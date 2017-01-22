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Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищут

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин в Антерсельве принес сборной России золото и бронзу
Антон Шипулин в Антерсельве принес сборной России золото и бронзуИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве, где сборная России завоевала одно золото и две бронзы.

- Как оцените этап в Антерсельве?
- Мужчины порадовали, видно, что команда набирает форму, - говорит Дмитрий Васильев. – Главное, чтоб теперь ребята не переусердствовали на сборах в горах Тироля. А может, кому-то и надо дать отдохнуть. Но тренерский штаб все проконтролирует. Нам, лежа на диване, давать советы не стоит.

- Там высота сравнимая с Антерсельвой?
- Да, приблизительно.

- Итак, вернемся к итогам 6-го этапа. Победу Шипулина в индивидуалке мы обсудили с вами еще в пятницу. Бронза в масс-старте - Антон обошел Фуркада. Но вот остальные наши за пределами десятки, хотя и недалеко: Цветков - 12-й, Бабиков –13-й, Гараничев – 15-й. Но все по три раза смазали.
- Многовато, конечно. Но если б на один промах меньше – был бы совсем неплохой результат.

- Состав мужской сборной на чемпионат мира вырисовывается?
- Решать тренерскому штабу, но я бы пригласил Логинова. Тем более, вчера на экстренном собрании IBU в Антерсельве президент Бессеберг поставил точку в деле Логинова, четко заявил, что спортсмен свое отбыл и у него есть все права. Поэтому Логинова надо везти на ЧМ, он в эстафете точно поможет.

Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?

- На атмосфере приглашение Логинова не скажется – будут косые взгляды, шепотки в спину?
- Я уже говорил – наплевать! Особенно на этих горлопанов – чехов и американцев. Пусть они сначала из своих глаз бревна повытаскивают, потом соринки у других ищут. Нельзя бесконечно угождать.

- Хорошо. Вы главный тренер сборной России, а я ваш ассистент. Но с поправкой - оба мы диванные тренеры. Это нам дает поблажку. Давайте все же попробуем назвать семь человек в нашу мужскую сборную. Цветков едет, Гаранипчев, видимо, тоже. Малышко заслужил. Бабиков, Шипулин. Вы за Логинова – уже шесть. Волков еще в запасе…
- Волков – вряд ли поедет на мир. Да, он пробежал первый этап в Рупольдинге, где у нас было серебро. Но не только не выиграл, но и не пришел вровень с лидерами. Прошел этап в свою силу. А сейчас так бегать в эстафете первый этап нельзя. Надо хотя бы вровень с лидерами приходить, не давать соперникам фору.

- Ну тогда мы с вами команду сформировали – седьмой получается Елисеев.
- Елисеева однозначно надо брать, пусть парень съездит, окунется в атмосферу большого турнира, наберется опыта. Он заслужил, хорошо провел сезон.

- С женской командой сложнее. Этап в Антерсельве получился не самым удачным. Мы говорим, что Волков не вровень с лидерами пробежал на первом этапе в Рупольдинге, а сегодня Сливко 13 минут проигрыша привезла. И как тут выигрывать, когда спины соперниц уже давно за поворотом скрылись?
- Согласен. Но Глазырина неплохо свой этап прошла, сократила отставание. От Акимовой ждали сегодня большего. А что касается чемпионата мира, Сливко все равно должна ехать. Молодая девушка, надо брать, чтоб посмотрела, что такое чемпионат мира. Эта четверка, что бежала эстафету, обязательно должна ехать. Плюс Кайшева.

- Виролайнен в Кубке IBU отлично выступает…
- Это все не то. Свозить просто, чтоб она на лавке посидела. Лучше взять какую-то молодую девочку, хоть какая-то перспектива.

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