Пелагея родила Телегину дочь. И форвард ЦСКА прямо на льду получил подарок

В семье московского армейца Ивана Телегина и известной российской певицы Пелагеи родилась девочка. Поздравляем с пополнением в составе!

«В жизни нападающего ЦСКА Ивана Телегина и его жены Пелагеи произошло радостное событие – у них родилась дочь, – сообщил в воскресенье официальный сайт ЦСКА. – Родители решили назвать малышку Таисией. Партнёры по команде, персонал и тренерский состав команды ЦСКА, административный штат и все работники клуба поздравляют счастливых родителей и желают им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной.

Радостная новость мгновенно распространилась в хоккейном мире. Ведь поклонники певицы давно судачили о том, что Пелагея должна стать мамой. В интернете порой даже появлялись сообщения о том, что Пелагея уже родила и давно выписалась из больницы. Прямо детектив какой-то!

Сами Иван и Пелагея давно не скрывают, что находятся в самых близких отношениях. Певицу можно было часто видеть на трибунах ЛСК ЦСКА или «ВТБ Ледового дворца», когда Телегин сражался на льду за ЦСКА или сборную России.

Фото опубликовано Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Май 1 2016 в 8:38 PDT

При этом афишировать свою близость звездная пара не любит. Фотографий с их свадьбы или просто романтических снимков в Интернете очень мало.

Вот и рождение ребенка долгое время оставалось под некой завесой тайны.

В воскресенье радостная весь застала Телегина в Уфе, где Иван принимал участие в Матче звезд КХЛ. Организаторы поздравили его с пополнением в семье и тут же подарили форварду большую матрешку. Так что в Москву к жене и ребенку Иван вернется не с пустыми руками.

От лица «Советского спорта» я также поздравляю семью Телегиных с появлением на свет нового человечка.