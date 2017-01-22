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Антон Шипулин: Гонка получилась сложной из-за бессонной ночи

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин: Гонка получилась сложной из-за бессонной ночи
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Российский биатлонист Антон Шипулин, ставший третьим в масс-старте в Антерсельве, прокомментировал ход гонки.

-- На последнем круге было ощущение, что вы можете достать бежавших впереди Йоханнеса Бё и Квентин Фийона-Майе.

-- Я увидел на табло, что ребята идут где-то в 12 секундах впереди и, конечно, постарался их достать. Я знал, что чаще всего лидеры играют в «кошки-мышки», и есть шанс этим воспользоваться. В какой-то момент увидел, что достаточно быстро к ним приближаюсь, но они, видимо, тоже получали информацию и в последний или предпоследний подъем начали добавлять. У меня же уже просто не осталось сил. Оставалось довольствоваться третьей позицией. При этом я помнил ошибку Рупольдинга, и хотя мне сообщали, что все хорошо, время от времени оборачивался назад, чтобы проверить. Видел, что Мартен Фуркад приближается, но расстояние между нами все равно оставалось большим.

Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?

-- Тяжело пришлось потому что не успели восстановиться после индивидуальной гонки?

-- Ночь перед масс-стартом была бессонной, не знаю почему. Может собрание накануне сказалось – много думал после него, может быть, день акклиматизации попал именно на воскресенье… В общем, спал плохо и когда вышел на разминку, понял, что гонка будет тяжелая и надо будет бороться до последнего, выцарапывать каждый выстрел.

-- Не думали, что зря пропустили эстафету в субботу?

-- Думал, конечно. Но это был наш план с тренером в подготовке к чемпионату мира. И если уж решили ему следовать, то, как говорится, «ни шагу назад». У нас есть медаль, и я этим доволен. Значит, наш план, скорее всего, был успешным.

-- На одном из кругов вы отпустили Фуркада вперед. Намеренно шли своим темпом?

-- Честно говоря, самочувствие было не очень хорошим. Мог, конечно, за ним зацепиться, продержаться, но что было бы потом на стрельбе, неизвестно. Сегодня очень сильно шатало на стрельбе, и я понимал, что много решается на рубеже, а не на трассе. Поэтому я и отпустила Мартена, хотя, не буду скрывать, бежал он намного лучше.

-- Вы сказали, что переживали из-за собрания. Можно ли говорить, что речь идет о расколе биатлонной семьи? Может быть, о негативном отношении ряда спортсменов к нам?

-- Не могу сказать, что сильно переживал. Но думал об этом много. Конечно, все люди разные, и позиции у них тоже разные. Мне даже в какой-то степени жалко IBU - на них сейчас идет сильное давление со всех сторон: спортсменов, федераций, политиков. Для них очень важно не делать поспешных выводов. Что касается нас, спортсменов из России, то нам это уже все надоело и больше всего хочется, чтобы это все закончилось. Если в итоге кого-то накажут, то хотелось бы, чтобы были прямые, а не косвенные доказательства.

-- Вариант бойкота со стороны иностранцев возможен?

-- Мне бы хотелось, чтобы все закончилось мирно, и я вижу со стороны IBU правильный настрой: они готовы слушать, готовы идти на контакт. Спортсменов это в какой-то степени удовлетворяет, но с другой стороны, некоторых не устраивает то, что какие-то вопросы очень долго решаются. Надеюсь, компромисс будет найден.

-- Какие дальнейшие планы?

-- Сейчас еду на два дня домой: отдохнуть, повидаться с родными, сменить обстановку. А потом вместе с командой поеду на сбор в Обертиллиах. Это место отчасти похоже на Хохфильцен. Там мягкая, но в то же время рабочая высота. Мы можем сделать там базовую работу и хорошо подготовиться к чемпионату мира.

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