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«Пелагея родила дочку. Назвали Таисией». Яркий поворот в звездном романе (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пелагея родила дочку. Назвали Таисией». Яркий поворот в звездном романе (видео)
Источник: Instagram

Никак нельзя сказать, что форвард ЦСКА Иван Телегин остался проигравшим на Матче звезд КХЛ. Ведь в эти дни он стал отцом.

…Иван Телегин только что приложил руку к тому, что сборная его дивизиона Тарасова разгромила сборную Боброва в полуфинале с крупным счетом 6:1. Если бы ЦСКА так уверенно победил СКА в плей-офф, то был бы повод для радости. Но это только шоу.

Однако Ваня вышел к журналистам и буквально светился от счастья.

- Как нам удалось крупно победить? Да просто они хотели побыстрее домой уехать, - засмеялся Телегин. – Тем более уже в понедельник будут настоящие матчи КХЛ.

- Вы забили гол и сделали жест руками. Что он означал?
- То, что у меня ребенок родился, - заулыбался Ваня. Вообще о своей личной жизни он говорить не любит. Но тут раскрылся, и вся пресса ахнула.

- Ого, расскажите подробности!
- Малышка родилась в субботу поздно вечером. Назвали Таисией. Так ведь об этом даже на весь стадион объявили!

- Вам же какой-то подарок вручили.
- Да, такая интересненькая куколка, - Телегин начал смешно изображать неваляшку.

...Хоккеисты, которые участвовали в Матче звезд, тепло поздравили Ивана.

- Я хорошо знаком с Телегиным еще по юниорской сборной, - рассказывал форвард сборной дивизиона Чернышева Захар Арзамасцев. – Мы тут встретились, тепло пообщались. Я поздравил Ваню с тем, что он стал папой. Он сказал, что девочка родилась высокая. «Красивой будет!»

…Надо напомнить, что в апреле прошлого года мир шоу-бизнеса облетела новость, что у звездной ведущей проекта «Голос» Пелагеи теперь новый роман. Потом выяснилось, что избранник – форвард ЦСКА Иван Телегин.

Уже в июне звездная пара поженилась, причем на закрытой церемонии, на которую позвала только самых близких людей. Отношения зарегистрировали в Кутузовском загсе, а затем отправились в ресторан на Рублевке, где продолжили банкет. Ну а теперь в их семье родился ребенок. Наши поздравления!

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