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Хабаровск обыграл Красноярск в Сыктывкаре

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«СКА-Нефтяник» во второй раз выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом.

Сыктывкар не видел матчей команд российской Суперлиги семь лет. Поэтому игра «Енисея» и «СКА-Нефтяника» вызвала в городе повышенный ажиотаж. На трибуны пришли 5200 болельщиков, которые увидели отличный хоккей.

Прошлый сезон прошел под диктовку «Енисея», который выиграл и чемпионат страны, и Кубок мира. Но с осени-2016 знамя лидерства у красноярцев перехватил «СКА-Нефтяник». Хабаровчане были сильнее красноярцев в пяти матчах подряд (в том числе в четвертьфинале Кубка мира 5:1 и в финале Кубка России 7:1), общий счет 32:15! Правда, последнее слово до 22 января оставалось за «Енисеем» - поражение 4:8 в Красноярске пока остается единственным для хабаровчан в российских соревнованиях в этом сезоне.

Перед матчем пришлось искать замену… линейным арбитрам Дмитрию Масляеву и Дмитрию Аникину, а также инспектору Виталию Петровскому. Все они должны были прилететь в Сыктывкар в субботу вечерним рейсом. Вместе с ними на матч хотел вылететь главный тренер сборной России Сергей Мяус. «Нас в аэропорту «Шереметьево» посадили в автобус, и тут выяснилось, что Сыктывкар не принимает самолеты, - сообщил он. - Всем пассажирам предоставили гостиницу, и мы вылетели в воскресенье утром. Однако через два часа самолет вернулся в «Шереметьево». Я не смог посмотреть игру даже по телевизору».

В итоге один судья приехал из соседнего Кирова, другого нашли в Сыктывкаре. Хорошо, что команды и главный арбитр Григорий Минаев успели прилететь до начала метели.

Веселее начал «Енисей». Два гола Алмаза Миргазова и Ивана Шевцова заставили задуматься – неужели у хабаровчан вновь появился комплекс «Енисея»? Ответные мячи Артема Бондаренко и Александра Кима быстро развеяли сомнения – 2:2. Затем команды в течении 173 секунд умудрились трижды огорчить друг друга. На чудо-гол Вячеслава Вдовенко, который, являясь воспитанником красноярского хоккея, успел поиграть в Хабаровске и Красногорске, дальневосточники ответили точными «выстрелами» после розыгрыша угловых Юрия Шардакова и Бондаренко. И уже впереди «СКА-Нефтяник» (3:4)!

После перерыва хабаровчане атаковали чаще и настойчивее, но блистательно играл вратарь «Енисея» и сборной РоссииРоман Черных. Но и он не смог выручить партнеров после очередного углового в исполнении Павла Рязанцева.

«Сборники выглядели очень неплохо, - сказал тренер сборной России Павел Франц, который смотрел игру на стадионе. – Хорошо, что никто не травмировался. Сейчас думаем, как и игрокам, и мне попасть в Москву. Многие авиарейсы отменены, а сборная в понедельник вечером должна уже вылететь в Швецию».

«Енисей» (Красноярск) - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 3:5 (3:4)

5200 зрителей. Голы: Миргазов, 10; Шевцов, 14 (2:0); Бондаренко, 21; Ким, 29 (2:2); Вдовенко, 31 (3:2); Шардаков, 32; Бондаренко, 37; Рязанцев, 73 (3:5). Штраф: 10-20.

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