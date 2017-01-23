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Чистый спорт. В Москве прошли зимние игры «Гераклион»-2017

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Участники "Гераклиона" - 2017
Участники "Гераклиона" - 2017

В Москве с 21 по 22 января прошло главное событие сезона для кроссфит-сообщества – юбилейные, пятые зимние игры «Гераклион»-2017.

На протяжении двух дней спортсмены шести категорий (Мужчины 18-39 лет, мужчины 40-44, мужчины 45+, женщины 18-39, женщины 40+ и команды) соревновались, выполняя уникальные задания, призванные объективно оценить физические навыки и умения участников.

«С первого дня существования «Гераклиона» мы являемся приверженцами чистого спорта. С первого дня нашими противниками выступили те, для кого допинг в спорте – норма, а допинг-контроль на соревнованиях – неприятная и неприемлемая неожиданность. Позиция «Гераклиона» неизменна и определяется одной фразой – чистый спорт. Для всех, кто разделяет эти подходы, двери всегда открыты, но они закрыты для допингеров и мошенников!», - сказал Сергей Еремин, президент фонда «Гераклион».

Для большинства участников Игры начались несколько раньше, потому что им нужно было пройти онлайн-отбор – выполнить задание, снять на камеру и отправить результат организаторам. Сильнейшие же атлеты страны получили приглашение на участие, которое освобождало их от отборочного тура. Так на пятые Зимние игры со всей страны съехались более 150 атлетов.

О заданиях финальной стадии спортсмены узнавали незадолго до старта, а самым главным сюрпризом от организаторов стал финальный забег на открытом воздухе, при температуре пять градусов ниже нуля. Функциональное многоборье – это не место для слабых, но таковых и не было на этом празднике спорта. «Попасть на Игры – это уже маленькая победа», - отмечают участники «Гераклиона».

Финальный забег под открытым небом
Финальный забег под открытым небом

Зимние Игры «Гераклион»-2017
Итоговый зачет
Мужчины 18-39 лет

1. Пантелеев Александр – 640 (баллов)
2. Воловиков Николай – 616
3. Шакиров Марсель – 583

Женщины 18-39 лет

1. Голощапова Ксения – 650
2. Григорьева Юлия – 641
3. Фунтикова Ирина – 627

Мужчины 40-44 года

1. Орлов Михаил – 467
2. Сурин Иван – 438
3. Кононец Дмитрий – 419

Женщины 40+ лет

1. Имщенецкая Наталья – 473
2. Есаулкова Юлия – 440
3. Елышева Ольга – 439

Мужчины 45+ лет

1. Карякин Алексей – 495
2. Синкин Юрий – 435
3. Вечный Михаил – 424

Команды

1. Geraklion – 958
2. Zilant – 828
3. Crossfit EKB – 825

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