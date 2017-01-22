Почему у «Ювентуса» нет конкурентов? «Милан» и «Наполи» дали ответ

В центральном матче 21-го тура серии А встретились «Милан» и «Наполи». «Советский спорт» делится впечатлениями и выводами.

УЗНАВАЕМЫЙ «НАПОЛИ»

«Наполи» на старте матча рвал и метал. У команды была как тренерская задумка конкретно под соперника, так и узнаваемая игра.

В чем заключалась идея Маурицио Сарри? При первой возможности защитники гостей делали длинную передачу на центрального нападающего Мертенса. Он неизменно отскакивал под передачу из глубины в сторону левого фланга. Такой его финт легко объясним - из-за дисквалификации матч пропускал левый центральный защитник «Милана» Романьоли, ведущий игрок обороны. Ни Паллетта, ни Гомес заменить его полноценно не могли.

Получая мяч, Мертенс уже знал, куда сделать передачу. Так «Наполи» забил два гола. В одном случае бельгиец сделал диагональный перевод Инсинье, в другом - проникающую передачу Кальехону. Оба гола были забиты к 9-й минуте! Многие ли команды могут так воспользоваться отсутствием ключевого футболиста у соперника?

Затем «Наполи» принялся играть в свое удовольствие, что очень любит. Фишка команды - быстрый контроль мяча. На 18-й минуте комментатор заметил, что капитан гостей Гамшик играет в одно-два касания. Но так играл весь «Наполи»! Контролю мяча в исполнении этой команды мог бы позавидовать даже Пеп Гвардиола - его «Манчестер Сити» такие яркие спектакли пока не выдает.

Показательна игра вратаря «Наполи» Рейны. В одном из эпизодов, находясь под прессингом, он сделал пас низом в центр поля! Причем передачу Рейна исполнил в одно касание, так как перед этим получил пас от не нашедших лучшего продолжения защитников.

Прессингом Рейну не испугать. Фото: эфир «Матч Футбол 2».

Смотрелось игра «Наполи» очень зрелищно. Таких фокусов с розыгрышем мяча от одной команды в матче «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм», который завершился перед итальянской встречей, не было.



«Наполи» напоминал самого себя лучших образцов. Кто в этом сезоне не часто видит игру этой команды, мог даже пожалеть об этом упущении. Между прочим, сейчас «Наполи» - самая результативная команда серии А. Перед игрой с «Миланом» у нее было 45 забитых мячей, на четыре больше, чем у «Ромы».

И тут, когда все было хорошо, проявилась главная проблема «Наполи» - команда стала заигрываться. Стараясь действовать в одно-два касания, футболисты стали терять мяч. Неаккуратная передача Жоржиньо на своей половине - и гол забил Куцка. Рискованная передача на 30 метров назад (!) от Инсинье - и Бакка выскочил на ударную позицию. «Наполи» повезло, что «Милан» забил лишь один гол.

Нежелание играть прагматично - главное отличие «Наполи» от «Ювентуса». Очень часто команда Сарри ходит по грани, как в матче с «Миланом». Если бы «Старая синьора» вела в счете 2:0, то телевизор можно было выключать - туринцы перекрыли бы все ходы к своим воротам. В случае с неаполитанцами рука даже не потянулась к пульту.

Впрочем, Сарри остался доволен: «Мне понравилось то, что я увидел. Минус - мы не смогли все решить в начале матча».

Очевидно, тренер имел в виду, что «Наполи» должен был забить и третий гол. Да, это делает Сарри честь. Возможно, когда-то это принесет результат. Но в этом сезоне вряд ли - за счет прагматизма «Ювентус» добивается большего.

СТАРАТЕЛЬНЫЙ «МИЛАН»

«Милан» играл старательно. Именно это после матча отметил главный тренер Винченцо Монтелла: «Доволен, что мы ни в чем не уступили сопернику, который в прошлом сезоне финишировал сразу после «Ювентуса», а скоро сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов. В этом сезоне немногие могут похвастаться хорошей игрой против «Наполи». Наш поход только начинается. У нас есть причина смотреть в будущее с оптимизмом».

Монтелла работает с командой первые сезон. Ему еще только предстоит привить команде свои идеи. Пока его главная проблема - неумение находить ключ к сопернику, обороняющемуся большими силами. Показательно, что из пяти ударов из штрафной площади два у «Милана» нанесли центральные защитники Гомес и Палетта, а один и вовсе вратарь Доннарумма! На последних минутах он бил по воротам «Наполи» головой, но с его ударом справился Рейна.

Если Сарри нужно либо добавить своей команде прагматизма, либо днями и ночами тренировать атакующей футбол, то у Монтеллы задача сложнее - нащупать нужный стиль. Возможно, ему придется определиться с составом на следующий сезон. Например, решить вопрос с Баккой. Нынче колумбиец выглядит в плотных оборонительных построениях, как автомобиль на летней резине в снегу.