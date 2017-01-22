«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)

Чем нам запомнился Матч звезд КХЛ в Уфе? Об этом Павел Дацюк рассказал обозревателю «Советского спорта».

«ПРОТИВ СКА – ВСЯ ГАЛАКТИКА!»

Перед мастер-шоу по микст-зоне бегал один репортер, который кричал в трубку кому-то в Москве: «Готовь новость о том, что сборная Запада победит в конкурсах. И дай ее, когда все закончится».

Но эта новость в эфир не пошла. Потому что победил Восток с крупным счетом 5:2. Хотя за Запад играли Павел Дацюк, Илья Ковальчук и много других очень хороших хоккеистов.

В воскресенье прошел Матч звезд КХЛ, и там сборная дивизиона Боброва тоже выступила неудачно, проиграв дивизиону Тарасова со счетом 2:6.

- Сам-то матч понравился. Интересный ритм, все ребята хорошо катаются, вокруг одни мастера. Но охота играть подольше при таких болельщиках, а не два периода по 10 минут, - заметил Дацюк. – Неожиданный ли исход? Да-а, мы не думали, что так будет. Ведь с ребятами из дивизиона Тарасова в одной раздевалке сидим.

- Ее только пополам перегородили.

- И так с нами поступили! – картинно возмутился Дацюк.

- У вас в понедельник – серьезный матч КХЛ, нужно лететь в Сочи. Трудно не держать это в подсознании.

- Но на таком празднике все эмоции вырываются наружу, возникает желание показать намного больше. Иногда это бывает чересчур.

- Как вам вариант – следующий Матч звезд провести в формате «СКА против остальных»? – предложила добрая пресса.

- Против каких остальных? – удивился Дацюк. – Мне кажется, это маловато. Ведь надо, чтобы против СКА играла вся Галактика. Или вот смотрели фильм «Space Jam» с Майклом Джорданом?

- Да, он там играл в баскетбол против сборной пришельцев.

- Вот неплохой формат, - подхватил Дацюк. – И сыграть где-нибудь на Марсе.

«МЕНЯ ОТПУСТИЛИ В КАЛИФОРНИЮ»

А вот что еще рассказал Павел, когда давал интервью в субботу – после конкурсов мастерства.

- Как ваша фамилия? – пресса шуткой встретила Дацюка.

- Иванов-Иванов. Иванова звали? – отреагировал Павел.

- Много конкурсов у вас тут было. Мы даже запутались.

- Решили меня использовать по полной программе. На самом деле приятно, что доверили мне эти конкурсы. Приятно их исполнять в такой атмосфере. Я хотел проявить себя. Но это как-то не получилось.

- Сборная Запада проиграла со счетом 2:5. А когда вы буллиты исполняли, то показалось, на вас не было лица.

- Ну конечно, столько народу на тебя смотрят. Все ждут чего-то необычного. Еще этот комментатор решил подкинуть дров… Вы думаете, так легко исполнить бросок, когда к тебе приковано всеобщее внимание?

- А в матчах не любите бить буллиты?

- Там – наоборот, нормально. Но лучше в игре выйти один на один, чем буллит.

- Кстати, мы слышали, что НХЛ у себя отменяет конкурс буллитов.

- Да просто не очень легко придумать что-то новое. Показать мастерство на хорошей скорости. Да и вратари неловко чувствуют себя в такой ситуации. Ему что – ловить такой бросок или нет? Так что отменить этот конкурс – неплохой вариант.



А вот раньше бросали буллиты на выживание, кто из игроков останется до конца. И здорово для голкипера, сколько шайб подряд он поймает. Для него тоже есть смысл.



Вообще народ приходит посмотреть на мастеров. Это же Матч звезд. А не на то, как игроки надевают разные костюмы. Это не примерочная.

- Вы войдете в историю, как первый хоккеист, который побывает на «Матчах звезд» КХЛ и НХЛ за одну неделю.

- Это что, такая большая история? – удивился Дацюк.

- Вас же СКА отпускает на два дня в Калифорнию, где в вашу честь НХЛ проведет мероприятия. А это 13 часов разницы во времени с Уфой.

- Я постараюсь это сделать для себя максимально комфортно. Буду жить по московскому времени, без перестройки.

…В финале «Матча звезд» победил дивизион Чернышева, который обыграл дивизион Тарасова со счетом 3:2. Победный гол забил Андрей Алтыбармакян – как вы помните, КХЛ привлекла к звездному шоу четырех ребят из МХЛ. Вот он – один из них.

Но героем вечера стал президент ИИХФ Рене Фазель. Пресса у него спросила: «Вы так часто бываете в нашей стране… Может, пришла пора получить российское гражданство?»

- Почему нет? – на чистом русском ответил Фазель.

Глава республики Рустэм Хамитов подхватил: «С удовольствием предоставим вам здесь уфимский паспорт».

- Да, было бы здорово. Спасибо, - заулыбался главный босс хоккейного мира.

Ну а чем Фазель хуже Депардье?