«Хочу GoPro, как у призеров!» Кто лучший русский в сумасшедших гонках на коньках

С помощью Red Bull россияне зажигали, североамериканцы побеждали, а зрители узнавали о новом для себя виде спорта.

Скоростной спуск на коньках: инструкция по применению

Наверняка вы слышите об этом виде спорта впервые, поэтому дайджест самых популярных вопросов к вашим услугам.

Что такое скоростной спуск на коньках?

Все, что вам нужно знать об этом виде спорта – заключено в названии. Спортсмены на коньках спускаются по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Чаще всего длинна трассы от 300 до 500 метров.

Разве это не страшно?

Может быть, но спортсменов защищает экипировка, которая очень схожа с хоккейной. Кстати, коньки тоже хоккейные, но с удлиненным лезвием.

Трассы выстроены так, что вылететь с них за пределы бортов невозможно.

Какая система соревнований?

Очень похожа на турниры по ски-кроссу и борд-кроссу. Сначала спортсмены в рамках квалификации проходят трассу по одиночке на время, а затем соревнуются в сформировавшихся четверках. В каждой стадии двое лучших проходят в следующий раунд. И так до финала.

В каких категориях проходит турнир?

Их всего три: юниоры (спортсмены от 18 до 20 лет), а также мужской и женский турниры. Важно заметить, что до 18 лет участие запрещено.

И много спортсменов по всему миру?

Райдеров (именно так зовут спортсменов в скоростном спуске), выступающих на самом высоком уровне, пока не так много: около 120 мужчин и 50 женщин.

Откуда берутся райдеры?

Подавляющее число участников – бывшие хоккеисты, которые решили попробовать себя в новом виде спорта.

У райдеров есть статус профессионального спортсмена?

Пока что почти все райдеры не занимаются скоростным спуском профессионально. Только самые элитные спортсмены зарабатывают серьезные деньги только участием в соревнованиях и рекламными контрактами. На этапах чемпионата мира участники, которые попадают в топ-64 получают призовые, но они не такие большие и иногда даже не покрывают расходы на участие.

Причем тут Red Bull?

Компания не только поддерживает развитие этого вида спорта, но и полностью участвует в организации всех мировых соревнований. Как финансово, так и информационно.

Как там наши?

Россиян в туре около 10 человек, из которых один юниор. В женском турнире представительства у нас пока нет. Лучший результат нашей сборной в текущем сезоне – 21-е место Дениса Новожилова на этапе чемпионата мира во французском Марселе.

Но развитие есть, даже создана федерация скоростного спуска на коньках, но пока отечественные райдеры не получают от федерации никакой спонсорской помощи.

Кто в лидерах?

В основном, канадцы и американцы. Иногда конкуренцию составляют австрийцы, финны, шведы и французы.

Если вид спорта так хорош – почему его нет на Олимпиаде?

Пока что в туре нет райдеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Без участников с этих континентов даже пытаться стать Олимпийским видом будет сложно. Но к 2026 году у скоростного спуска на коньках действительно есть планы войти в олимпийское движение, а Red Bull все для этого делает.

Теперь вы готовы к событиям второго этапа Red Bull Crashed Ice, который прошел в финском Ювяскюля.

«С работы отпускали с ссорами, вернусь – буду разбираться»

В первый день в календаре только квалификация и финал юниорского турнира. Среди самых молодых всего один россиянин – Дмитрий Мурлычкин. В основную сетку взрослого турнира он не проходит, поэтому выкладывается в юниорском турнире, куда квалифицировался с пятым временем.

– Чтобы вылететь за пределы трассы, нужно быть очень глупым человеком, – смеясь рассказывает прессе автор трассы и президент финской федерации скоростного спуска на коньках в одном лице Артту Пихлайнен.

Глупых действительно не находится, хотя юниоры и действуют на трассе безбашенно, столкновений много. Одно из них и помогает россиянину, который успешно проходит сначала в четвертьфинал, потом в полуфинал, а затем и в финал. В главном заезде ему противостоят три финна, которые отлично знают свою трассу.

В итоге Мурлычкин два раза падает и приезжает на финиш четвертым, но даже этот результат можно назвать сенсационным, ведь ранее наши юниоры никогда не выходили даже в полуфинал.

– А у меня три финна были в финале? – удивленно спрашивает после финиша 19-летний райдер. – Я даже и не знал, так волновался. Эмоции просто захлестывали. Пытался дышать полной грудью, вроде помогало. Конечно, очень обидно быть четвертым, но это потрясающий результат. Если бы мне заранее сказали, что буду бежать здесь в финале – ни за что не поверил бы.

– Вы в финале даже вторым одно время шли, но потом два падения…

– Там такие нервы! Я после одного из виражей вдруг понял, что вплотную приблизился к лидеру, а потом просто взял и упал. Не ожидал, что ошибусь на этом отрезке, на тренировке всего один раз там падал. Просто увидел вдали финишный створ, спину лидера, и все в голове смешалось.

– Всего неделя прошла после этапа в Марселе. Как успели восстановиться?

– Поехал после турнира домой в Москву. Поздно ночью вернулся и сразу вырубился, а утром надо было уже на работу. Особенно никак не восстанавливался, просто упражнения некоторые поделал. Побегал, попрыгал, а потом в хоккей с ребятами поиграл.

– Вы сказали, что пошли на работу.

– Да, тружусь в банке. Уже почти год. Вообще, работа очень сложная, меня даже не хотели сюда отпускать, отпрашивался со ссорами. Сейчас вернусь, буду разбираться. Психологически сложно было выступать, потому что постоянно думал о работе.

– Можно сказать, что ваша главная цель сделать так, чтобы скоростной спуск стал работой?

– Я не рассматривал спорт как заработок. Когда пробежал квалификацию на этапе в Марселе, и мне сказали, что, если попаду в топ-16 – заработаю денег, очень удивился. Но теперь мотивация самая серьезная: стоял и смотрел, что первой тройке камеры GoPro подарили. Круто! Буду стараться дальше.

«Заговор против России? Может быть»

На второй день соревнуются взрослые: среди 64 райдеров, квалифицировавшихся в финальные соревнования, четыре россиянина. На два больше, чем в Марселе.

В 1/8 финала два россиянина: лидер нашей сборной Денис Новожилов и Владислав Кочуков. По всем правилам в следующую стадию проходит и Андрей Антипов, но судьи на фотофинише не замечают явное преимущество россиянина над именитым канадцем Дилоном Мориарити. Весь стадион видит, что наш спортсмен на половину конька быстрее, но арбитры отдают победу сопернику.

– Заговор? Может быть, так и есть, – рассказывает после финиша Антипов. – Но я решил не портить ни с кем отношения и протесты не подавать.

Кстати, протест – дело непростое. Стоит он 100 евро, а деньги возвращают только если протест удовлетворен.

В четвертьфинале среди участников всего один россиянин – Кочуков, который попадает туда не без везения.

– Первый раз у меня три соперника по забегу упали, – признается Владислав уже после вылета в четвертьфинале. – Один поскользнулся почти на старте, а два других в борьбе отвалились ближе к концу трассы. Очень рад, что попал в топ-16, особенно с учетом того, что в квалификации был всего 62-м.

– Показалось, вы перенервничали в четвертьфинале.

– Да уж. Выбежал и сразу упал. Как говорится, «чирик нашел» (смеется). Старался нагнать, но ничего не получилось, потому что меня постоянно выносило на борт в поворотах, не получалось контролировать скорость. Понял, что бороться бесполезно. Даже если бы снова все упали – все равно успели бы встать и финишировать раньше.

– На финише было заметно, что вы не расстроились.

– Ну да, дал пять всем зрителям, которые стояли у бортов, а финишировал в стиле Майкла Джексона – лунной походкой. Жалко, что нога в какой-то момент во время гонки сказала «Нет, не сегодня» (смеется). Так, может, и за полуфинал бы зацепился, но для таких результатов надо больше тренироваться.

– Вы играли в школе «Салавата Юлаева». Есть кто-то из ваших партнеров, кто сейчас выступает на уровне КХЛ?

– Артем Гареев в «Автомобилисте», Ефим Гуркин в «Ладе». Поддерживаем со всеми связь в социальных сетях, комментарии под фотографиями оставляем.

– Интересуются вашим новым видом спорта?

– Скоростной спуск пока не очень популярен, но иногда спрашивают. Я периодически звал ребят на отборочные соревнования, но они все боятся. Говорят, мы лучше с клюшкой и шайбой и на ровном льду (улыбается).

Да, лед на Red Bull Crashed Ice действительно не самый ровный, а лучше всех с ним в Финляндии вновь справляются канадцы и американцы, которые и занимают весь пьедестал. Канадец Скотт Кроксал первый, американцы Максвелл Дюнн и Кэмерон Нааш на втором и третьем местах.

Следующий этап пройдет в финском Рауталампи уже 28 января.