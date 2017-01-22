«Кербер вынесли с корта». Колонка Анна Чакветадзе

Анжелика Кербер Источник: Reuters

Эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о вылете первых ракеток мира с Australian Open и предстоящем матче Анастасии Павлюченковой.

О ВЫЛЕТЕ МАРРЭЯ

Миша Зверев, конечно, преподнес сенсацию. Не просто выбил первую ракетку мира. Но сделал это уверенно, легко! Похоронил все попытки Энди как-то исправить ситуацию. Маррэй, признаться, выглядел растерянно. Мощная первая подача, выходы к сетке, удары слета, быстрые розыгрыши – вот, что предложил ему соперник, и ответа у шотландца не нашлось. Он просто не смог приспособиться к такому агрессивному теннису. Все пытался заставить Зверева действовать по-своему – на задней линии, удерживая мяч в игре. Михаил на эти провокации не поддался. Итог мы видим – Энди впервые за восемь лет не дошел в Мельбурне до четвертьфинала.

Конечно, Маррэй сам по себе за просто так никому не проиграет. Он не показал свой лучший теннис, но и не провалился. Выглядел средне, но даже в этом случае его еще надо победить! Шанс выпадает многим, но редко кто им может воспользоваться. Вот Зверев – смог. Миша, наверное, выдал лучший матч в карьере. У него все получалось – мяч летел строго в корт, каждый удар попадал точно в цель. С этим пришли кураж, уверенность и понимание, что все делаешь верно. А постоянные выходы к сетке – в итоге их набралось больше сотни – поставили Маррэя в тупик. И в решающий момент Зверев не дрогнул. Не испугался, что может выиграть. А додавил соперника.

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И ПОРАЖЕНИИ КЕРБЕР

Вылета еще одной первой ракетки мира долго ждать не пришлось – Вандевеге выбила Кербер. Не просто выбила – буквально разгромила! Я ожидала, что американка сможет навязать борьбу. Но никак не думала, что Анжелику вынесут с корта.

Хотя предпосылки были. Поражения в Брисбене и Сиднее от Элины Свитолиной и Дарьи Касаткиной намекнули, что Кербер находится не в лучшей форме. От первой ракетки мира ждешь большего, чем одна победа в трех матчах перед стартом Australian Open. Да и в Мельбурне она играла тяжело.

Возможно – сказалось и давление из-за того, что ей приходится здесь защищать много очков и прошлогодний титул. Возможно – тот факт, что девушки вышли на корт поздно вечером, в 11 часов. Когда долго ждешь матча, можешь перегореть. Хотя, казалось бы, у Кербер хватает опыта, чтобы справляться с такими ситуациями.

По факту же у Коко оказалось колоссальное преимущество в скорости. Она играла, как и Зверев – делая ставку на мощную подачу и быстрый розыгрыш в два-три удара. Правда, в отличие от Михаила, к сетке ходила редко. Не потому, что не хотела – этого просто и не требовалось. Кербер ошибалась ранее, чем Вандевеге приходилось еще сильнее обострять атаки. При этом у Анжелики не шли мощные подачи, а те, что шли, оказывались слишком мягкими и легко читались. По сути, игровое превосходство Коко было просто подавляющим. И она заслуженно вышла в четвертьфинал.

О ПОБЕДЕ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Мне казалось, что Кузнецова может взять у Павлюченковой реванш за поражение в Сиднее. Но, похоже, Свете не хватило времени на восстановление после матча с Янкович. Слишком много сил отнял тот поединок, так что сегодня Кузнецова не успевала за мощными ударами соперницы. Настя же выглядела уверенной в себе. Она смотрелась убедительно в быстрых атаках, активно двигалась и постоянно давила на Светлану. Отсюда – уверенная победа всего в двух сетах, 6:3, 6:3.

При этом, если глянуть дальше, у Павлюченковой – хорошая сетка! В четвертьфинале ее ждет Винус. Сказать что-то определенное о форме Уильямс-старшей сложно. С одной стороны, она уверенно пробилась в восьмерку. С другой – ей не попадалось серьезных соперниц. Первой по-настоящему серьезной станет как раз Анастасия. При этом Павлюченкова Винус уже обыгрывала. Два раза. Если Настя продемонстрирует тот теннис, что и раньше в Мельбурне – то вполне сможет победить опять.