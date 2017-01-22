Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Дивизион Харламова2 : 4Дивизион Чернышева
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  ЦСКА1 : 0Пяст
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭ

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Мозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭ
Источник: ФК «Зенит»

Десять дней первого зимнего сбора петербургского клуба – в цифрах и фотографиях.  

Кто забивал

Лучшим бомбардиром с пятью мячами стал Александр Кокорин, по три гола у Луки Джорджевича и Роберта Мака, два – у Павла Могилевца, Артема Дзюбы, Артура Юсупова, Жозе Маурисио, новичков Сергея Зуйкова и Ибрагима Цаллагова, у молодого Леона Мусаева и вернувшегося после травмы Мигеля Данни. С одним забитым мячом Дубай покинул Юрий Жирков.  

Кто пропускал

За шесть матчей сине-бело-голубые пропустили четыре раза: дважды Андрей Лунев в первой встрече с «Чанчунь Ятай», по голу Юрий Лодыгин от «Видеотона» и Михаил Кержаков с «Сохаром», после того как провел 18 минут в воротах оманского клуба. Кстати, все играли примерно поровну: у каждого по три матча.

Кто играл

Все, кроме Игоря Смольникова и Ивана Новосельцева, которые продолжают восстанавливаться от травм. Всего одну встречу, с «Чанчунь», провел Александр Кержаков. Остальные выходили как минимум в трех играх, а во всех шести приняли участие только Евгений Чернов, Луиш Нету, Доменико Кришито и пара новичков: Эрнани с Сергеем Зуйковым. 

Возвращение Данни

Через девять месяцев после третьего разрыва крестов португалец снова вышел на поле. И как он это сделал: заменив на 69-й минуте первого матча с китайцами Зуйкова, уже на 70-й Мигель отдал голевую передачу на Жиркова. 

Сэйв Лунева 

После неудачного тайма в игре с «Чанчунь» Луневу, не постеснявшемуся взять номер Вячеслава Малафеева, нужен был момент, чтобы заработать плюсик в свою игровую карму. Во встрече с «Видеотоном» судья назначил пенальти в ворота «Зенита», который пошел бить чемпион Англии в составе «Челси» Фелипе Оливейра. С ним Андрей справился отлично, за что получил справедливую похвалу от Луческу.

Немало Молло

Француз не сыграл только в первом матче с чемпионом Китая-2007, но это не помешало ему отлично себя показать на поле, а также после дебюта охотно и старательно дать интервью на русском языке.

Что происходило

По лицу Эрнани можно подумать, что его сейчас жестоко изобьют, но из традиционного приветственного коридора бразилец вышел с улыбкой.

Источник: ФК «Зенит»

Вот что значит – соскучиться за отпуск по футболу. Игроки даже забыли, что мяч не один на всех. 

Источник: ФК «Зенит»

Природная мотивация от Мирчи Луческу: тренироваться и смотреть на тех, кем тебя назовут болельщики, если будешь плохо играть.

Источник: ФК «Зенит»

Александр Кержаков хоть всего раз вышел на поле, но уходить никуда не собирается. Так форвард прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив».

Источник: ФК "Зенит"

Китайский рынок затянул и Артема Дзюбу. После бессонной ночи раздумий он согласился на кучу денег, а также понял, по кому будет скучать больше всего. Пошутил, конечно.

Поэтому Александр Кокорин, с которым Дзюба жил в одном номере, переживает за товарища и молится, чтобы в новой стране и чемпионате у него все было хорошо.

А Дзюба, в свою очередь, беспокоится за здоровье Александра, но и пошутить как всегда не забывает:

 Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, две пятки  туда же. Наверно, распухли ножки, поэтому в бутсы не помещаются (улыбается). Думаю, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями,  признался Дзюба официальному сайту «Зенита». 

Только на фото помогает форварду совсем не Артем, а человек, больше похожий на Роберта Мака. 

Источник: ФК «Зенит»

Катерина Кейру – жена Ивана Новосельцева – может на сборы мужа больше не пустить. На него всякие женщины заглядываются свысока.  

Источник: ФК «Зенит»

Вам до победы в чемпионате России и Лиге Европы, как до той горы пешком, – тренер «Зенита» подбадривает подопечных перед второй половиной сезона.

Источник: ФК «Зенит»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Спивак: При Виллаш-Боаше агрессивного футбола у «Зенита» не былоЭкс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, как играли питерцы при предыдущем тренере Андре Виллаш-Боаше.ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Сердар Таски: Пятиочковый отрыв от «Зенита» — это ничтоЗащитник «Спартака» Сердар Таски поделился мнением о лидерстве своей команды в РФПЛ.Вот он! Возможно, новый нападающий ЦСКА. Обзор сборов (видео)Вот он! Возможно, новый нападающий ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Шмурнов: У «Зенита» команда по-прежнему более классная, чем у «Спартака»Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился ожиданиями от игры питерского «Зенита» во второй части чемпионата России и Лиге Европы.Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаДай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаУдаление вратаря на третьей минуте, ноль добавленных секунд, разгромленный «Айнтрахт» и очередная победа «Лейпцига».«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»Виталий Мутко заявил, что трансфер Йоана Молло в «Зенит» из «Крыльев Советов» может сказаться на имидже российского футбола.Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае«Зенит» завершил первый зимний сбор, который проходил в течение 11 дней в Дубае.Мирча Луческу: Это был очень важный сбор, чтобы подготовить команду функциональноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги сбора в ОАЭ.Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всехПрезидент РФС Виталий Мутко считает, что трансфер Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола в случае, если ФИФА установит факт манипуляций при совершении сделки.Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭВ заключительной контрольной игре первого зимнего сбора «Зенит» победил «Чанчунь Ятай» со счетом 4:0.«Зенит» – «Чанчунь Ятай» (4:0). Петербуржцы победили в заключительном матче сбора в ОАЭ. Как это было«Зенит» – «Чанчунь Ятай» (4:0). Петербуржцы победили в заключительном матче сбора в ОАЭ. Как это было«Зенит» и китайский «Чанчунь Ятай» встретились в товарищеском матче в рамках первого зимнего сбора петербургского клуба.«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Могилевец и Эрнани сыграют с первых минутСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчунь Ятай», который пройдет в Дубае.Агент Раноккьи провел переговоры с представителями «Зенита»Как сообщает Tuttosport, защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в России.Луиш Нету: «Зенит» хорошо реагирует на нагрузки, которые предлагает тренерский штабЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ.«Дойду до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом». Обзор сборов (видео)«Дойду до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»В обоих таймах сыграл только Молло, а Цаллагов запорол отличный выход один на один.«Зенит» завершит сборы в ОАЭ матчем с китайским «Чанчунь Ятай»«Зенит» проведет заключительный матч на сборах в ОАЭ против «Чанчунь Ятай».«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матчеВ товарищеском матче между петербургским «Зенитом» и «Локомотивом» из Ташкента, прошедшем в Дубае, была зафиксирована нулевая ничья.
Главные новости
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Антерсельве, Шипулин – третий
Хоккей
Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова. Онлайн
Футбол
ЦСКА – «Пяст». Онлайн
Теннис
Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис
Джокович сыграет против России в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса
Футбол
«Анжи» подписал контракт с защитником Фибелем
Биатлон
Шипулин уступил Фуркаду 41 секунду в скорости на лыжне
Олимпиада
Президент НОК Германии: Россия может быть отстранена от двух Олимпиад, если обвинения Макларена подтвердятся
Гандбол
Сергей Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален
Футбол
Александр Спивак: При Виллаш-Боаше агрессивного футбола у «Зенита» не было
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика