и Ивана Новосельцева, которые продолжают восстанавливаться от травм. Всего одну встречу, с «Чанчунь», провел Александр Кержаков. Остальные выходили как минимум в трех играх, а во всех шести приняли участие только Евгений Чернов, Луиш Нету, Доменико Кришито и пара новичков: Эрнани с Сергеем Зуйковым.

Возвращение Данни

Через девять месяцев после третьего разрыва крестов португалец снова вышел на поле. И как он это сделал: заменив на 69-й минуте первого матча с китайцами Зуйкова, уже на 70-й Мигель отдал голевую передачу на Жиркова.

Сэйв Лунева

После неудачного тайма в игре с «Чанчунь» Луневу, не постеснявшемуся взять номер Вячеслава Малафеева, нужен был момент, чтобы заработать плюсик в свою игровую карму. Во встрече с «Видеотоном» судья назначил пенальти в ворота «Зенита», который пошел бить чемпион Англии в составе «Челси» Фелипе Оливейра. С ним Андрей справился отлично, за что получил справедливую похвалу от Луческу.

Немало Молло

Француз не сыграл только в первом матче с чемпионом Китая-2007, но это не помешало ему отлично себя показать на поле, а также после дебюта охотно и старательно дать интервью на русском языке.

Что происходило

По лицу Эрнани можно подумать, что его сейчас жестоко изобьют, но из традиционного приветственного коридора бразилец вышел с улыбкой.

Вот что значит – соскучиться за отпуск по футболу. Игроки даже забыли, что мяч не один на всех.

Природная мотивация от Мирчи Луческу: тренироваться и смотреть на тех, кем тебя назовут болельщики, если будешь плохо играть.

Александр Кержаков хоть всего раз вышел на поле, но уходить никуда не собирается. Так форвард прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив».





Китайский рынок затянул и Артема Дзюбу. После бессонной ночи раздумий он согласился на кучу денег, а также понял, по кому будет скучать больше всего. Пошутил, конечно.

Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9 Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

Поэтому Александр Кокорин, с которым Дзюба жил в одном номере, переживает за товарища и молится, чтобы в новой стране и чемпионате у него все было хорошо.

Спасибо за то ,что сделал меня ещё сильнее #серияпенальти #победа #Зенит @artem.dzyuba Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 18 2017 в 6:54 PST

А Дзюба, в свою очередь, беспокоится за здоровье Александра, но и пошутить как всегда не забывает:

– Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, две пятки – туда же. Наверно, распухли ножки, поэтому в бутсы не помещаются (улыбается). Думаю, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями, – признался Дзюба официальному сайту «Зенита».

Только на фото помогает форварду совсем не Артем, а человек, больше похожий на Роберта Мака.

Катерина Кейру – жена Ивана Новосельцева – может на сборы мужа больше не пустить. На него всякие женщины заглядываются свысока.

– Вам до победы в чемпионате России и Лиге Европы, как до той горы пешком, – тренер «Зенита» подбадривает подопечных перед второй половиной сезона.