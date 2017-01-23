Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели
«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.
Понедельник (23 января)
ФУТБОЛ
На Кубке африканский наций состоятся матчи третьего тура в группе B – Сенегал сыграет с Алжиром, а Зимбабве – с Тунисом.
ХОККЕЙ
После Матча звезд КХЛ возобновляется регулярный чемпионат. В понедельник пройдут 8 матчей. Среди самых интересных «Локомотив» – «Магнитка» и столичное дерби «Спартак» – ЦСКА.
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 4 матча.
БАСКЕТБОЛ
Два матча состоятся в регулярном чемпионате НБА: «Торонто» – «Финикс» и «Миннесота» – «Денвер».
ТЕННИС
В Мельбурне продолжается турнир Australian Open. У наших девушек еще есть шансы побороться за титул, а вот все мужчины уже вылетели. Воскресенье – последний день турнира.
Вторник (24 января)
ФУТБОЛ
Кубок африканских наций. В третьем туре в группе C два матча: Марокко – Кот-д'Ивуар и Того – ДР Конго.
Кубковый день в Европы. «Наполи» и «Фиорентина» сыграют в четвертьфинале Кубка Италии, «Алавес» и «Алькоркон» встретятся в ¼ финала Кубка Испании, а «Бордо» и «ПСЖ» – в полуфинале Кубка французской лиги.
ХОККЕЙ
В регулярном чемпионате КХЛ пройдут 5 матчей. Топовых игр среди них нет.
6 матчей состоятся в регулярном чемпионате НХЛ. Выделяется встреча между «Вашингтоном» Александра Овечкина и «Каролиной».
БАСКЕТБОЛ
Большой игровой день намечается в Евролиге. Один матч пройдет и с участием российской команды – УНИКС примет на своем паркете «Фенербахче».
В «регулярке» НБА состоятся 9 матчей.
ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка» сыграет с «Эджзаджибаши» в рамках третьего тура женской Лиги чемпионов.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
В австрийском Шладминге пройдет этап Кубка мира среди мужчин, а в итальянском Кронплатце – среди женщин.
Среда (25 января)
ФУТБОЛ
Двумя матчами в группе D завершается первый этап на Кубке африканских наций – Египет сыграет с Ганой, а Уганда встретится с Мали.
И снова много европейских кубковых матчей. «Ювентус» и «Милан» сразятся в ¼ финала Кубка Италии, в четвертьфинале Кубка Испании два матча: «Сельта» – «Реал» и «Эйбар» – «Атлетико», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка английской лиги, а «Монако» и «Нанси» – в полуфинале Кубка французской лиги.
ХОККЕЙ
9 матчей пройдут в КХЛ. Обязательно последите за двумя топ-играми: «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» и «Спартак» – СКА.
В регулярном чемпионате НХЛ на один матч больше. «Питтсбург» – «Сент-Луис» и «Чикаго» – «Тампа-Бэй» среди самых вкусных.
БАСКЕТБОЛ
4 матча состоится в Евролиге. Нас ждет классическое противостояние «Жальгириса» и ЦСКА.
В Еврокубке сыграют сразу четыре российских команды: «Химки» – «Ратиофарм», «Хапоэль» – «Зенит», «Фуэнлабрада» – «Локомотив-Кубань» и «Летувос Ритас» – «Нижний Новгород».
В Национальной баскетбольной ассоциации пройдут 6 встреч.
ВОЛЕЙБОЛ
Московское «Динамо» сыграет с краснодарским в рамках 3-го тура женской Лиги чемпионов.
БИАТЛОН
В польском городе Душники-Здруй стартует чемпионат Европы. Продлится он до 29 января.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
С 25 по 28 января в Остраве (Чехия) пройдет чемпионат Европы. Болеем за наших!
СНОУБОРД
В итальянском Сеисер Альм стартует этап Кубка мира. Завершится он 27 января.
Четверг (26 января)
ФУТБОЛ
«Халл Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка английской лиги, а «Барселона» и «Реал Сосьедад» сойдутся в четвертьфинале Кубка Испании.
ХОККЕЙ
5 встреч нас ждут в регулярном чемпионате КХЛ и 4 – в НХЛ.
БАСКЕТБОЛ
Один матч пройдет в Единой лиге ВТБ и 4 – в Евролиге, среди которых поединок между «Маккаби» Т-А и УНИКСом.
Сразу 10 матчей нас ждет в НБА. «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с «Портлендом».
ДРУГИЕ
С 26 по 28 января в итальянском Сеисер Альме пройдет этап Кубка мира по фристайлу. С 26 по 29 января в Зеефельде (Австрия) состоится этап Кубка мира по лыжному двоеборью.
Пятница (27 января)
ФУТБОЛ
По одному матчу пройдет в чемпионатах Испании, Германии и Франции. А питерский «Зенит» сыграет в контрольном матче с норвежской «Волеренгой».
ХОККЕЙ
9 поединков состоится в КХЛ. Встречи «Локомотив» – «Салават Юлаев» и «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) среди самых любопытных.
Сразу 13 матчей нас ожидают в регулярном чемпионате НХЛ. Выбирай любой – не пожалеешь!
БАСКЕТБОЛ
Сразу 4 матча состоятся в Евролиге. Московский ЦСКА будет экзаменовать турецкий «Анадолу Эфес».
4 игры пройдет в НБА, в одной из них «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с бывшим клубом Андрея Кириленко «Ютой».
ДРУГИЕ
Стартуют этапы Кубка мира по бобслею, скелетону, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. В австрийском Инсбрук-Иглсе начнется чемпионат мира по санному спорту.
Суббота (28 января)
ФУТБОЛ
В Италии, Испании, Франции и Германии пройдут матчи национального чемпионата. В Англии будут сыграны матчи 1/16 финала кубка.
ХОККЕЙ
В рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдут 5 встреч.
БАСКЕТБОЛ
Одна встреча ожидается в Единой лиге ВТБ и сразу 10 – в НБА.
ДРУГИЕ
В этот день стартуют этапы Кубка мира по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.
Воскресенье (29 января)
ФУТБОЛ
Продолжатся матчи европейских национальных чемпионатов. Стоит выделить встречу между «ПСЖ» и «Монако» во Франции. В Кубке Англии продолжатся матчи 1/16 финала.
ХОККЕЙ
Три игры состоится в КХЛ. Интереснейший пройдет в Москве – ЦСКА сыграет с «Магниткой».
БАСКЕТБОЛ
4 матча пройдет в Единой лиге ВТБ, а в НБА сразу 9 поединков.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля пройдет чемпионат мира. Будем болеть за сборную России, которая попытается защитить свой титул!