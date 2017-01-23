Четверо випов в зимнем плену, или кто во что горазд. Колонка Цыбанева

18 ноября 2016 года. Тула. «Арсенал» – ЦСКА – 0:1. Один из последних матчей армейцев под руководством Леонида Слуцкого. Что ждет его сменщика Виктора Гончаренко? Источник: РИА «Новости»

Ни один из тренеров ведущих команд прежде не сталкивался с затяжной и муторной русской предсезонкой.

Любители прогнозов нервно прихлебывают кофеек в сторонке от букмекерских линий ставок. И до рези в глазах вглядываются в кофейную гущу. Желая знать, что будет. Но ни эта проверенная поколениями гадалок субстанция, ни вести с предсезонки не дают внятного ответа.

Сиреневый (или какой другой) туман над нами проплывает. Кондуктор не спешит. Ну, совсем не спешит. Три месяца разрыва между 17-м туром чемпионата и 18-м. Вернутся команды к премьер-лиговым работам – болельщики, глядишь, своих-то не узнают, не то что чужих. Так мало того. Туманность в верховьях таблицы нынче уплотнена до полного отсутствия видимости. Перед нами, господа, небывалый природно-футбольный катаклизм. Ибо – наберите в легкие воздуха и задержите дыхание – рулевые четырех команд, угнездившихся вверху таблицы, проходят зимнюю предсезонку в качестве главных тренеров впервые в своей российской практике. Все! И Каррера, и Луческу, и Гончаренко, и Шалимов (не считать же забытый опыт Игоря Михайловича почти 15-летней давности в «Уралане»). Так Белый Клык в романе Джека Лондона впервые увидел снег.

Ну да, педантичный читатель заметит, что на строчке между ЦСКА и «Краснодаром» в таблице зимует «Терек». А мой взгляд невольно его пропустил. По той причине, что потенциал команды из Грозного весной традиционно идет на убыль. Что косвенно указывает и на то, что даже набивший руку на тренировочных методиках Рахимов сталкивается зимой с большими проблемами. А можно еще вспомнить, как мучились с зимней подготовкой, к примеру, Карпин и Кононов. Малоуспешно пытаясь ее взять методом проб и ошибок.

И каково же тогда садовникам-новичкам, пытающимся ныне впервые вырастить российскую зимнюю вишню? Подозреваю, задачка эта – два месяца готовить команду к 13 календарным матчам – может оказаться для кого-то из них посложнее бинома Ньютона.

Кто во что горазд… Именно это простонародное присловье приходит на ум, когда сравниваешь предсезонку лидирующей пары – «Спартака» и «Зенита». Каррера, смотрите, попробовал задачу упростить. «Спартак» вышел из отпуска позже всех. Позже всех проведет первый контрольный матч. И в итоге итальянец отвел команде на подготовительные игровые тесты месяц. Чтобы получилось поближе к тому, что делают в итальянской предсезонке. Может, есть в этом резон? Кто бы знал. Во всяком случае, у тех, кто готовится обычно подолгу, успевали мелькнуть и набор искомых кондиций, и утрата оных, и снова набор, и снова утрата…

У Луческу свой метод борьбы с постылыми зимними буднями: играем беспрерывно, каждый день! Ну да, румын как главный много искушеннее итальянца. Но заметьте: летом «Зенит» тоже готовился по оригинальной методике – забирался в горы и активничал с контрольными играми. Что получилось на выходе? Питер играл всю дорогу этак волнами – и на календарных отрезках, и на протяжении отдельного матча. Похоже, та подготовка у Луческу все-таки не вполне сработала.

У Гончаренко опыт зимней российской предсезонки исчерпывался пока сотрудничеством со Слуцким в ЦСКА. Интересно, что он сейчас выбрал – следовать наработкам коллеги или пойти своим путем? ЦСКА вообще вызывает повышенный интерес. Как изменится тактика – Гончаренко, похоже, склоняется к схеме с тремя защитниками? А ментальность? Ведь при Слуцком это была команда специфическая – тех, кто послабее, обыгрывала с гарантией, к тем, кто помастеровитее, относилась с излишним почтением. И, в конечном счете, – сделается ЦСКА с Гончаренко слабее или сильнее, чем был со Слуцким?

А «Краснодар» скрывается пока в самом густом тумане. Слишком долго Шалимов оставался без серьезной практики – это раз. Игра команды осенью претерпевала некую мутацию – это два. А теперь, ко всему тому, в повестке дня – задачка посложнее бинома Ньютона…