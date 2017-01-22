Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мира

После этапа Кубка мира в Антерсельве и в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене сборная России не растеряла надежд – но не избавилась от вопросов.

ПЯТЫЕ-ШЕСТЫЕ

Наивно спрашивать, зачем мы едем в Хохфильцен. Конечно, выигрывать. Не в том смысле, что мы к этому готовы, а в том смысле, что нам это надо.

На пяти последних чемпионатах мира сборная России завоевала лишь одну золотую медаль. Сделала это Екатерина Юрлова, сенсационно победив в индивидуальной гонке в финском Контиолахти два года назад. И сегодня ее нет в сборной.

Для сравнения, норвежцы намолотили за тот же период 21 мировое золото, французы – 14, немцы – 10. Украина, Белоруссия и Словения – по 2. Россия на этом фоне – второй эшелон, лига Б. Вместе с чехами, финнами и шведами – у тех тоже по одному первому месту.

Слегка улучшает картину подсчет общего числа медалей. Тут есть четкое разделение на «космос» и бренную землю. У лидирующей тройки на последних пяти чемпионатах суммарно больше ста подиумов: Норвегия – 41, Франция – 34, Германия – 26. На четвертом месте все еще не мы (Украина – 11), а вот дальше – Россия (9) и Швеция (8). То есть пятые-шестые в виртуальном рейтинге. Что вполне соответствует общим прикидкам из серии «на глазок».

БЕЗ ФИНИШЕРА

Сборная России – это Шипулин и остальные. Причем не только мужская – вся сборная.

В сильной ее половине сформировался костяк из трех бойцов: Шипулина дополняют Цветков и Бабиков. Они что-то могут, мы от них чего-то ждем. Тенденция не просто нормальна – она хороша: в числе 15 лучших в общем зачете Кубка мира у Франции, Норвегии и Германии тоже по три представителя.

Россия в этом смысле придерживается стрежня. Правда, выигрывали мы в сезоне куда реже французов, у которых есть божественный Мартен, но медалей у наших мужчин, на всякий случай, больше, чему у немецких и норвежских.

Другой вопрос – четвертая позиция. У конкурентов ее обладатели в очковом рейтинге выше, чем у россиян. У нас же, начиная с Елисеева (30-й в зачете Кубка мира), – разверстая пропасть. И даже не по очкам – по стабильности, скорости и точности. Гараничев и Малышко выглядели до сих пор откровенно потерянными и растерянными. А Кубок IBU хоть и взрастил для сборной в этом году Логинова, возможности обкатать его в Кубке мира тренерам не предоставил, либо они ей не воспользовались.

Причина понятна – антидопинговый политес. Ниже мы к этому еще вернемся, а пока замечу: железного эстафетного состава на чемпионат мира у российских мужчин нынче нет. Как нет и твердого запасного, если допустить попадание в эстафетную четверку непроверенного Логинова с потрепанной от косых взглядов нервной системой. Как нет и осмысленной расстановки по этапам. Как нет – и это впервые – железного финишера.

Шипулин пока не выглядит королем створов. А его свежие «золото» и «бронза» прекрасны, но добыты в излюбленной Антерсельве. Тогда как с Хохфильценом ситуация иная: там у Антона за всю карьеру было немало эстафетных медалей и лишь одна личная бронза (прошлый сезон, гонка преследования).

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ГДЕ ВИРОЛАЙНЕН?

У женщин все намного более мрачно – не Акимова и остальные, а просто остальные. Расчет на личные медали невелик, с эстафетой – бедовая беда.

Раньше считалось, что наши могут выигрывать, но для этого нужно, чтобы ошибались соперницы. Теперь другой коленкор: в воскресной эстафете все команды из первой десятки отстреляли хуже россиянок. Кроме Австрии, которая отстреляла так же. Итог – Россия пятая, Австрия девятая. Наш уровень.

Анализировать здесь особо нечего, все понятно. Но кое-что, говоря опять же об эстафете, вызывает непонимание. Даже ту команду, которая есть, мы упорно не усиливали Дарьей Виролайнен. А она, вообще-то, лидер общего зачета Кубка IBU.

Если взять за отсчет логику «этой команде все равно ничто не поможет», вопросов нет. Но зачем тогда вообще выступать в эстафетах? Результаты Сливко, дважды бежавшей в команде, в Кубке IBU намного хуже. Наши женщины регулярно проваливают один-два этапа. Что плохого в том, чтобы снизить риск провала? И какова истинная причина недоверия к Виролайнен?

При этом расстановка по этапам и отсутствие финишерки повторяют мужскую сермягу. В выкатывании женской эстафеты к Хохфильцену не видно ни системы, ни задумки. Обычные дела.

ЗАКОН И РЕПУТАЦИЯ

В конце никак не обойтись без самой огнедышащей темы последних лет – допинга. Мы внимательно следим за людьми и даже целыми странами, которые пишут антироссийские письма и вообще не хотят видеть нас в соперниках. Слова «огульно», «бездоказательно», «провокаторы», «истерика», срываются с наших перьев и языков.

«Кто дал вам право?! – спрашиваем мы обиженно, – 22 из 29 оправданы!». Но забываем при этом: причина недоверия все же не в цветах российского флага и не в страшной медальной угрозе, исходящей от нас, пятых-шестых. Причина в многолетних российских допинговых грехах и многолетнем же отсутствии нашей реакции на них. Есть доказанные случаи – а есть репутация. И вторая тем хуже, чем больше первых. Особенно когда даже в лупу не видно наказанных тренеров, чиновников, врачей и всех тех, кто обязан быть наказан при допинговых поимках.

Нас нельзя выкинуть из биатлона вопреки законам. Но и любить нас, и верить нам насильно не заставишь. Должно пройти время, причем честное, бездопинговое и «беззалетное» время, прежде чем отношение нормализуется. А пока придется слушать за спиной шепоток и спокойно выступать. Тем, кто чист, такое не страшно.

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