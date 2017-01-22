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Включил «зверя». Как Михаил Зверев выбил из турнира Энди Маррея

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Миша Зверев
Миша ЗверевИсточник: Reuters

Поражение первой ракетки мира от Михаила Зверева и победа Анастасии Павлюченковой в российском дерби над Светланой Кузнецовой. Чем запомнится 7-й день Australian Open.

СЕНСАЦИЯ

Только болельщики и игроки успели немного успокоиться и прийти в себя после поражения Новака Джоковича во втором круге, как грянула сенсация «номер два».

Простые цифры, факты, экскурс в историю.

Впервые с «Ролан Гаррос»-2004 турнир «Большого шлема» покинули две первые ракетки мира, не добравшись до второй недели.

На Australian Open такого вовсе не случалось с 2002 года – тогда Ллейтон Хьюитт (№1 в рейтинге на тот момент) и Густаво Куэртен (№2) синхронно опростоволосились, вылетев в первом раунде.

Наконец, ровно 10 лет назад и Новак Джокович, и Энди Маррэй последний раз вдвоем не добрались до четвертьфинала мейджора – тогда, в 2007-м, на кортах «Мельбурн-парка» серб уступил Роджеру Федереру, шотландец – Рафаэлю Надалю. Оба – в четвертом круге.

Это для понимания – сколько с тех пор воды утекло…

При этом у поражений двух главных фаворитов Australian Open есть что-то общее. А именно – оба уступили игрокам, родившимся в России. Правда, ни оренбуржец Денис Истомин, ни родившийся в Москве Михаил Зверев нашу страну никогда не представляли. Первый играет за Узбекистан, второй – за Германию. Между тем, россияне покинули турнир после второго круга. Дружной компанией. Полным составом.

Во всем остальном вылеты Джоковича и Маррэя между собой не очень-то похожи. Новак с Истомином боролся больше четырех часов. Пять партий. С двумя тай-брейками. Маррэй уступил в четырех сетах, без «лотерей». Почти в одну калитку. Зверев объелся «озверина»?

Источник: Reuters

– Это был лучший матч в моей карьере! – признался Михаил.

За предыдущие пять лет он всего раз сыграл на «Большом шлеме» – в прошлом году в Нью-Йорке вышел во второй круг. Большую часть карьеры российский немец боролся не с соперниками, а со здоровьем. Лечил травмы, играл мелкие турниры. Пребывал далеко за пределами топ-100. Пока не потянулся вслед за младшим братом. Глядя на регулярные успехи Александра Зверева (не путать с их отцом – бывшим игроком сборной СССР в Кубке Дэвиса), который к 20 годам взял титул ATP в Санкт-Петербурге и подобрался к «двадцатке» лучших в рейтинге, Михаил сам начал прокладывать дорогу вверх. Выиграл челленджер в Сарасоте (первый для себя за 9 лет). Затем – четвертьфинал в Шеньчжене и на «Мастерсе» в Шанхае, полуфинал в Базеле... Ударная концовка года – и Зверев-старший уже стоит в топ-50.

Но ожидать, что он пройдет в Мельбурне Маррэя? Ведь Александр, которому прочили куда больший успех, чем его брату, не добрался и до 1/8 финала – уступил в третьем раунде Надалю…

– Я ужасно расстроен, – признался Энди. – Давно не проигрывал так рано. Разочарованию нет предела. Но надо отдать Звереву должное – он провел хороший матч. Заставил меня задуматься о том, что я мог бы сделать лучше.

– Вас не удивило, что две первые ракетки мира выбыли так рано, уступив не самым звездным и титулованным соперникам?
– Пятисетовый формат подразумевает, что в случае чего у тебя будет больше времени на исправлении ситуации. Но, с другой стороны, у тебя больше возможностей и все испортить. Не скажу за Новака – я не видел его матч, не знаю, что произошло с Истоминым. Но в моем случае, как только я пытался надавить на Мишу, он тут же усиливал свою игру. И выполнял отличные удары. Конечно, для меня это печально. Но здорово для Зверева.

ДЕРБИ

Источник: Reuters

В мужской сетке мы можем радоваться только успехам бывших соотечественников. По счастью, в женской россиянки все еще борются за титул. Правда, ни дня не проходит без потери, но минимум одна являлась неизбежной – в четвертом круге друг с другом встретились Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

– Уже 12 лет прошло с тех пор, как вы победили на US Open. Как удается сохранять желание играть? – спросили девятую ракетку мира.
– Мне просто это нравится. Нравится выходить на корт, показывать отличный теннис… Тогда, конечно, когда это получается. Как, например, в матче с Еленой Янкович, где пришлось включать характер и бороться, уступая в третьем сете 1:3.

– Вам летом будет 31 год. Физически чувствуете себя в порядке?
– Почему нет? Говорят, женщины выходят на пик формы после 28 лет. Вроде, я такое слышала… По крайней мере, пытаюсь себя в этом убедить, – рассмеялась Кузнецова.

Но на матч против Павлюченковой Светлане сил, похоже, не хватило. Анастасии не привыкать по ходу этого турнира обыгрывать других наших спортсменок. В первом круге пришлось «убрать с дороги» Родину (Евгению Родину), во втором – Наталью Вихлянцеву. Теперь – Кузнецову. Борьбы, как таковой не вышло. Все закончилось в двух партиях – с одинаковым счетом 6:3. Так Павлюченкова собрала свой собственный карьерный «Большой шлем» – вышла в четвертьфиналы всех главных турниров (в восьмерке лучших на остальных она уже была).

Чтобы пробиться дальше, придется побеждать Винус Уильямс.

– Помню, я была маленькой – ракетка казалась больше меня. А сестры Уильямс уже играли в финалах «Больших шлемов», – призналась Павлюченкова. – Необычные чувства испытываешь, когда выходишь против них на корт. Но теперь я сама давно в Туре. Может, еще не ветеран, но и молодой меня не назовешь. Конечно, Винус и Серена – легенды тенниса. Но у меня тоже есть опыт. И Уильямс-старшую я дважды обыгрывала. Надеюсь, это удастся и теперь.

ЦИФРА

Источник: Reuters

200-ю победу над игроками топ-10 мирового рейтинга одержал Роджер Федерер. В четвертом круге Australian Open швейцарец в пяти сетах справился с пятой ракеткой планеты, японцем Кеи Нисикори. Именно Роджер теперь и встретится с Михаилом Зверевым в четвертьфинале.

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