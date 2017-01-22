Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?

Мартен Фуркад и Антон Шипулин Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о шансах российского лидера на чемпионате мира.

Есть хорошая новость. Уже третью подряд длинную гонку – преследование в Рупольдинге, классическая индивидуалка и масс-старт в Антхольце – Антон Шипулин перестрелял Мартена Фуркада. Притом что четыре рубежа, как правило, давались нашему лидеру тяжело. Не хватало запаса собранности.

В каждой из этих гонок у Антона по одному промаху. У Мартена – два или три. Такое чувство, что в Шипулина сейчас вселилась частичка Фуркада, а француз на каких-то отрезках дистанции превращается в Шипулина, его так же захлестывает гоночный азарт, который на рубеже наносит ощутимый ущерб меткости.

Хотелось бы, да, большего. Чтобы хоть одну гонку с четырьмя стрельбами наш лидер преодолел без единого промаха. Как давеча в Рупольдинге некий чех Крчмар или как рыжий Бе нынче в Антхольце. А то я рылся-рылся в статистических данных разных сезонов, да так и не откопал у Антона ни одной безошибочной серии из двадцати выстрелов. Впрочем, значимы и детали: в гонках Антхольца он промахивался первыми из пяти выстрелов, после чего с холодной головой устанавливал безошибочный прицел.

То есть: на подступах к чемпионату мира Фуркад уже не выглядит непробиваемым железякой, а Шипулин осваивает режим саморегулирования.

Если посмотреть динамику сезона у обоих, там тоже интересно.

Гений места. Как Шипулин победил Фуркада

У француза до сих пор преобладала максималистская жадность. Он рвал с места в карьер, стремясь выигрывать все. Да, Антхольц не задался, но с итальянскими Альпами Фуркад всегда был в натянутых отношениях. И значит, это еще не повод рассчитывать на его ослабление в контексте чемпионата мира.

Шипулин же вытягивает сезон в ломаную линию, на которой заметны два пика. Первый, надо понимать, располагался пониже. Это – те декабрьские гонки, в которых Антон (отнюдь не сверкавший по былому обыкновению пятками), поднявшись на пьедестал, с него уже не сходил, за вычетом последней декабрьской гонки. Ко второму пику, по-видимому, подбирается сейчас. Да, лыжный ход – не лучший из того, какой когда-либо давался Шипулину. Но каких-то два десятка секунд, проигранных ходом Фуркаду на 20 км индивидуалки, высвечивают добротную перспективу на ЧМ.

Вывод первый: из всего состава сборной России только у Шипулина прослеживается выложенная на сезон стратегия. Он готовится, знаем, по отдельной программе – и пока она представляется более обоснованной, чем стратегии (если таковые были), примененные для остальных.

Вывод второй: с высокой степенью вероятности захлестываемый азартом Шипулин с его бешеными погонями сдан в архив. То есть, завершена буйная биатлонная молодость – и Антон стремится переступить порог зрелости.

Но есть момент, который настораживает. Мы же горьким опытом научены. Сборная России, как правило, начинает с низкого старта – что сезон, что чемпионат мира. Придавленная, надо понимать, подготовительными нагрузками. Но сезон – одно, а чемпионат мира – другое. В сезоне можно спокойно раскатиться. А когда на главном соревновании года с тревогой почувствуешь, что ноги словно деревянные да и рука, как будто чужая, нетверда – начинает бить нервяк.

Такое происходило со сборной России – и Шипулин не исключение – все последние годы. Поэтому: если б чемпионат мира стартовал на следующей неделе, шансы Шипулина наконец-то осчастливить себя и нас личным золотом выглядели бы вполне осязаемыми. Но до Хохфильцена еще 18 дней – и потому бабушка надвое сказала, чем там для Шипулина все обернется.

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