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Пелагея родила Телегину дочь. И форвард ЦСКА прямо на льду получил подарок

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пелагея родила Телегину дочь. И форвард ЦСКА прямо на льду получил подарок
Источник: Photo.khl.ru

В семье московского армейца Ивана Телегина и известной российской певицы Пелагеи родилась девочка. Поздравляем с пополнением в составе!

«В жизни нападающего ЦСКА Ивана Телегина и его жены Пелагеи произошло радостное событие – у них родилась дочь, – сообщил в воскресенье официальный сайт ЦСКА. – Родители решили назвать малышку Таисией. Партнёры по команде, персонал и тренерский состав команды ЦСКА, административный штат и все работники клуба поздравляют счастливых родителей и желают им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной.

Радостная новость мгновенно распространилась в хоккейном мире. Ведь поклонники певицы давно судачили о том, что Пелагея должна стать мамой. В интернете порой даже появлялись сообщения о том, что Пелагея уже родила и давно выписалась из больницы. Прямо детектив какой-то!

Сами Иван и Пелагея давно не скрывают, что находятся в самых близких отношениях. Певицу можно было часто видеть на трибунах ЛСК ЦСКА или «ВТБ Ледового дворца», когда Телегин сражался на льду за ЦСКА или сборную России.

При этом афишировать свою близость звездная пара не любит. Фотографий с их свадьбы или просто романтических снимков в Интернете очень мало.

Вот и рождение ребенка долгое время оставалось под некой завесой тайны.

В воскресенье радостная весь застала Телегина в Уфе, где Иван принимал участие в Матче звезд КХЛ. Организаторы поздравили его с пополнением в семье и тут же подарили форварду большую матрешку. Так что в Москву к жене и ребенку Иван вернется не с пустыми руками.

От лица «Советского спорта» я также поздравляю семью Телегиных с появлением на свет нового человечка.

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