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Китайцы вновь повержены. «Краснодар» провел первый спарринг

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Китайцы вновь повержены. «Краснодар» провел первый спарринг
Источник: ФК «Краснодар»

В первом контрольном матче «Краснодар», выдав два разных тайма, обыграл китайский клуб «Хэнань Цзянье» (1:0).

«Краснодар» готовится к возобновлению сезона в Эмиратах. Без Ахмедова, Эбуэ и Енджейчика, продолживших карьеру в других клубах и странах. Все трое были игроками основной обоймы, и их уход, конечно, сократил кадровые ресурсы. Но дружба с финансовым fair play все-таки важнее. Единственным новичком (не считая Жирова, который остаток сезона проведет в аренде в «Анжи») пока стал левый защитник Рамирес.

Шел двенадцатый день сбора в Абу-Даби, когда «Краснодар» провел первый спарринг – против уже хорошо нам знакомого китайского «Хэнань Цзянье». Эквадорец Рамирес вышел в стартовом составе, отыграл тайм, но никак себя не проявил. Был осторожен: располагался строго в обороне и почти не подключался к атакам. Пару раз послал мяч вперед – неудачно. В протокол матча свое имя вписал. Но впечатления о себе не оставил.

Да и весь «Краснодар» в первой половине встречи играл как-то очень уж вяло. Обычно это объясняют тем, что футболисты на первом сборе находятся под крутыми нагрузками, бегают с гирями на ногах. Но «Краснодар» был вял даже в сравнении с другими нашими командами, которые тоже под нагрузками. Кроме того, игра часто прерывалась из-за остановок. Даже Смолов оказался бессилен изменить ситуацию. Спасал только кофе.

После перерыва скорости возросли. Уже не первый раз молодежь, выходящая во втором тайме, смотрится лучше основы. Так, например, было в недавнем матче «Локомотива» с «Базелем». Юные «быки» разогнали это сонное царство, вернув интерес к игре. Атаки стали вертикальными, комбинации – осмысленными. На 51-й минуте Черов забил с очень острого угла. Мяч просвистел над головой вратаря, в один миг сменившего прическу.

А потом были еще острые моменты. Довольно много. И чем ближе был финальный свисток, тем более свежей, интересной казалась игра «быков». То ли молодежь из «Краснодара-2» тренируется по другой программе, то ли китайцы не готовы физически на все 90 минут. Или, что тоже вероятно, уже устали от спаррингов с российскими клубами. Они каждую зиму пытаются взять реванш, но лишь пополняют коллекцию поражений.

Следующий контрольный матч «Краснодар» сыграет в среду с ташкентским «Пахтакором». Будет, надеюсь, веселее.

«Краснодар» (Россия) – «Хэнань Цзянье» (Китай) – 1:0 (0:0)
Гол: Черов, 51.

Состав Краснодара: Синицын (Адамов, 46), Гранквист (Гогличидзе, 46), Торбинский (Фомин, 46), Газинский (Моргунов, 46), Калешин (Черов, 46), Ари (Быстров, 46), Мартынович (Налдо, 46), Перейра (Назаров, 46), Смолов (Комличенко, 46), Окриашвили (Вандерсон, 46), Рамирес (Жигулев, 46).

Предупреждения: Перейра, 39, Окриашвили, 45.

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