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«ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» сейчас нет». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» сейчас нет». Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

ЦСКА завершил первый сбор

Вчера армейцы обыграли польский «Пяст» (2:0). На этот раз Виктор Гончаренко выставил оптимальный состав (насколько это возможно) и с первой минуты предложил тактику 3–5–2. Во втором матче кряду отличился 19-летний Жамалетдинов. При Леониде Слуцком Тимура наверняка бы отправили в молодежку и сделали ставку на какого-нибудь загорелого парня, который, как бы нам рассказали, лучше. А сейчас есть шанс, что Жамалетдинов не затеряется. Как и другие. Гончаренко неоднократно говорил, что любит работать с молодыми кадрами. Вот и увидим.


– Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему – наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20-25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне, – рассказал Гончаренко.

Гончаренко строит «Ювентус». ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в Испании

ЦСКА завершил первый сбор и уже находится в Москве. Сегодня на «Арене ЦСКА» состоится первая пресс-конференция нового главного тренера команды. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале клуба.

«Локо»: два поражения в трех матчах

Завершил первый сбор и «Локомотив». Но отнюдь не на мажорной ноте. Накануне железнодорожники уступили болгарскому ЦСКА (1:2). Это второе поражение кряду после «Базеля» (1:2). Да, «Локо» хуже других, скажем так, больших клубов проводит спарринги. Но он и играет с куда более приличными командами, которые к тому же лучше готовы, поскольку возобновляют сезон.

Юрий Семин настроен оптимистично.


В очередной раз хочется отметить коллег из «Локо ТВ». Уже который год в организации трансляций со сборов им нет равных (пусть в этот раз и возникали некоторые технические неполадки со звуком). Вчера, например, в «комментаторскую кабинку» зашел президент клуба Илья Геркус, который рассказал много интересного. Ничего подобного у других клубов нет. А жаль.

Опять «двойка». «Локомотив» снова уступил в контрольном матче

«Краснодар» стартовал с победы

Команда Игоря Шалимова провела первый спарринг только на 12-й день сбора в Абу-Даби. Судя по тому, в каком темпе проходил матч с китайским «Хэнань Цзянье» (1:0), игроков нагрузили по максимуму. Хотя после перерыва, когда вышла молодежь, скорости возросли – «Краснодар» стал играть быстрее, интереснее, слаженнее. А гол, забитый 21-летний Черовым, – один из самых красивых в январе. Кстати, это фланговый защитник.


Китайцы вновь повержены. «Краснодар» провел первый спарринг

«Для первой игры, в принципе, нормально», – с оценкой Игоря Шалимова трудно спорить. Следующий матч «Краснодар» сыграет в среду с «Пахтакором» (Узбекистан).


Накануне состоялось еще несколько спаррингов. «Анжи» уступил казахстанскому «Актобе» (0:1). А «Урал» сыграл сразу два матча: обыграл румынский «Вииторул» (1:0) и уступил румынской же «Астре» (2:4). Ждем трех матчей в один день!


Спартаковский марафон

В воскресенье утром спартаковцы, поздравив Комбарова с 30-летием, приступили к беговым упражнениям. И бегали, бегали, бегали… Но и это было еще не все. После отдыха началась вторая тренировка, но уже футбольная – с мячом и игровыми упражнениями.

А в субботу, как мы уже рассказывали, игроки прошли тесты. Вот видео этой занятной процедуры.


Главный герой вчерашнего дня, именинник Комбаров рассказал, как проходит первый сбор. В частности, отметил, что сейчас в «Спартаке» действительно единый, сплоченный коллектив, в котором нет никакого разделения на русских и легионеров. И «ОПГ «Ромашка» тоже нет.


Сегодня контрольные матчи сыграют «Терек» и «Арсенал». Первый встретится с польским «Заглембе», второй – с казахстанским «Шахтером».

Ближайшие матчи
23.01. «Терек» – «Заглембе», Польша
23.01. «Арсенал» – «Шахтер», Казахстан
25.01. «Краснодар» – «Пахтакор», Узбекистан
25.01. «Амкар» – «Ботошани», Румыния
26.01. «Терек» – «Стяуа», Румыния
28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия
28.01. «Урал» – «Погонь», Польша

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Михаил Борзыкин
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