Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищут
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве, где сборная России завоевала одно золото и две бронзы.
- Как оцените этап в Антерсельве?
- Мужчины порадовали, видно, что команда набирает форму, - говорит Дмитрий Васильев. – Главное, чтоб теперь ребята не переусердствовал
- Там высота сравнимая с Антерсельвой?
- Да, приблизительно.
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Итак, вернемся к итогам 6-го этапа. Победу Шипулина в индивидуалке мы
обсудили с вами еще в пятницу. Бронза в масс-старте - Антон обошел
Фуркада. Но вот остальные наши за пределами десятки, хотя и недалеко:
Цветков - 12-й, Бабиков –13-й, Гараничев – 15-й. Но все по три раза
смазали.
- Многовато, конечно. Но если б на один промах меньше – был бы совсем неплохой результат.
- Состав мужской сборной на чемпионат мира вырисовывается?
- Решать тренерскому штабу, но я бы пригласил Логинова. Тем более, вчера на экстренном собрании IBU в Антерсельве президент Бессеберг поставил точку в деле Логинова, четко заявил, что спортсмен свое отбыл и у него есть все права. Поэтому Логинова надо везти на ЧМ, он в эстафете точно поможет.
Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?
- На атмосфере приглашение Логинова не скажется – будут косые взгляды, шепотки в спину?
- Я уже говорил – наплевать! Особенно на этих горлопанов – чехов и американцев. Пусть они сначала из своих глаз бревна повытаскивают, потом соринки у других ищут. Нельзя бесконечно угождать.
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Хорошо. Вы главный тренер сборной России, а я ваш ассистент. Но с
поправкой - оба мы диванные тренеры. Это нам дает поблажку. Давайте все
же попробуем назвать семь человек в нашу мужскую сборную. Цветков едет,
Гаранипчев, видимо, тоже. Малышко заслужил. Бабиков, Шипулин. Вы за
Логинова – уже шесть. Волков еще в запасе…
- Волков – вряд ли поедет на мир. Да, он пробежал первый этап в Рупольдинге, где у нас было серебро. Но не только не выиграл, но и не пришел вровень с лидерами. Прошел этап в свою силу. А сейчас так бегать в эстафете первый этап нельзя. Надо хотя бы вровень с лидерами приходить, не давать соперникам фору.
- Ну тогда мы с вами команду сформировали – седьмой получается Елисеев.
- Елисеева однозначно надо брать, пусть парень съездит, окунется в атмосферу большого турнира, наберется опыта. Он заслужил, хорошо провел сезон.
- С женской командой
сложнее. Этап в Антерсельве получился не самым удачным. Мы говорим, что
Волков не вровень с лидерами пробежал на первом этапе в Рупольдинге, а
сегодня Сливко 13 минут проигрыша привезла. И как тут выигрывать, когда
спины соперниц уже давно за поворотом скрылись?
- Согласен. Но Глазырина неплохо свой этап прошла, сократила отставание. От Акимовой ждали сегодня большего. А что касается чемпионата мира, Сливко все равно должна ехать. Молодая девушка, надо брать, чтоб посмотрела, что такое чемпионат мира. Эта четверка, что бежала эстафету, обязательно должна ехать. Плюс Кайшева.
- Виролайнен в Кубке IBU отлично выступает…
- Это все не то. Свозить просто, чтоб она на лавке посидела. Лучше взять какую-то молодую девочку, хоть какая-то перспектива.