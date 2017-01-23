Победа Олейника и голый Макгрегор. 20 главных новостей в ММА за неделю

«Советский спорт» напоминает вам, что произошло в мире смешанных единоборств на прошлой неделе.

Результаты

1) Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на турнире UFC Fight Night 103. 39-летний россиянин успешно провел удушающий прием, заставив сдаться молодого соперника. Видео боя

2) В Вене (Австрия) состоялся турнир российского промоушена ACB. В главном поединке встретились чех Патрик Кинцл и представитель Австрии Арби Агуев. Кинцл одержал победу, но глава организации Майрбек Хасиев был настолько недоволен судейством матча, что изменил статус поединка на «несостоявшийся». Кроме того, оба спортсмена получат свои гонорары, как будто одержали победы.

3) В США в рамках турнира Bellator 170 подрались легенды ММА Тито Ортиз и Чел Соннен. Этот бой для Ортиза оказался последним в карьере. Он одержал победу удушающим приемом, а уже в понедельник празднует свой 42-й день рождения.

Встреча недели

4) Хабиб Нурмагомедов и Тони Фенргюсон провели дуэль взглядов. Видео

Новые контракты

5) UFC подписал контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем. Когда Побережец проведет поединок и кто будет его соперником, пока неизвестно. Добавим, что Дмитрий является призером чемпионатов мира и Европы по боевому самбо. Он выступал в таких организациях, как М-1, Pro FC, и Cage Warriors. За свою карьеру боец одержал 24 победы, потерпел пять поражений и один поединок сел вничью.

6) Как стало известно «Советскому спорту», бойцы команды Fedor Team Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский подпишут контракты с американской организацией Bellator.



Напомним, то 19 февраля на турнире Bellator 172 Федор Емельяненко проведет поединок против американца Мэтта Митриона. Также в рамках этого турнира выступит и Анатолий Токов. Его соперник пока неизвестен.



Когда проведут свои поединки Немков, Молдавский и Сидельников, пока также неизвестно. Добавим, что Сидельников в скором времени сразится в Fight Nights против Сергея Павловича за звание чемпиона организации в тяжелом весе.

7) Известный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.



Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также 30-летний боец побеждал таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. На сегодняшний день Тони Джонсон занимает 23-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии портала Fight Matrix.

8) Канадский боец смешанного стиля Таннер Босер по прозвищу «Бульдозер» пополнил ряды тяжелого дивизиона АСВ. 25-летний боец за свою карьеру провел 14 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения.



Сейчас у него в активе серия из трех побед и 48 место в рейтинге Fightmatrix. Что интересно, одной из прошлогодних побед Таннер Босер реваншировал проигрыш другому тяжу АСВ - опытному бойцу Тиму Хэйгу.



Дебют «Бульдозера» состоится 11 марта на турнире ACB 54: Supersonic в Манчестере (Англия), где он выйдет на бой против Мухомада Вахаева.

Цитата недели

9) Мэтт Митрион — соперник Федора Емельяненко на турнире Bellator 172 (19 февраля).

«Бой против Федора останется навсегда в истории. Он многим рискует, а я — нет. Очень хочу, чтобы фанаты после боя говорили: «Федор провел хороший бой, но Мэтт — надрал ему зад (смеется). Емельяненко — величайший боец в истории нашего спорта. Если кто так не считает, то он точно ошибается. Федор в свое время дрался с лучшими и топовыми бойцами. Он десять лет не проигрывал. Емельяненко разносторонний боец и побеждал по-разному: нокаутами, решениями, болевыми и удушающими приемами. Мне запомнился его поединок против Андрея Орловского. Белорус вел бой и наносил много ударов по Федору. Казалось, что это будет избиение. Однако, Емельяненко одним ударом нокаутировал его. Потом, когда его спросили, как вы это сделали, он ответил, что заметил изменения в движении Андрея. Это удивительно. Он обладает колоссальными знаниями».

Официальные анонсы

10) UFC объявил, что собирается провести поединок между экс-чемпионом организации в среднем весе Крисом Уайдманом и Гегардом Мусаси. Бой должен состояться 8 апреля в рамках турнира UFC 210 в городе Баффало штата Нью-Йорк.

11) Традиционный, уже четвертый по счету, ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge, проходящий в Оренбурге, в этот раз состоится 26 мая.

12) 3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 чемпион двух американских организаций, ветеран TUF Кеон Колдуэлл (США, 11-3) бросит вызов экс-чемпиону M-1 Challenge в легком весе Максиму Дивничу (12-2).

Также на турнире против действующего чемпиона Алексея Кунченко (New Stream Team и клуб Боец, 15-0) на замену травмированному Шавкату Рахмонову как и полгода назад вновь выйдет Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК, 5-1).

13) Во время турнира Invicta FC 21 руководители организации объявили, что 25 марта состоится реванш между американкой Тоней Эвингер (18-5) и россиянкой Яной Куницкой (9-2).



Шоу пройдет в Канзас-Сити (США), а бой станет главным событием вечера.



Напомним, что первая схватка состоялась в ноябре. 35-летняя чемпионка из США неожиданно проиграла Куницкой болевым приемом (рычаг локтя). Однако, во время болевого приема Эвингер наступила ногой на лицо россиянке. Рефери заставил Эвингер убрать ногу. Когда она это сделала, Куницкая беспрепятственно провела болевой прием.



После этого американка подала апелляцию, которую одобрили. В итоге организация аннулировала поединок. Пояс остался у Эвингер.

14) Турнир Fight Nights Global 62 перенесен с 25 марта на 31 марта, но как и запланировано пройдет в ГЦКЗ «Россия» в Москве. В главном событии вечера титул чемпиона организации в тяжелом весе оспорят представитель Eagles MMA Сергей Павлович и ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников.



В ко-мэйн ивенте турнира также пройдет титульный поединок в полулегком весе между Ильей Курзановым и непобежденным Мовлидом Хайбулаевым.



В этот же вечер зрители увидят полуфинальное противостояние Гран-при в наилегчайшем весе (57 кг) между Артуром Багаутиновым и Жалгасом Жумагуловым, рейтинговый поединок Светланы Хаутовой и Динары Шукеевой и много других поединков.

15) Большой вечер бокса и смешанных единоборств состоится в Челябинске 18 февраля.



В программе вечера кроме профессионального бокса также противостояния по правилам смешанных единоборств. В этой составляющей турнира главным событием станет схватка с участием перспективного и не имеющего поражений российского бойца Ивана Штыркова.



Россиянин проведет схватку против известного голландского бойца смешанных единоборств и кикбоксера Гилберта Айвела. 40-летний Айвел начал свою карьеру в ММА в феврале 1997 года и выступал под эгидой таких известных промоушенов как UFC, Pride и М-1.



В мае 2012 года он нокаутировал американца Хьюстона Александра и завершил карьеру, но в прошлом году вернулся в октагон. Возвращение оказалось удачным – в ноябре 2016 года Гилберт выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Рикко Родригеса из США. Сейчас на счету Гилберта Айвела 39 побед и 16 поражений.

Скандальные парни

16) Боец UFC Ник Диас продемонстрировал легализацию марихуаны в штате Калифорния. Спортсмен затянулся «косяком» из перчатки UFC. Напомним, что в ноябре 2016 года население штата проголосовало за легализацию употребления марихуаны.

17) Рефери Джон Маккарти в шуточной форме отомстил тяжеловесу UFC Рою Нельсону за пинок после поединка против Антонио Силвы.

18) Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор снялся в рекламе самых дорогих скачек планеты Pegasus World Cup, традиционно проходящих в январе в США. Стартовый взнос за участие составляет один миллион долларов. Любопытно, что в конце ролика Конор Макгрегор голышом оседлал коня. Пока ирландец катается на лошадках, его будущие потенциальные соперники Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов во всю готовятся провести поединок друг с другом.

Но это еще не все. Макгрегор зарегистрировал свое имя и прозвище «Notorious One» в качестве торговых марок в патентном ведомстве США.



Компания носит название McGregor Sports and Entertainment. Она намеревается использовать имя Макгрегора для выпуска следующих товаров: лосьонов для бритья, видеоигр, книг, одежды. Помимо этого Конор собирается открыть парикмахерские, рестораны и спортивно-оздоровительные центры.



19) Знаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко близок к подписанию своего контракта и проведению дебютного боя после выхода на свободу, сообщают «Известия».



- Последние месяцы я активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка. Но на сегодня я еще не подписал ни одного из них. Мой менеджер рассматривает все имеющиеся варианты. Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг, - рассказал «Известиям» Емельяненко.

20) Известный американский боец смешанного стиля Бретт Роджерс был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве к мужчинам.



Как сообщается, спортсмен в центре Сент-Пола решил пощупать двух мужчин. После того, как Роджерс оказался под арестом, его сокамерник также обвинил его в сексуальном домогательстве.



Напомним, что свою карьеру в ММА Роджерс начал в 2005 году. До боя с Федором Емельяненко в 2009 году он провел десять поединков и во всех одержал победу, в том числе нокаутировал Андрея Орловского. В 2009 году Бретт считался самым перспективным тяжеловесом в мире. 7 ноября Федор во втором раунде нокаутировал американца. После этого Бретт так и не смог вернуться на большой уровень. После того поражения он провел 16 поединков, в которых одержал лишь семь побед.

Новости ММА на «Советском спорте»

Блог «Дух воина», посвященный ММА