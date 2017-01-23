Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура
Источник: Reuters

«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.

Левандовски и срыв стереотипа

Программу тура открывал матч во Фрайбурге, куда пожаловала «Бавария». Многое говорило за то, что в пятничный вечер лидеры чемпионата потеряют очки, но этого все же не случилось.

Подопечные Карло Анчелотти очень вяло начали встречу и уже на четвертой минуте оказались в роли догоняющих. На то, чтобы привычно установить контроль над мячом, мюнхенцам понадобилась добрая половина первого тайма. Отыграться «Баварии» помог розыгрыш углового, но после перерыва опасные моменты у ворот хозяев практически не возникали. Артуро Видаль, вышедший на поле с травмой ребра, был явно не в своей тарелке, а заменивший его Йосуа Киммих в игру не попал. Снова растворился на поле, часто греша неточными передачами, Томас Мюллер. Хотя на этот раз Анчелотти отрядил воспитанника клуба на его любимую позицию оттянутого форварда.

Мюллер в тумане. Почему чемпион мира может стать лишним в команде Анчелотти

Главной движущей силой атак чемпионов, по традиции, стали вингеры, но и им никак не удавалось наладить эффективное взаимодействие с крайними защитниками. Давид Алаба и Филипп Лам шли вперед нечасто и неохотно.  

Уже в добавленное время ситуацию спас Роберт Левандовски, которого часто и справедливо упрекают в неумении создать голевой эпизод самому себе. Поляк сумел укротить мяч после заброса Франка Рибери и, не опуская снаряд на землю, пробить в касание. Гол получился не только трудовым, но и красивым, хотя сам нападающий честно признал, что он был забит не без доли везения.

Расстроенные игроки «Фрайбурга» попытались ответить, но в итоге едва не получили в свои ворота курьезный мяч. Прибежавший в штрафную «Баварии» на розыгрыш стандартного положения голкипер Александер Шволов не успел вернуться в свою епархию, и Роббен получил возможность поразить пустые ворота с 40 метров. Однако удар голландца, недавно продлившего контракт с клубом до лета 2018 года, оказался неточным.

Матч

Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)

Голы

Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).

Состав

Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп

Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски

Предупреждения:

Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

«Суицид» Градецки

Матч «РБ Лейпциг» - «Айнтрахт» ожидался в Германии с большим интересом, считаясь центральным в 17-м туре. Главные возмутители спокойствия текущего евросезона под Новый год получили звонкую оплеуху в Мюнхене – и можно было только гадать, в каких кондициях предстанут «газировщики» перед своими болельщиками после зимнего перерыва.

А скромный клуб из Франкфурта-на-Майне, несомненно, стал бы главным открытием первого круга чемпионата, если бы в нем не участвовал «Лейпциг». Подопечные бывшего хавбека «Баварии» и сборной Хорватии Нико Ковача ведут полноценную борьбу за попадание в Лигу чемпионов-2017/18.

Но интрига данного противостояния была убита в зародыше. Вратарь «Айнтрахта» и сборной Финляндии Лукаш Градецки уже на третьей минуте как ни в чем не бывало растянулся на газоне и забрал мяч в руки. Проблема заключалась в том, что это случилось далеко за пределами штрафной! Главному арбитру Денизу Айтекину не оставалось ничего иного, как выдворить незадачливого кипера с поля. С реализацией внезапно обретенного численного преимущества у команды Ральфа Хазенхюттля сложностей не возникло.

Матч

РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0 (2:0)

Голы

Комппер 7 (1:0). Вернер 45 (2:0). Вальехо Х. 67 (3:0 - автогол).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер (Бурк, 71), Бернардо, Кейта, Демме, Вернер (Кайзер, 80), Забитцер, Поульсен (Сельке, 62)

Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Чендлер, Очипка, Эктор, Вальехо Х., Гачинович (Баркок, 72), Маскарель, Хасебе, Хргота (Линднер, 5), Ребич (Сеферович, 72)

Предупреждения:

Сельке, 71 - Ребич, 15; Маскарель, 69

Удаления:

нет - Градечки, 3

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

21 января 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

«Боруссия» снова в игре

В преддверии гостевой игры с «Вердером» главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в линии атаки. Главная ударная сила «шмелей», лучший бомбардир чемпионата Пьер-Эмерик Обамеянг играет за сборную Габона на Кубке африканских наций, а его сменщик – 30-летний колумбиец Адриан Рамос по довольно сложной схеме отправился в китайский клуб «Чунцин Лифань» транзитом через испанскую «Гранаду» (нападающий отыграет в примере вторую половину сезона на правах аренды).

В результате, Тухель отрядил на переднюю линию Андре Шюррле и Марко Ройса, а повзрослевший и погрузневший «золотой мальчик» немецкого футбола, герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце снова остался на скамейке запасных.

Победный мяч «Боруссии» на 71-й минуте забил польский защитник Лукаш Пищек. Благодаря осечкам «Айнтрахта» и «Герты» дортмундцы ворвались в зону Лиги чемпионов, обосновавшись на четвертой строчке турнирной таблицы.

Матч

Вердер - Боруссия - 1:2 (0:1)

Голы

Шюррле 5 (0:1). Бартельс 59 (1:1). Пищек 71 (1:2).

Состав

Вердер: Дробны, Бауэр, Сане, Гарсия С., Мойсандер, Гнабри (Велькович, 27), Бартельс, Делэйни, Фритц (Кайнц, 80), Крузе, Писарро (Видвальд, 42)

Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер (Дурм, 46), Кастро (Герреру, 70), Пулишич, Вайгль, Шюррле, Кагава, Ройс (Дембеле, 71)

Предупреждения:

Бауэр, 19; Делэйни, 76; Гарсия С., 84 - Шюррле, 43

Удаления:

Дробны, 39 - нет

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

21 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Результаты других матчей 17-го тура

Матч

Вольфсбург - Гамбург - 1:0 (0:0)

Голы

Гомес 83 (1:0).

Состав

Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Герхардт, Калигиури (Виейринья, 69), Гилавоги, Луис Густаво, Малли (Майораль, 80), Зегуйн, Нтеп (Блащиковски, 89), Гомес

Гамбург: Матения, Пападопулос, Дуглас, Джуру, Сакаи, Острзолек (Грегорич, 84), Холтби, Костич, Экдаль, Мюллер, Вуд

Предупреждения:

Бенальо, 33; Луис Густаво, 85 - Экдаль, 28; Острзолек, 37

Удаления:

нет - Экдаль, 33

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

21 января 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Дармштадт - Боруссия М - 0:0

Состав

Дармштадт: Эссер, Холланд, Гувара, Сулу, Милошевич, Сиригу, Вранчич (Юнгвирт, 82), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Нимайер, 70), Чолак (Шипплок, 88)

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Янчке, Хофманн (Хан, 70), Крамер, Дауд, Азар, Штиндль, Раффаэл (Симакала, 81)

Предупреждения:

Нимайер, 90 - Янчке, 59

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

21 января 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

Матч

Шальке 04 - Ингольштадт - 1:0 (0:0)

Голы

Бургшталлер 90 (1:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Аого (Коноплянка, 85), Колашинац, Настасич, Хёведес, Налдо, Горецка, Шёпф, Гайс (Бургшталлер, 46), Майер (Авдижай, 67), Шупо-Мотинг

Ингольштадт: Хансен, Брегери, Зуттнер, Матип, Хадергьонай, Коэн, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Роджер, Леки, Лескано (Ляйпертц, 90)

Предупреждения:

Настасич, 79 - нет

Судья:

Харм Осмерс (Германия)

Место и дата

21 января 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Аугсбург - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)

Голы

Вагнер 47 (0:1). Крамарич 64 (0:2).

Состав

Аугсбург: Хитц, Стафилидис (Бобадилья, 65), Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Верхаг, Шмид, Моравек (Алтынтоп, 74), Байер, Ку Чжа Чол (Кор, 46), Чжи Дон Вон

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле Н., Амири (Полански, 87), Демирбай (Шер, 74), Охс (Крамарич, 46), Руди, Фогт, Цубер, Вагнер, Ют

Предупреждения:

Стафилидис, 10; Ку Чжа Чол, 39; Кор, 50 - Демирбай, 15; Охс, 21; Зюле Н., 36; Шер, 90

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

21 января 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Байер - Герта - 3:1 (2:1)

Голы

Топрак 12 (1:0). Чалханоглу 36 (2:0 - пен.). Штокер 45 (2:1). Чалханоглу 88 (3:1).

Состав

Байер: Лено, Венделль, Хенрихс, Драгович (Та, 8), Топрак, Чалханоглу, Кампль, Бельараби (Хавертц, 84), Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес

Герта: Ярстейн, Брукс, Штарк, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Эссвайн (Харагучи, 66), Ибишевич

Предупреждения:

нет - Ибишевич, 53; Штокер, 55

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

22 января 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Кёльн - 0:0

Состав

Майнц: Лёссль, Буссманн, Бунгерт, Брозински, Белль, Фрай, Озтунали, Латца, де Бласис, Муто (Гбамин, 89), Самперио (Боузан, 77)

Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Маро, Рауш, Хёгер, Осако, Модесте

Предупреждения:

Буссманн, 41 - Соренсен, 64

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 годуВ 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Бундеслига. 17-й тур. «Байер» обыграл «Герту», «Майнц» и «Кельн» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Майнц» и «Кельн» сыграли вничьюМатч 17-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой»«Байер» дома взял верх над «Гертой» в 17-м туре чемпионата Германии.Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаДай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаУдаление вратаря на третьей минуте, ноль добавленных секунд, разгромленный «Айнтрахт» и очередная победа «Лейпцига».РБ «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»РБ «Лейпциг» дома взял верх над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) в 17-м туре чемпионата Германии.Дортмундская «Боруссии» в большинстве вырвала победу у «Вердера»«Вердер» дома уступил дортмундской «Боруссии» (1:2) в 17-м туре чемпионата Германии.Гол Гомеса принес «Вольфсбургу» победу над «Гамбургом»Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».«Шальке» вырвал победу в матче с «Ингольштадтом»Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Ингольштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.«Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» и занимает третье место в бундеслигеМатч 17-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Хоффенхайма».Карло Анчелотти: Футбол без офсайдов будет совершенно другим видом спортаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал возможные изменения футбольных правил, инициатором которых является трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен.Арьен Роббен: «Бавария» должна набирать форму через сыгранные матчиВингер «Баварии» Арьен Роббен поделился впечатлениями от матча своей команды с «Фрайбургом» в 17-м туре чемпионата Германии.Роберт Левандовски: Я пробил наудачу, но три очка - есть три очкаНападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 17-го тура чемпионата Германии.Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии уступили «Баварии» из Мюнхена.Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».Александр Бубнов: Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в ИспанииФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, что никогда не перейдет в «Баварию».Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизниФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который неоднократно заявлял о желании выступать в мадридском «Реале», рассказал о своих планах на будущее.Исход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветерановИсход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветерановСегодня завершается традиционный зимний перерыв в чемпионате Германии по футболу.
Главные новости
Легкая атлетика
IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки
Футбол
Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Легкая атлетика
Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом
Футбол
Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших вратарей чемпионата Швейцарии
Футбол
Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»
Теннис
Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open
Футбол
«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью
Футбол
Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»
Футбол
Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нет
все новости
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости