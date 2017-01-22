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Таски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Таски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухи
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

НДИНГА МОЖЕТ СМЕНИТЬ «ЛОКОМОТИВ» НА «ВАЛЕНСИЮ»

Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга заинтересовал «Валенсию». Об этом сообщает Fichajes.com. Испанцы рассматривают возможность покупки футболиста.

В нынешнем сезоне Ндинга провел за «железнодорожников» 9 матчей и получил четыре желтых карточки. За «Локомотив» полузащитник выступает с лета 2015 года.

ТАСКИ ПЛАНИРУЕТ ОСТАТЬСЯ В «СПАРТАКЕ»

Защитник Сердар Таски заявил о том, что может продлить контракт со «Спартаком», который истекает летом 2017 года.

– Мой контракт истекает летом, думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнём переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок, – приводит слова Такси ТАСС.

Игрок обороны выступает за «Спартак» с августа 2013 года.

ТКАЧЕВ ВЕРНЕТСЯ В ЦСКА ЛЕТОМ

Полузащитник Сергей Ткачев вернется летом в состав московского ЦСКА. Напомним, что сейчас игрок выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В контракте 27-летнего футболиста прописан пункт, позволяющий досрочно прервать аренду. Об этом сообщил агент футболиста Владимир Дейнека.

– Мы общались с руководством ЦСКА, и было принято решение, что Ткачев присоединится к «армейцам» летом, – приводит слова Дейнеки Чемпионат.com.

В сезоне 2016/2017 Ткачев провела за самарцев 12 матчей, и забил 2 гола.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЯКУБЕ

Полузащитник «Кубани» Денис Якуба входит в сферу интересов «Крыльев Советов». Об этом сообщает интернет-издание Onedivision. 20-летний футболист вот-вот поставит подпись под контрактом с самарским клубом.

В нынешнем сезоне Якуба вышел на поле за «Кубань» в 10 матчах ФНЛ.

МАРСИНЬО СТАЛ ИГРОКОМ «ГАЗИАНТЕПСПОРА»

Бывший полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт на 1,5 года с турецким клубом «Газиантепспор».

Марсиньо сыграл за «Уфу» 12 матчей во всех турнирах в сезоне 2016/2017.

«Газиантепспор» занимает последнее место в чемпионате Турции.

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