Гончаренко строит «Ювентус». ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в Испании

На традиционном учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе в рамках второго товарищеского матча ЦСКА разобрался с представителем польского футбола – «Пястом». Как это было – в репортаже «Советского спорта».

3-5-2

Состав армейцев по сравнению со вчерашней игрой против «Волена» изменился практически полностью: с первых минут вторую встречу подряд вышли только Васин, Жамалетдинов и Гордюшенко. В общем, все те, кому еще придется доказывать свою состоятельность.

Наш состав на #ЦСКАПяст. Играть будем по схеме 3-5-2! pic.twitter.com/xoTrpSUf4V — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 января 2017 г.

В латералей с первых минут превратились Фернандес и Миланов, поддерживали пару нападающих Чалов-Жамалетдинов молодые Головин и Гордюшенко. Васин занял место в центре обороны между Игнашевичем и Алексеем Березуцким: пример явно отдает ароматом тюльпана, ведь именно в Нидерландах самого слабого и несыгранного защитника опускают ниже всех.

Диагонали в приоритете

Матч начался живо. Порывистый ветер, лаская горы, опускался на поле и местами серьезно осложнял командам игру в длинный пас. Изначально, армейцы отдали инициативу сопернику, выкатываясь к воротам «Пяста» посредством контратак.

Гордюшенко – один из лучших на первых минутах. Астемир ищет партнеров разрезающими передачами, но пока Чалов и Миланов вне досягаемости мяча. По первым минутам поляки атакуют исключительно флангами, а также надеются на интересные розыгрыши угловых: подавать смысла нет, ведь там высоченные Игнашевич, Васин и Березуцкий.

Проникающие длинные передачи от Игнашевича на Жамалетдинова весьма точны, но все-таки 18-го номера армейцев с легкостью оттирают от мяча здоровенные игроки обороны.

«Федя, что стоишь!?» - рвет глотку Гончаренко, приказывая Чалову как можно чаще прессинговать. Одна из таких ситуаций приводит к ошибке поляков в центре поля, в результате которой тот же Чалов вываливается на защитника, пасует левее Миланову, а болгарин не совсем точно возвращает мяч на 11 метров. Запах гола уже витает в воздухе.

На 22-й минуте упрямство Гордюшенко заставляет соперника сфолить у штрафной. Игнашевич на правах капитана пробивает с 25 метров и попадает в стенку. Через пять минут с правого фланга на Чалова следует прекрасный кросс, но с головы у Федора мяч снимает вратарь.

У ворот «Пяста» становится все жарче. Подача справа от Чалого – и Фернандес едва не попадает в ворота. Минутой позже Федор не смог обыграть Марчина Петровски и выйти один на один с голкипером.

Скоростная контратака и гол

На 32-й минуте случился первый гол. Отличился Тимур Жамалетдинов. Форвард прекрасно открылся под контратакующий пас Чалова, отправил в буфет Петровски и прошил вратаря. Второй гол Тимура в двух матчах.

Бодрая концовка первого тайма осталась за ЦСКА. Чалов и Жамалетдинов пока лучшие: первый отдал, второй забил. Схема, приносящая последние годы трофеи «Ювентусу», отлично работает и в ЦСКА.

На заключительной минуте первой половины встречи Головин входит в штрафную по месту левого инсайда и пробивает выше.

Сдутый мяч

Начался второй тайм комично: Георги Миланов попросил арбитра поменять мяч, видите ли снаряд сдулся. В итоге круглый оставили в поле, а «Пяст» тем временем провел едва ли не самую опасную свою атаку: левый хавбек влетел в штрафную подобно Криштиану, затем прострелил на пятак перед воротами Чепчугова, но никого из партнеров там не оказалось.

Буквально в следующей атаке заменивший Жамалетдинова Ионов едва не удвоил преимущество армейцев. Не повезло, мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги. Примерно то же разочарование испытал и Чалов, едва не положивший мяч в ближнюю девятку пустых ворот минутой позже. Затем чешский легионер «Пяста» Михал Пападопулос едва не поразил ворота Чепчупова, но вратарь вытащил мяч из дальнего нижнего угла.

Поляки явно прибавили после перерыва, конструктива у штрафной ЦСКА заметно прибавилось, а значит, наблюдать за действиями коллективов стало веселее. Возможно, ренессанс игры «Пяста» напрямую связан с погодой: тучи разошлись и над полем в Кампоаморе показалось солнце.

Тотальное превосходство

Фернандес, кстати, не всегда успевает вернуться назад. Это прекрасно видно по поддержке атак справа и численном преимуществе соперника слева у владений Чепчугова.

Двойная замена у ЦСКА спустя 5-7 минут после начала второго тайма. Отлично смотревшегося Васина меняет Кирилл Набабкин, а вместо Гордюшенко на поле появляется центральный хавбек Константин Кучаев. Последний частенько заигрывается, но на сборах такое позволительно.

Как только Гордюшенко покинул поле, Головин остался последним, а значит, главным фантазером ЦСКА. Александр видно не только в центре, но и на правом фланге. Навесы на Чалого с Жамалетдиновым идут как можно чаще.

На 60-й минуте в составе «Пяста» появились сразу четыре новых игрока. Правда, на качестве игры подобные рокировки не сказались. Спустя минуту ЦСКА проводит прекрасную скоростную контратаку: Фернандес запускает Головина по правому флангу, тот пасует во вратарскую, где Ионов с нескольких метров коленом пробивает выше ворот. Спустя три минуты еще одна прекрасная возможность у Ионова отличиться, но мимо.

На излете шестого десятка минут состав ЦСКА снова претерпел изменения – Георгий Щенников будет доигрывать матч вместо Кучаева. Да-да, обратная замена у армейцев, Константин провел на поле 12 минут.

ЦСКА будто бы забыл о существовании левого фланга, весь креатив сосредоточен справа. Сразу после замен Ионов простреливает в штрафную, где сходу по воротам не попадает кто-то из партнеров. Стоило об этом подумать, и шикарную атаку за 15 минут до конца встречи с застоявшегося левого фланга разыграли Миланов и Чалов, но мяч на угловой вместе с ногами Георги выбивает защитник.

Классовое неравенство

На 90-й минуте Чалова заваливают в штрафной и судья показывает на точку. Ветеран Игнашевич разводит мяч и вратаря по углам. ЦСКА уверенно и на классе побеждают вице-чемпионата Польши прошлого сезона.

Во втором тайме команда Гончаренко выглядела ярче и веселее, но подкачала реализация. «Пяст» же провел несколько интересных подходов к воротам Чепчугова, пусть и назвать полноценными атаками эти попытки можно с натяжкой.

Таким образом, ЦСКА забивает пять голов и не пропускает в двух матчах первого сбора в Кампоаморе. Тактически Гончаренко прорабатывает схему 3-5-2, но и не забывает о старых формациях. Фундамент заложен, а что будет дальше – узнаем на следующем сборе, который стартует 26 января в том же Кампоаморе.