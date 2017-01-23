Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели

«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Понедельник (23 января)

ФУТБОЛ

На Кубке африканский наций состоятся матчи третьего тура в группе B – Сенегал сыграет с Алжиром, а Зимбабве – с Тунисом.

ХОККЕЙ

После Матча звезд КХЛ возобновляется регулярный чемпионат. В понедельник пройдут 8 матчей. Среди самых интересных «Локомотив» – «Магнитка» и столичное дерби «Спартак» – ЦСКА.

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 4 матча.

БАСКЕТБОЛ

Два матча состоятся в регулярном чемпионате НБА: «Торонто» – «Финикс» и «Миннесота» – «Денвер».

ТЕННИС

В Мельбурне продолжается турнир Australian Open. У наших девушек еще есть шансы побороться за титул, а вот все мужчины уже вылетели. Воскресенье – последний день турнира.

Вторник (24 января)

ФУТБОЛ

Кубок африканских наций. В третьем туре в группе C два матча: Марокко – Кот-д'Ивуар и Того – ДР Конго.

Кубковый день в Европы. «Наполи» и «Фиорентина» сыграют в четвертьфинале Кубка Италии, «Алавес» и «Алькоркон» встретятся в ¼ финала Кубка Испании, а «Бордо» и «ПСЖ» – в полуфинале Кубка французской лиги.

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ пройдут 5 матчей. Топовых игр среди них нет.

6 матчей состоятся в регулярном чемпионате НХЛ. Выделяется встреча между «Вашингтоном» Александра Овечкина и «Каролиной».

БАСКЕТБОЛ

Большой игровой день намечается в Евролиге. Один матч пройдет и с участием российской команды – УНИКС примет на своем паркете «Фенербахче».

В «регулярке» НБА состоятся 9 матчей.

ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка» сыграет с «Эджзаджибаши» в рамках третьего тура женской Лиги чемпионов.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В австрийском Шладминге пройдет этап Кубка мира среди мужчин, а в итальянском Кронплатце – среди женщин.

Среда (25 января)

ФУТБОЛ

Двумя матчами в группе D завершается первый этап на Кубке африканских наций – Египет сыграет с Ганой, а Уганда встретится с Мали.

И снова много европейских кубковых матчей. «Ювентус» и «Милан» сразятся в ¼ финала Кубка Италии, в четвертьфинале Кубка Испании два матча: «Сельта» – «Реал» и «Эйбар» – «Атлетико», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка английской лиги, а «Монако» и «Нанси» – в полуфинале Кубка французской лиги.

ХОККЕЙ

9 матчей пройдут в КХЛ. Обязательно последите за двумя топ-играми: «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» и «Спартак» – СКА.

В регулярном чемпионате НХЛ на один матч больше. «Питтсбург» – «Сент-Луис» и «Чикаго» – «Тампа-Бэй» среди самых вкусных.

БАСКЕТБОЛ

4 матча состоится в Евролиге. Нас ждет классическое противостояние «Жальгириса» и ЦСКА.

В Еврокубке сыграют сразу четыре российских команды: «Химки» – «Ратиофарм», «Хапоэль» – «Зенит», «Фуэнлабрада» – «Локомотив-Кубань» и «Летувос Ритас» – «Нижний Новгород».

В Национальной баскетбольной ассоциации пройдут 6 встреч.

ВОЛЕЙБОЛ

Московское «Динамо» сыграет с краснодарским в рамках 3-го тура женской Лиги чемпионов.

БИАТЛОН

В польском городе Душники-Здруй стартует чемпионат Европы. Продлится он до 29 января.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

С 25 по 28 января в Остраве (Чехия) пройдет чемпионат Европы. Болеем за наших!

СНОУБОРД

В итальянском Сеисер Альм стартует этап Кубка мира. Завершится он 27 января.

Четверг (26 января)

ФУТБОЛ

«Халл Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка английской лиги, а «Барселона» и «Реал Сосьедад» сойдутся в четвертьфинале Кубка Испании.

ХОККЕЙ

5 встреч нас ждут в регулярном чемпионате КХЛ и 4 – в НХЛ.

БАСКЕТБОЛ

Один матч пройдет в Единой лиге ВТБ и 4 – в Евролиге, среди которых поединок между «Маккаби» Т-А и УНИКСом.

Сразу 10 матчей нас ждет в НБА. «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с «Портлендом».

ДРУГИЕ

С 26 по 28 января в итальянском Сеисер Альме пройдет этап Кубка мира по фристайлу. С 26 по 29 января в Зеефельде (Австрия) состоится этап Кубка мира по лыжному двоеборью.

Пятница (27 января)

ФУТБОЛ

По одному матчу пройдет в чемпионатах Испании, Германии и Франции. А питерский «Зенит» сыграет в контрольном матче с норвежской «Волеренгой».

ХОККЕЙ

9 поединков состоится в КХЛ. Встречи «Локомотив» – «Салават Юлаев» и «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) среди самых любопытных.

Сразу 13 матчей нас ожидают в регулярном чемпионате НХЛ. Выбирай любой – не пожалеешь!

БАСКЕТБОЛ

Сразу 4 матча состоятся в Евролиге. Московский ЦСКА будет экзаменовать турецкий «Анадолу Эфес».

4 игры пройдет в НБА, в одной из них «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с бывшим клубом Андрея Кириленко «Ютой».

ДРУГИЕ

Стартуют этапы Кубка мира по бобслею, скелетону, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. В австрийском Инсбрук-Иглсе начнется чемпионат мира по санному спорту.

Суббота (28 января)

ФУТБОЛ

В Италии, Испании, Франции и Германии пройдут матчи национального чемпионата. В Англии будут сыграны матчи 1/16 финала кубка.

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдут 5 встреч.

БАСКЕТБОЛ

Одна встреча ожидается в Единой лиге ВТБ и сразу 10 – в НБА.

ДРУГИЕ

В этот день стартуют этапы Кубка мира по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

Воскресенье (29 января)

ФУТБОЛ

Продолжатся матчи европейских национальных чемпионатов. Стоит выделить встречу между «ПСЖ» и «Монако» во Франции. В Кубке Англии продолжатся матчи 1/16 финала.

ХОККЕЙ

Три игры состоится в КХЛ. Интереснейший пройдет в Москве – ЦСКА сыграет с «Магниткой».

БАСКЕТБОЛ

4 матча пройдет в Единой лиге ВТБ, а в НБА сразу 9 поединков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля пройдет чемпионат мира. Будем болеть за сборную России, которая попытается защитить свой титул!