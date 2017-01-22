Опять «двойка». «Локомотив» снова уступил в контрольном матче

Второе подряд поражение потерпел «Локомотив» в Марбелье. На этот раз в роли обидчиков выступил софийский ЦСКА, забивший железнодорожникам, как и швейцарский «Базель», два мяча.

Софийский ЦСКА – самая титулованная команда Болгарии. Только общего с прежними бравыми армейцами нынешние имеют мало общего – стадион, цвета, да Христо Стоичкова в совете директоров. Не мудрено: в 2014 году клуб был признан банкротом и отправлен в низшую лигу. Теперь его новый владелец Гриша Ганчев формирует ЦСКА заново, переведя туда всю основу из другого своего клуба – «Литекса». Нам такого, слава богу, не понять.

Болгары в первом тайме не стеснялись атаковать большими силами и работать по всему полю. Высокий прессинг не смутил «Локомотив»: москвичи пытались строить игру через контроль мяча, позиционные выпады и боевой настрой. Может, потому игра и выглядела жесткой.

Нашим в центре обороны ощутимо не хватало Чорлуки и Пейчиновича, и все же счет открыл «Локо». Начудил вратарь ЦСКА, взявшийся обводить Майкона, а Ндинга сыграл на добивании. Болгары отыгрались быстро: центральные защитники москвичей не сумели накрыть фланговый прострел.

После этого число опасных моментов у российских ворот зримо возросло. Игра в созидании не клеилась, почти весь второй тайм железнодорожники провели в обороне, пытаясь контратаковать. За пять минут до конца игры ЦСКА довел до логического завершения один из своих походов к штрафной россиян: Йорданов красиво перебросил Коченкова.

Семин, молодежь и девушка. Как «Локомотив» сыграл с «Базелем»