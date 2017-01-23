Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четверо випов в зимнем плену, или кто во что горазд. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
18 ноября 2016 года. Тула. «Арсенал» – ЦСКА – 0:1. Один из последних матчей армейцев под руководством Леонида Слуцкого. Что ждет его сменщика Виктора Гончаренко?
18 ноября 2016 года. Тула. «Арсенал» – ЦСКА – 0:1. Один из последних матчей армейцев под руководством Леонида Слуцкого. Что ждет его сменщика Виктора Гончаренко?Источник: РИА «Новости»

Ни один из тренеров ведущих команд прежде не сталкивался с затяжной и муторной русской предсезонкой.

Любители прогнозов нервно прихлебывают кофеек в сторонке от букмекерских линий ставок. И до рези в глазах вглядываются в кофейную гущу. Желая знать, что будет. Но ни эта проверенная поколениями гадалок субстанция, ни вести с предсезонки не дают внятного ответа. 

Сиреневый (или какой другой) туман над нами проплывает. Кондуктор не спешит. Ну, совсем не спешит. Три месяца разрыва между 17-м туром чемпионата и 18-м. Вернутся команды к премьер-лиговым работам – болельщики, глядишь, своих-то не узнают, не то что чужих. Так мало того. Туманность в верховьях таблицы нынче уплотнена до полного отсутствия видимости. Перед нами, господа, небывалый природно-футбольный катаклизм. Ибо – наберите в легкие воздуха и задержите дыхание – рулевые четырех команд, угнездившихся вверху таблицы, проходят зимнюю предсезонку в качестве главных тренеров впервые в своей российской практике. Все! И Каррера, и Луческу, и Гончаренко, и Шалимов (не считать же забытый опыт Игоря Михайловича почти 15-летней давности в «Уралане»). Так Белый Клык в романе Джека Лондона впервые увидел снег. 

Ну да, педантичный читатель заметит, что на строчке между ЦСКА и «Краснодаром» в таблице зимует «Терек». А мой взгляд невольно его пропустил. По той причине, что потенциал команды из Грозного весной традиционно идет на убыль. Что косвенно указывает и на то, что даже набивший руку на тренировочных методиках Рахимов сталкивается зимой с большими проблемами. А можно еще вспомнить, как мучились с зимней подготовкой, к примеру, Карпин и Кононов. Малоуспешно пытаясь ее взять методом проб и ошибок. 

И каково же тогда садовникам-новичкам, пытающимся ныне впервые вырастить российскую зимнюю вишню? Подозреваю, задачка эта – два месяца готовить команду к 13 календарным матчам – может оказаться для кого-то из них посложнее бинома Ньютона. 

Кто во что горазд… Именно это простонародное присловье приходит на ум, когда сравниваешь предсезонку лидирующей пары – «Спартака» и «Зенита». Каррера, смотрите, попробовал задачу упростить. «Спартак» вышел из отпуска позже всех. Позже всех проведет первый контрольный матч. И в итоге итальянец отвел команде на подготовительные игровые тесты месяц. Чтобы получилось поближе к тому, что делают в итальянской предсезонке. Может, есть в этом резон? Кто бы знал. Во всяком случае, у тех, кто готовится обычно подолгу, успевали мелькнуть и набор искомых кондиций, и утрата оных, и снова набор, и снова утрата… 

У Луческу свой метод борьбы с постылыми зимними буднями: играем беспрерывно, каждый день! Ну да, румын как главный много искушеннее итальянца. Но заметьте: летом «Зенит» тоже готовился по оригинальной методике – забирался в горы и активничал с контрольными играми. Что получилось на выходе? Питер играл всю дорогу этак волнами – и на календарных отрезках, и на протяжении отдельного матча. Похоже, та подготовка у Луческу все-таки не вполне сработала. 

У Гончаренко опыт зимней российской предсезонки исчерпывался пока сотрудничеством со Слуцким в ЦСКА. Интересно, что он сейчас выбрал – следовать наработкам коллеги или пойти своим путем? ЦСКА вообще вызывает повышенный интерес. Как изменится тактика – Гончаренко, похоже, склоняется к схеме с тремя защитниками? А ментальность? Ведь при Слуцком это была команда специфическая – тех, кто послабее, обыгрывала с гарантией, к тем, кто помастеровитее, относилась с излишним почтением. И, в конечном счете, – сделается ЦСКА с Гончаренко слабее или сильнее, чем был со Слуцким? 

А «Краснодар» скрывается пока в самом густом тумане. Слишком долго Шалимов оставался без серьезной практики – это раз. Игра команды осенью претерпевала некую мутацию – это два. А теперь, ко всему тому, в повестке дня – задачка посложнее бинома Ньютона… 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» сейчас нет». Обзор сборов (видео)«ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» сейчас нет». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в ШвецииПолузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг попал в сферу интересов шведского клуба «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения Ловчева«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев запускает новый сериал.«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: Нам не хватило сил в концовкеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после товарищеского матча с софийским ЦСКА (1:2). Также он подвел итоги первого тренировочного сбора.Алан Касаев: Надеюсь, что к марту подойду на пике формыПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев подвел итоги контрольного матча против болгарского ЦСКА.Опять «двойка». «Локомотив» снова уступил в контрольном матчеОпять «двойка». «Локомотив» снова уступил в контрольном матчеНа этот раз в роли обидчиков выступил софийский ЦСКА, забивший железнодорожникам, как и швейцарский «Базель», два мяча.Илья Геркус: Хотим, чтобы Штоффельсхаус помог вывести академию «Локомотива» на уровень «Шальке»Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие задачи будет решать в клубе его новый спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.Дмитрий Шляхтин: В этом сезоне Яковлева в «Крыльях Советов» не будетПредседатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о возможности перехода бывшего полузащитника «Анжи» в самарский клуб.Виктор Гончаренко: Считаю, что мы очень хорошо поработали на первом сбореГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча армейцев против польского «Пяста».«Локомотив» уступил софийскому ЦСКА в товарищеском матчеТоварищеский матч между московским «Локомотивом» и софийским ЦСКА завершился победой болгарского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу ЦСКА.Китайцы вновь повержены. «Краснодар» провел первый спаррингКитайцы вновь повержены. «Краснодар» провел первый спаррингВ первом контрольном матче «Краснодар», выдав два разных тайма, обыграл китайский клуб «Хэнань Цзянье» (1:0).«Томь» возьмет на первый сбор двух игроков из ЛивииВ понедельник «Томь» отправится на первый зимний сбор в Турцию.Немец Эрик Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»Спортивным директором московского «Локомотива» назначен немецкий функционер Эрик Штоффельсхаус.Шамиль Газизов: Не хотим раздувать штат футболистов в «Уфе»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных усилениях команды в зимнее трансферное окно.«Краснодар» обыграл «Хэнань Цзянье» в товарищеском матче«Краснодар» на сборе в Абу-Даби взял верх над китайским «Хэнань Цзянье» (1:0) в товарищеской встрече.Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили стали игроками «Анжи»«Анжи» подписал контракты с двумя защитниками. Это Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.Гончаренко строит «Ювентус». ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в ИспанииГончаренко строит «Ювентус». ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в ИспанииВ рамках второго товарищеского матча ЦСКА разобрался с представителем польского футбола – «Пястом».ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в ИспанииФутболисты ЦСКА одержали победу над польским «Пятом» в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.Шамиль Газизов: Семак станет большим тренеромШамиль Газизов: Семак станет большим тренеромГенеральный директор «Уфы» в интервью «ССФ» рассказал, с чьей подачи команду возглавил Сергей Семак.
Главные новости
Футбол
Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Футбол
Бускетс из-за травмы пропустит около месяца
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции
Другие
Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD про допинг в России
Теннис
Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open
Хоккей
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»
Футбол
Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости