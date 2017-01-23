«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев запускает новый сериал. На этой неделе он будет выделять в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых он ждет основного вклада в успех команды. Начинается обзор с лидера – «Спартака».

1. ЗЕ ЛУИШ

Гражданство: Кабо-Верде

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 12 матчей, 5 голов

– Помните, сколько было критики в его адрес после перехода в «Спартак»? И правда – каким-то неуклюжим Зе Луиш выглядел. Но потом ситуация стала меняться. То, что парень бежит, было видно изначально, но вот появилась какая-то кошачья пластика, что с его-то ростом нехарактерно. Зе Луиш хорош в штрафной, он забивает. И для меня он сейчас – фигура номер один в «Спартаке».

Игра в обороне у «Спартака» начала выправляться. И по большому счету, ее проще наладить. Надо просто работать, а не тасовать игроков на позициях, как было раньше. Нужно или, чтобы они держась за веревочку тренировались, тренируя четкую игру в линию, как это практикует Бердыев, либо, как Каррера все до мелочей разжевывать, проводить тренировки, в том числе, только для игроков обороны. А вот с нападением труднее. Тут важно, чтобы Зе Луиш забивал. Потому что без его голов придется трудно.

2. Артем РЕБРОВ

Гражданство: Россия

Амплуа: вратарь

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 17 матчей, 0 голов

– Не скажу, что близко знаком с Артемом, но мы общались. Он спартаковец духом и достойный человек, тут вопросов нет. Но уже как-то говорил, что видел в «Спартаке» выдающихся вратарей – Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. И, конечно, Ребров к ним не относится.

Поэтому очень хочу, чтобы Артем выручал, несмотря ни на что. Чем дальше лидировать будет «Спартак», тем увереннее станут действовать игроки обороны и полевые вообще. И моментов у ворот «Спартака» соответственно станет меньше. Но они будут. и тут важно выручить, потому что когда долго стоишь без работы, можно заржаветь.

Что касается Селихова, за ним я пристально не следил. Но такая его игра, как в недавнем матче как раз против «Спартака» меня бы устроила.

3. Квинси ПРОМЕС

Гражданство: Голландия

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне 2016/17: 14 матчей, 6 голов

– Это очень важная фигура для «Спартака». Квинси здесь расцвел. Потом, правда, подсдал и первый круг провел не на своем уровне, хотя постоянно в сборную Голландии вызывался. Может, кстати, и в этом причина – там Промес дважды травмировался. А так Квинси – моторный, любимец публики. И главное – когда «Спартак» был не так хорош, как в первой части сезона, именно Промес тянул команду.

В общем, Промес – это атакующая мощь. «Спартаку» она очень нужна, учитывая, что у команды нет ярко выраженного бомбардира, каким был, например, Веллитон. Да, пришел Адриано, но не понятно, как у него получится. А Промесс – мы уже знаем – и с игры может забить, и после стандарта.

4. Денис ГЛУШАКОВ

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне 2016/17: 15 матчей, 4 гола

– В голосовании за тройку лучших игроков прошлого года именно Дениса я поставил на первое место, а вслед за ним – Жулиано и Смолова. Так что в этом рейтинге он не на первом месте, потому что от других я жду, что прибавят, а Денису и прибавлять, в общем-то, не в чем. Глушаков хорош. Главное – его отношение к лидерству, к результату.

Вот бы я что ему посоветовал. Я играл защитника, но при этом довольно много забивал. Мне как-то Никита Палыч Симонян сказал: «Жень, не ходи постоянно в атаку». Я удивился: «Почему? Получается же!». Симонян ответил: «Да. Но защитники привыкнут – и получаться перестанет».

И Глушаков, кстати, так же старается действвоать, так что желаю ему этой линии придерживаться. Денис нечасто в штрафной оказывается, но когда подходит – забивает, причем решающие голы. Сохранить бы это…

5. Сальваторе БОККЕТТИ

Гражданство: Италия

Амплуа: защитник

Статистика в сезоне 2016/17: 11 матчей, 1 гол

– Тут важно, что Боккетти продлил контракт. «Спартаку» нужен харизматичный игрок в обороне, хозяин, я бы сказал. Ещенко, Комбаров, Маурисио – это все не то. Вот когда вокруг Боккетти оборона выстраивается – это уже что-то. Важно, чтобы он наладил взаимодействие, с ним, уверен, станут расти дальше и Кутепов с Джикией. Этого тоже от итальянца жду.

Конечно, скоростенки Боккетти не хватает, но он лидер, этого у него не отнять. И как любой итальянец-оборонец, хорош тактически. Важно обойтись без травм и сцементировать защиту.