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«Зачем я отругал молодого? А что он не сменился!» Смешное видео Знарка и Гимаева

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зачем я отругал молодого? А что он не сменился!» Смешное видео Знарка и Гимаева
Источник: КХЛ

Уникальные видео из Уфы, где прошел Матч звезд КХЛ. Смотрите диалог Сергея Гимаева и Олега Знарка, а также остальную подборку.

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* * *

Ну вот кто мог подумать, что сборная дивизиона Боброва будет разгромлена со счетом 2:6?

Но Сергей Гимаев, популярный комментатор «Матч ТВ» и тренер этой сборной, поговорил на данную тему еще до матча:

- Я помогаю Олегу Валерьевичу. Уже в понедельник у СКА напряженная игра в Сочи. Стараюсь снять с него мелочевку. Собрание провожу. Составы определяю. Сейчас погоним ребят на лед. Постарался их мотивировать. Речугу задвинул приличную.

Да-да, в понедельник парням уже играть в КХЛ. А в воскресенье нужно всем улететь, приехать в новый город. Для некоторых команд это ключевые игры. Так что вопрос стоит жестко!

- Не хватает выходных?
- Если в следующем году Матч звезд пройдет во Владивостоке, то эти выходные как раз получатся.

* * *

После матча к прессе вышел Олег Знарок.

- Я прям обзавидовался, когда установку давал Гимаев! – воскликнул главный тренер сборной.

- Может, пора привлекать его в тренерский штаб? – журналисты намекнули на подготовку к чемпионату мира.
- А мы с Сергеем Наильевичем всегда на связи!

- Тяжело играть в таком формате, когда у вас завтра матч в Сочи? Где найти мотивацию, чтобы хоккеисты выкладывались?
- Да здесь мотивировать не надо. Вы же видите, какие мастера собрались в команде.

Тут мимо проходил Сергей Гимаев. Его моментально позвали к прессе.

- Может, Олег Валерьевич сам ответит? – улыбнулся Гимаев.

- Нет уж, вместе скажем по игре, - не согласился Знарок.

- Да нормальный матч! Ребята получили удовольствие. Судя по лицам, они довольны! – Гимаев начал выступать как в эфире. Знарок даже выдохнул от радости. Теперь он тоже был просто слушателем.

- Кто-то ведь должен был победить. А превращать в трагедию это не стоит! – продолжал Гимаев.

- Что вы говорили Антону Ковалеву на лавочке? Что-то выговаривали хоккеисту МХЛ.
- Так он сыграл почти две с половиной минуты, не сменился. Не забил, не побежал на смену, когда у нас была ближняя скамейка. А побежал в атаку, и мы получили гол, и это возможно, было переломным моментом.

Знарок смотрел на Гимаева и казалось, он был потрясен.

- То есть вы отругали молодого?
- Я ему высказал. Попадешь в команду мастеров, проведешь такой отрезок – и будешь матчей семь смотреть с трибуны.

- А не потухнут ли у него глаза после этого? – выдохнула шокированная пресса.

Тут Знарок не выдержал и засмеялся.

- Так я и борюсь за Ковалева. Он ведь даже в состав «Авангарда» не попадает, - говорит Гимаев. – Хочу, чтобы он там заиграл. Парень ведь талантливый. Но что-то ведь ему мешает.

- Почему же такой крупный счет?
- Мы хотели отыграться, - объяснил Гимаев. – А у нас шел провал за провалом. Все хотели забить, но не забили. Возникали моменты, когда можно было переломить игру. Вообще вопросы к Олегу Валерьевичу…

- Нормально, да? – изумился Знарок.

- А главное, праздник удался, - сказал я, чтобы скрасить обстановку.
- Ну да, все довольны, - заметил Олег Валерьевич. И показал на Гимаева: - Вот с кого надо брать пример, как давать интервью после матча!

* * *

Еще отличное видео.

Иван Телегин рассказывает, как у них с Пелагеей родилась дочка, которую назвали Таисией.

* * *

Это нонсенс – Сергей Мозякин дал второе интервью за два дня!

* * *

Кирилл Капризов – Мистер Обаяние. Каждое его интервью – сплошной позитив.

* * *

Андрей Алтыбармакян стал героем «Матча звезд». Познакомьтесь поближе с этим парнем!

* * *

Дарья Миронова и Наталья Кларк – две очень красивые девушки. И они признаются, что у них есть родственники в Уфе. Кто бы мог подумать!

* * *

И наконец, уникальный шанс. Мы вместе побываем в рабочем кабинете генменеджера «СЮ» Леонида Вайсфельда…

…и главного тренера «СЮ» Игоря Захаркина.

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