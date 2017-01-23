Матч звезд… без звезд?! Чего катастрофически не хватает хоккейному празднику КХЛ

Неделя хоккея в Уфе натолкнула обозревателя «Советского спорта» на мысль о глобальной проблеме, назревшей в нашей лиге.

Отгремел хоккейный праздник в Уфе. Прошел Матч звезд КХЛ. И вроде все нормально. Все, как у людей… Там, за океаном.

Так да не так.

После уфимской недели хоккея я еще раз отчетливо понял – чего не хватает на Матче звезд КХЛ. Раньше думал – формат не тот. Но вот его изменили. Сделали, на мой взгляд, гораздо лучше. Однако массовому зрителю и читателю этот турнир все равно не особо интересен. Не клюет на него болельщик.

А почему?

А потому что пора нам признаться: У нас на Матче звезд нету самого главного. Звезд там нет.

И вовсе не потому, что игроки у нас хуже, чем в НХЛ. С этим лично я категорически не согласен.

Просто между хорошим игроком и Звездой есть огромная разница. Звезду из хорошего игрока еще надо сделать. И немало потрудиться для этого. И в плане маркетинга, и в освещении героев спорта в СМИ и на ТВ.

Вот давайте начистоту – кого у нас в России (если спрашивать не спецов, а просто народ на улице) знают лучше – Овечкина, Ягра и Кросби или, к примеру, Мозякина, Зарипова и Дадонова?

Я, думаю, что ответ очевиден для всех – первых трех. И это при том, что все они играют за океаном. Что живьем на льду с трибуны их мало кто видел. Что один из них – чех, который давно уже не выступает в КХЛ. А третий – канадец.

А кто сейчас самые узнаваемые звезды КХЛ? Ковальчук и Дацюк. Лучший бомбардир отечественного хоккея Мозякин – за их спинами. Не по результативности – по популярности.

Других я даже обижать не хочу. Потому что могу навскидку назвать несколько фамилий игроков, которые на первых ролях в своих клубах. И которые были на матче Звезд КХЛ в Уфе.. Но их имен в России никто не знает. Не смотря на очень приличный уровень игры. И еще более впечатляющий уровень зарплат.

А теперь давайте вспомним – где Ковальчука и Дацюка сделали звездами? Разве у нас? Нет, в НХЛ. Вернувшись в Россию, они скорее притухли. Не так ярко уже блистают.

Ну а наш великий рекордсмен Мозякин?

Вот недавно форвард «Флориды» Яромир Ягр вышел на второе место по результативности среди игроков НХЛ. Не на первое – до Гретцки как до другого полушария – только на второе.

Ягр в том эпизоде на льду даже не забил. Просто записал на свой счет результативный пас.

Но матч с «Бостоном» остановили! Хотя, понятно, что заранее такое не предусмотришь.

Прямо в паузе вручили Яромиру золотую клюшку на память, он с ней проехался перед трибунами, дал себя пофоткать. Вынесли микрофон – Ягр прямо со льда речь толкнул. Трибуны слушали, затаив дыхание…

И только потом игра продолжилась.

А у нас, когда Мозякин вышел на первое место в списке снайперов отечественного хоккея, разве было что-то подобное? Остановили матч?

Об этом даже мечтать смешно. Это трудно представить. Хорошо, если комментаторы о рекорде напомнят. Раньше и они зачастую таких вещей не знали.

Ну а лига? Да, появится новость на официальном сайте. В лучшем случае – еще интервью через несколько дней. Это если форвард согласится.

А по идее-то надо поздравлять в прямом эфире. Чтоб телезритель у экрана ахнул: «Ух ты! Что-то новенькое. Раньше не было такого!».

По идее надо сделать подборку самых красивых голов Сергея и потом месяц ее крутить по всем спортивным каналам и долбить, долбить, долбить про этот рекорд.

Фильм можно сделать о форварде. О клубах, где выступал. О том, как начинал в ЦСКА, играя чуть ли не за еду. Как руку сломал в одном из первых матчей за сборную. Пусть народ поймет, что в хоккее миллионерами не рождаются, а становятся.

Установил Сергей рекорд в отдельном чемпионате КХЛ – 37 шайб? Тоже самое – трубите об этом на каждом углу, выпускайте памятные шайбы с числом и датой. Дайте нарезку с голами прошлых рекордсменов. Вспомните всех. Да мало ли чего напридумывать можно?

И не только с Мозякиным. Со всеми нашими ведущими игроками надо так.

Вот совсем недавно Константин Горовиков из московского «Динамо» сыграл свой 1101 матч в карьере.

Больше него никто из наших хоккеистов на льду не продержался. Во все времена. Ни в России, ни в СССР. Только Алексей Калюжный, но у него в спорте белорусское гражданство.

И кто об этом знает, кроме динамовских болельщиков, которые заходят на специальный сайт об истории своего клуба, который создан по инициативе таких же болельщиков?

А ведь уже и слоган готов – «Русский Горец». Благо, что фанаты бело-голубых Горовикова зовут «Горо» сокращенно.

Или Константин славы и почестей не заслужил? Он, напомню, двукратный чемпион мира. А в игровых видах спорта такого сейчас добиваются немногие.

Если всего этого заранее и постоянно не делать… Какой смысл вообще в Матче Звезд? Он превращается в мероприятие для галочки. Типа, надо освоить средства, провести турнир. Провели, выдохнули, забыли. Распишитесь вот тут.

- А кто там играл-то? А шут их знает – Ковальчук и еще незнакомые какие-то…

И самое обидное знаете, что?

Я вот сейчас любого человека на улице, вообще далекого от спорта, остановлю и спрошу:

- Знаете, кто такие Майоров, Харламов, Михайлов, Фетисов?

И услышу в ответ: «Конечно! Кто же наших хоккейных легенд не знает».

А вот если попросить назвать четырех звезд из нынешней КХЛ… Многие люди меня просто не поймут – о чем я их вообще спрашиваю?

А ведь лига уже девятый сезон проводит. Но всенародно любимых игроков в ней нет.

Пора бы и свои звезды научиться зажигать.

Если это, конечно, кому-нибудь нужно…