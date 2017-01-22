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«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)
Источник: Photo.khl.ru

Чем нам запомнился Матч звезд КХЛ в Уфе? Об этом Павел Дацюк рассказал обозревателю «Советского спорта».

«ПРОТИВ СКА – ВСЯ ГАЛАКТИКА!»

Перед мастер-шоу по микст-зоне бегал один репортер, который кричал в трубку кому-то в Москве: «Готовь новость о том, что сборная Запада победит в конкурсах. И дай ее, когда все закончится».

Но эта новость в эфир не пошла. Потому что победил Восток с крупным счетом 5:2. Хотя за Запад играли Павел Дацюк, Илья Ковальчук и много других очень хороших хоккеистов.

В воскресенье прошел Матч звезд КХЛ, и там сборная дивизиона Боброва тоже выступила неудачно, проиграв дивизиону Тарасова со счетом 2:6.

- Сам-то матч понравился. Интересный ритм, все ребята хорошо катаются, вокруг одни мастера. Но охота играть подольше при таких болельщиках, а не два периода по 10 минут, - заметил Дацюк. – Неожиданный ли исход? Да-а, мы не думали, что так будет. Ведь с ребятами из дивизиона Тарасова в одной раздевалке сидим.

- Ее только пополам перегородили.
- И так с нами поступили! – картинно возмутился Дацюк.

- У вас в понедельник – серьезный матч КХЛ, нужно лететь в Сочи. Трудно не держать это в подсознании.
- Но на таком празднике все эмоции вырываются наружу, возникает желание показать намного больше. Иногда это бывает чересчур.

- Как вам вариант – следующий Матч звезд провести в формате «СКА против остальных»? – предложила добрая пресса.
- Против каких остальных? – удивился Дацюк. – Мне кажется, это маловато. Ведь надо, чтобы против СКА играла вся Галактика. Или вот смотрели фильм «Space Jam» с Майклом Джорданом?

- Да, он там играл в баскетбол против сборной пришельцев.
- Вот неплохой формат, - подхватил Дацюк. – И сыграть где-нибудь на Марсе.

«МЕНЯ ОТПУСТИЛИ В КАЛИФОРНИЮ»

А вот что еще рассказал Павел, когда давал интервью в субботу – после конкурсов мастерства.

- Как ваша фамилия? – пресса шуткой встретила Дацюка.
- Иванов-Иванов. Иванова звали? – отреагировал Павел.

- Много конкурсов у вас тут было. Мы даже запутались.
- Решили меня использовать по полной программе. На самом деле приятно, что доверили мне эти конкурсы. Приятно их исполнять в такой атмосфере. Я хотел проявить себя. Но это как-то не получилось.

- Сборная Запада проиграла со счетом 2:5. А когда вы буллиты исполняли, то показалось, на вас не было лица.
- Ну конечно, столько народу на тебя смотрят. Все ждут чего-то необычного. Еще этот комментатор решил подкинуть дров… Вы думаете, так легко исполнить бросок, когда к тебе приковано всеобщее внимание?

- А в матчах не любите бить буллиты?
- Там – наоборот, нормально. Но лучше в игре выйти один на один, чем буллит.

- Кстати, мы слышали, что НХЛ у себя отменяет конкурс буллитов.
- Да просто не очень легко придумать что-то новое. Показать мастерство на хорошей скорости. Да и вратари неловко чувствуют себя в такой ситуации. Ему что – ловить такой бросок или нет? Так что отменить этот конкурс – неплохой вариант.

А вот раньше бросали буллиты на выживание, кто из игроков останется до конца. И здорово для голкипера, сколько шайб подряд он поймает. Для него тоже есть смысл.

Вообще народ приходит посмотреть на мастеров. Это же Матч звезд. А не на то, как игроки надевают разные костюмы. Это не примерочная.

- Вы войдете в историю, как первый хоккеист, который побывает на «Матчах звезд» КХЛ и НХЛ за одну неделю.
- Это что, такая большая история? – удивился Дацюк.

- Вас же СКА отпускает на два дня в Калифорнию, где в вашу честь НХЛ проведет мероприятия. А это 13 часов разницы во времени с Уфой.
- Я постараюсь это сделать для себя максимально комфортно. Буду жить по московскому времени, без перестройки.

…В финале «Матча звезд» победил дивизион Чернышева, который обыграл дивизион Тарасова со счетом 3:2. Победный гол забил Андрей Алтыбармакян – как вы помните, КХЛ привлекла к звездному шоу четырех ребят из МХЛ. Вот он – один из них.

Но героем вечера стал президент ИИХФ Рене Фазель. Пресса у него спросила: «Вы так часто бываете в нашей стране… Может, пришла пора получить российское гражданство?»

- Почему нет? – на чистом русском ответил Фазель.

Глава республики Рустэм Хамитов подхватил: «С удовольствием предоставим вам здесь уфимский паспорт».

- Да, было бы здорово. Спасибо, - заулыбался главный босс хоккейного мира.

Ну а чем Фазель хуже Депардье?

Матч

Дивизион Харламова - Дивизион Чернышева - 3:4 (3:4, 0:0, 0:0)

Голы:

Ткачёв (Коварж, Мозякин), 2:02 (1:0). Ро (Коларж, Доус), 6:38 (1:1). Лисин (Капризов), 7:57 (1:2). Мозякин (Зарипов), 12:52 (2:2). Доус (Ро), 13:18 (2:3). Лисин (Лепистё, Алтыбармакян), 14:21 (2:4). Кольцов 19:43 (3:4).

Место и дата

22 января 14:15, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Дивизион Боброва - Дивизион Тарасова - 2:6 (2:6, 0:0, 0:0)

Голы:

Эллисон (Геноуэй, Ковалёв), 2:12 (1:0). Робинсон (Телегин), 2:36 (1:1). Кагарлицкий (Робинсон), 7:40 (1:2). Козун (Телегин, Робинсон), 14:53 (1:3). Козун (Потапов, Кагарлицкий), 18:27 (1:4). Козун (Робинсон, Кагарлицкий), 18:43 (1:5). Телегин (Ожиганов, Ничушкин), 19:27 (1:6 - п.в.). Войнов (Ковальчук), 19:59 (2:6).

Место и дата

22 января 15:10, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Дивизион Чернышева - Дивизион Тарасова - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Голы:

Шалунов (Арзамасцев, Алтыбармакян), 6:58 (1:0). Ничушкин (Ожиганов, Потапов), 9:17 (1:1). Козун (Ержабек), 14:30 (1:2). Доус (Ро, Арзамасцев), 15:42 (2:2). Алтыбармакян (Лепистё, Шалунов), 16:01 (3:2).

Место и дата

22 января 16:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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