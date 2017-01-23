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Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокруг

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокруг

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0). 

– Мы выдали не самую лучшую игру, – говорит итальянец, – но это вполне нормально. Команда постепенно входит во вторую половину сезона. Сейчас набранные очки играют особую роль, и «Халл» не исключение. 

Они находятся в зоне вылета, им явно не хватает побед. Должен сказать, что это сильная и очень организованная команда, которая сумела под строиться под нашу тактику. Я еще раз убедился в том, что легких матчей в этом чемпионате нет.

Да, большинство наших конкурентов потеряли очки, мы об этом знали. Нам пришлось играть свой матч последними, из-за чего мы испытывали дополнительное давление. Нужно было использовать ситуацию, которая сложилась в этом туре, что было нелегко, – сказал Конте.

Наставник «синих» не обошел стороной тему Диего Косты, который пропустил предыдущие матчи из-за проблем со спиной. По информации СМИ, тренер и нападающий повздорили из-за этого на одной из тренировок. 

– Всегда принимал решения только в интересах команды. Если бы он не был готов, то, конечно, пропустил бы встречу.

Диего провел отличный матч, он обладает невероятной энергией. Коста – ключевой игрок нашей команды. Надеюсь, своим выступлением он положил конец всем разговорам, которые ходят вокруг него, – сказал итальянец.

Наставник «синих» высказался во возможном уходе игрока сборной Испании в другой клуб:

– У него еще два года по контракту. Диего счастлив в нашей команде. Для нас сейчас важно сосредоточиться на текущих задачах и не стоит заглядывать вперед. В противном случае мы можем потерять все, – отметил специалист. 

Конте оценил шансы своей команды на победу в АПЛ, отметив, что пока рано делать определенные выводы.

– Не думаю, что судьба титула находится в руках «Челси». Будучи футболистом, я выигрывал и проигрывал чемпионаты за четыре тура до окончания. Да, у нас есть запас в 8 очков, но не забывайте, что впереди еще 16 туров.

Все прекрасно понимают, что борьба за трофей будет идти до самого конца. Сейчас важно побеждать. Конечно, никто не думал, что мы будем так уверенно лидировать, а это вдвойне приятно.

Главный тренер «Челси» пожелал полузащитнику Райану Мейсону скорейшего выздоровления. Напомним, игрок, столкнувшись с защитником «синих» Гари Кэйхилом, получил серьезную травму головы.

– Мы все надеемся, что Райан поправится в ближайшее время. Это действительно несчастный случай. Желаю ему скорейшего выздоровления, – сказал Конте.

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