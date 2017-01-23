Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура
«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.
Левандовски и срыв стереотипа
Программу тура открывал матч во Фрайбурге, куда пожаловала «Бавария». Многое говорило за то, что в пятничный вечер лидеры чемпионата потеряют очки, но этого все же не случилось.
Подопечные Карло Анчелотти очень вяло начали встречу и уже на четвертой минуте оказались в роли догоняющих. На то, чтобы привычно установить контроль над мячом, мюнхенцам понадобилась добрая половина первого тайма. Отыграться «Баварии» помог розыгрыш углового, но после перерыва опасные моменты у ворот хозяев практически не возникали. Артуро Видаль, вышедший на поле с травмой ребра, был явно не в своей тарелке, а заменивший его Йосуа Киммих в игру не попал. Снова растворился на поле, часто греша неточными передачами, Томас Мюллер. Хотя на этот раз Анчелотти отрядил воспитанника клуба на его любимую позицию оттянутого форварда.
Мюллер в тумане. Почему чемпион мира может стать лишним в команде Анчелотти
Главной движущей силой атак чемпионов, по традиции, стали вингеры, но и им никак не удавалось наладить эффективное взаимодействие с крайними защитниками. Давид Алаба и Филипп Лам шли вперед нечасто и неохотно.
Уже в добавленное время ситуацию спас Роберт Левандовски, которого часто и справедливо упрекают в неумении создать голевой эпизод самому себе. Поляк сумел укротить мяч после заброса Франка Рибери и, не опуская снаряд на землю, пробить в касание. Гол получился не только трудовым, но и красивым, хотя сам нападающий честно признал, что он был забит не без доли везения.
"Es war ein schwieriges Spiel. Wir mussten zusammen kämpfen und zum Glück haben wir es am Ende geschafft." @lewy_official #SCFFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/pM9XWdrfeI— FC Bayern München (@FCBayern) 20 января 2017 г.
Расстроенные игроки «Фрайбурга» попытались ответить, но в итоге едва не получили в свои ворота курьезный мяч. Прибежавший в штрафную «Баварии» на розыгрыш стандартного положения голкипер Александер Шволов не успел вернуться в свою епархию, и Роббен получил возможность поразить пустые ворота с 40 метров. Однако удар голландца, недавно продлившего контракт с клубом до лета 2018 года, оказался неточным.
Матч
Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)
Голы
Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).
Состав
Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп
Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски
Предупреждения:
Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
«Суицид» Градецки
Матч «РБ Лейпциг» - «Айнтрахт» ожидался в Германии с большим интересом, считаясь центральным в 17-м туре. Главные возмутители спокойствия текущего евросезона под Новый год получили звонкую оплеуху в Мюнхене – и можно было только гадать, в каких кондициях предстанут «газировщики» перед своими болельщиками после зимнего перерыва.
А скромный клуб из Франкфурта-на-Майне, несомненно, стал бы главным открытием первого круга чемпионата, если бы в нем не участвовал «Лейпциг». Подопечные бывшего хавбека «Баварии» и сборной Хорватии Нико Ковача ведут полноценную борьбу за попадание в Лигу чемпионов-2017/18.
Но интрига данного противостояния была убита в зародыше. Вратарь «Айнтрахта» и сборной Финляндии Лукаш Градецки уже на третьей минуте как ни в чем не бывало растянулся на газоне и забрал мяч в руки. Проблема заключалась в том, что это случилось далеко за пределами штрафной! Главному арбитру Денизу Айтекину не оставалось ничего иного, как выдворить незадачливого кипера с поля. С реализацией внезапно обретенного численного преимущества у команды Ральфа Хазенхюттля сложностей не возникло.
Schlagzeilen kann nicht jeder. 🙄— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 21 января 2017 г.
Kopf hoch Lukas! 💪 pic.twitter.com/kyPzgMhkKN
Матч
РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Комппер 7 (1:0). Вернер 45 (2:0). Вальехо Х. 67 (3:0 - автогол).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер (Бурк, 71), Бернардо, Кейта, Демме, Вернер (Кайзер, 80), Забитцер, Поульсен (Сельке, 62)
Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Чендлер, Очипка, Эктор, Вальехо Х., Гачинович (Баркок, 72), Маскарель, Хасебе, Хргота (Линднер, 5), Ребич (Сеферович, 72)
Предупреждения:
Сельке, 71 - Ребич, 15; Маскарель, 69
Удаления:
нет - Градечки, 3
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
21 января 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
«Боруссия» снова в игре
В преддверии гостевой игры с «Вердером» главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в линии атаки. Главная ударная сила «шмелей», лучший бомбардир чемпионата Пьер-Эмерик Обамеянг играет за сборную Габона на Кубке африканских наций, а его сменщик – 30-летний колумбиец Адриан Рамос по довольно сложной схеме отправился в китайский клуб «Чунцин Лифань» транзитом через испанскую «Гранаду» (нападающий отыграет в примере вторую половину сезона на правах аренды).
В результате, Тухель отрядил на переднюю линию Андре Шюррле и Марко Ройса, а повзрослевший и погрузневший «золотой мальчик» немецкого футбола, герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце снова остался на скамейке запасных.
ICYMI: Borussia secure 2-1 victory over ten-man @werderbremen_en #svwbvb https://t.co/5ux00tOCa1 pic.twitter.com/BbXceEG89o— Borussia Dortmund (@BVB) 21 января 2017 г.
Победный мяч «Боруссии» на 71-й минуте забил польский защитник Лукаш Пищек. Благодаря осечкам «Айнтрахта» и «Герты» дортмундцы ворвались в зону Лиги чемпионов, обосновавшись на четвертой строчке турнирной таблицы.
Матч
Голы
Шюррле 5 (0:1). Бартельс 59 (1:1). Пищек 71 (1:2).
Состав
Вердер: Дробны, Бауэр, Сане, Гарсия С., Мойсандер, Гнабри (Велькович, 27), Бартельс, Делэйни, Фритц (Кайнц, 80), Крузе, Писарро (Видвальд, 42)
Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер (Дурм, 46), Кастро (Герреру, 70), Пулишич, Вайгль, Шюррле, Кагава, Ройс (Дембеле, 71)
Предупреждения:
Бауэр, 19; Делэйни, 76; Гарсия С., 84 - Шюррле, 43
Удаления:
Дробны, 39 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Результаты других матчей 17-го тура
Матч
Вольфсбург - Гамбург - 1:0 (0:0)
Голы
Гомес 83 (1:0).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Герхардт, Калигиури (Виейринья, 69), Гилавоги, Луис Густаво, Малли (Майораль, 80), Зегуйн, Нтеп (Блащиковски, 89), Гомес
Гамбург: Матения, Пападопулос, Дуглас, Джуру, Сакаи, Острзолек (Грегорич, 84), Холтби, Костич, Экдаль, Мюллер, Вуд
Предупреждения:
Бенальо, 33; Луис Густаво, 85 - Экдаль, 28; Острзолек, 37
Удаления:
нет - Экдаль, 33
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Дармштадт - Боруссия М - 0:0
Состав
Дармштадт: Эссер, Холланд, Гувара, Сулу, Милошевич, Сиригу, Вранчич (Юнгвирт, 82), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Нимайер, 70), Чолак (Шипплок, 88)
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Янчке, Хофманн (Хан, 70), Крамер, Дауд, Азар, Штиндль, Раффаэл (Симакала, 81)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Матч
Шальке 04 - Ингольштадт - 1:0 (0:0)
Голы
Бургшталлер 90 (1:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Аого (Коноплянка, 85), Колашинац, Настасич, Хёведес, Налдо, Горецка, Шёпф, Гайс (Бургшталлер, 46), Майер (Авдижай, 67), Шупо-Мотинг
Ингольштадт: Хансен, Брегери, Зуттнер, Матип, Хадергьонай, Коэн, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Роджер, Леки, Лескано (Ляйпертц, 90)
Предупреждения:
Настасич, 79 - нет
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Аугсбург - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)
Голы
Вагнер 47 (0:1). Крамарич 64 (0:2).
Состав
Аугсбург: Хитц, Стафилидис (Бобадилья, 65), Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Верхаг, Шмид, Моравек (Алтынтоп, 74), Байер, Ку Чжа Чол (Кор, 46), Чжи Дон Вон
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле Н., Амири (Полански, 87), Демирбай (Шер, 74), Охс (Крамарич, 46), Руди, Фогт, Цубер, Вагнер, Ют
Предупреждения:
Стафилидис, 10; Ку Чжа Чол, 39; Кор, 50 - Демирбай, 15; Охс, 21; Зюле Н., 36; Шер, 90
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Топрак 12 (1:0). Чалханоглу 36 (2:0 - пен.). Штокер 45 (2:1). Чалханоглу 88 (3:1).
Состав
Байер: Лено, Венделль, Хенрихс, Драгович (Та, 8), Топрак, Чалханоглу, Кампль, Бельараби (Хавертц, 84), Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес
Герта: Ярстейн, Брукс, Штарк, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Эссвайн (Харагучи, 66), Ибишевич
Предупреждения:
нет - Ибишевич, 53; Штокер, 55
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
22 января 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Майнц: Лёссль, Буссманн, Бунгерт, Брозински, Белль, Фрай, Озтунали, Латца, де Бласис, Муто (Гбамин, 89), Самперио (Боузан, 77)
Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Маро, Рауш, Хёгер, Осако, Модесте
Предупреждения:
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция