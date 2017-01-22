«Зачем я отругал молодого? А что он не сменился!» Смешное видео Знарка и Гимаева

Уникальные видео из Уфы, где прошел Матч звезд КХЛ. Смотрите диалог Сергея Гимаева и Олега Знарка, а также остальную подборку.

«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)

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Ну вот кто мог подумать, что сборная дивизиона Боброва будет разгромлена со счетом 2:6?

Но Сергей Гимаев, популярный комментатор «Матч ТВ» и тренер этой сборной, поговорил на данную тему еще до матча:

- Я помогаю Олегу Валерьевичу. Уже в понедельник у СКА напряженная игра в Сочи. Стараюсь снять с него мелочевку. Собрание провожу. Составы определяю. Сейчас погоним ребят на лед. Постарался их мотивировать. Речугу задвинул приличную.

Да-да, в понедельник парням уже играть в КХЛ. А в воскресенье нужно всем улететь, приехать в новый город. Для некоторых команд это ключевые игры. Так что вопрос стоит жестко!

- Не хватает выходных?

- Если в следующем году Матч звезд пройдет во Владивостоке, то эти выходные как раз получатся.

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После матча к прессе вышел Олег Знарок.

- Я прям обзавидовался, когда установку давал Гимаев! – воскликнул главный тренер сборной.

- Может, пора привлекать его в тренерский штаб? – журналисты намекнули на подготовку к чемпионату мира.

- А мы с Сергеем Наильевичем всегда на связи!

- Тяжело играть в таком формате, когда у вас завтра матч в Сочи? Где найти мотивацию, чтобы хоккеисты выкладывались?

- Да здесь мотивировать не надо. Вы же видите, какие мастера собрались в команде.

Тут мимо проходил Сергей Гимаев. Его моментально позвали к прессе.

- Может, Олег Валерьевич сам ответит? – улыбнулся Гимаев.

- Нет уж, вместе скажем по игре, - не согласился Знарок.

- Да нормальный матч! Ребята получили удовольствие. Судя по лицам, они довольны! – Гимаев начал выступать как в эфире. Знарок даже выдохнул от радости. Теперь он тоже был просто слушателем.

- Кто-то ведь должен был победить. А превращать в трагедию это не стоит! – продолжал Гимаев.

- Что вы говорили Антону Ковалеву на лавочке? Что-то выговаривали хоккеисту МХЛ.

- Так он сыграл почти две с половиной минуты, не сменился. Не забил, не побежал на смену, когда у нас была ближняя скамейка. А побежал в атаку, и мы получили гол, и это возможно, было переломным моментом.

Знарок смотрел на Гимаева и казалось, он был потрясен.

- То есть вы отругали молодого?

- Я ему высказал. Попадешь в команду мастеров, проведешь такой отрезок – и будешь матчей семь смотреть с трибуны.

- А не потухнут ли у него глаза после этого? – выдохнула шокированная пресса.

Тут Знарок не выдержал и засмеялся.

- Так я и борюсь за Ковалева. Он ведь даже в состав «Авангарда» не попадает, - говорит Гимаев. – Хочу, чтобы он там заиграл. Парень ведь талантливый. Но что-то ведь ему мешает.

- Почему же такой крупный счет?

- Мы хотели отыграться, - объяснил Гимаев. – А у нас шел провал за провалом. Все хотели забить, но не забили. Возникали моменты, когда можно было переломить игру. Вообще вопросы к Олегу Валерьевичу…

- Нормально, да? – изумился Знарок.

- А главное, праздник удался, - сказал я, чтобы скрасить обстановку.

- Ну да, все довольны, - заметил Олег Валерьевич. И показал на Гимаева: - Вот с кого надо брать пример, как давать интервью после матча!

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