КХЛ: работа не на пятерку. Колонка главного редактора

Когда в России решили создать лигу по образу и подобию НХЛ, вряд ли кто-то мог бы быть против. Смешными были только первоначальные декларации о том, как мы хотим быстро «нагнать и перегнать». Но сейчас уже, похоже, все как-то сошлись на том, что ориентироваться на лигу с более чем столетней историей как на образец – дело правильное, но чтобы хотя бы примерно выйти на заокеанский уровень – предстоит еще работать и работать…

И речь тут не о зарплатах хоккеистов, не о суммах контрактов игроков, о чём любят говорить в первую очередь, а совсем о другом – об организационных мелочах, о той самой инфраструктуре, от уровня развития которой и зависит, получает болельщик удовольствие от похода на стадион или нет.

В минувшие выходные в Уфе прошёл Матч звезд КХЛ. В принципе, мероприятие это не совсем спортивное. Это скорее шоу на тему хоккея. Но многолетний опыт организации этого шоу за океаном показывает, что и его делать можно так, что оно становится главным имиджевым и маркетинговым событием сезона. Уфа – одна из хоккейных столиц России. Логично, что от неё мы ждали организации по максимуму.

Многие из тех, кто побывал в субботу и воскресенье, остались довольны. Есть те, кто даже назвал этот матч наиболее зрелищным из всех подобных матчей за недолгую историю Континентальной хоккейной лиги. Но есть ряд вещей, не сказать о которых с нашей стороны было бы нечестно.

Желая походить на хоккейную Канаду, мы решили растянуть событие на два дня. Ок, пусть так. Но кто-то потрудился вспомнить об этом при составлении календаря «регулярки»? Нет, сотрудники КХЛ тут явно не доработали.

Капитан команды дивизиона Харламова Сергей Мозякин заявил, что организаторы допустили совершенно очевидный «косяк», забыв сделать более продолжительный перерыв для Матча звёзд:

– Конечно, надо было сделать перерыв побольше. Некоторым ребятам играть уже на следующий день.

И это ведь не банальное сетование игрока на усталость посреди сезона. В конце концов, это наложило серьезный отпечаток (отнюдь не в лучшую сторону) на сам звёздный уик-энд. Игроки СКА свой полуфинал быстренько сгоняли 2:6, быстро вылетели из турнира четырех дивизионов и отправились в Сочи – у них там в понедельник матч. СКА не выкладывался во временные рамки турнира, сыграл странный матч и улетел на чартере, когда шоу в Уфе ещё продолжалось. Стыдно? Разумеется…

И нет смысла, наверное, перечислять уже разошедшиеся по сети многочисленные свидетельства излишней жёсткости охраны – у нас, как водится, этим на спортивных мероприятиях никого не удивишь, но предельно жёсткому досмотру были подвергнуты даже танцующие маскоты – люди в костюмах талисманов клубов КХЛ. Досмотр есть досмотр, но подумал кто-то о том, какие это эмоции вызвало у детишек, которых родители впервые в жизни привели на большой хоккейный праздник? Дети плакали, увидев, что рысёнок Сева – вовсе и не рысёнок…

Не говорю уж о том, что попросту в эти дни добраться до стадиона было делом непростым. Руководство города, ссылаясь на соображения экономии, не стало убирать в городе снег. В итоге путь на стадион для горожан занял зачастую по несколько часов. Город не просто встал в пробки – город просто встал.

Если же вернуться к собственно хоккейной программе минувшего уик-энда, то при всём желании организаторов её разнообразить, порой забывали об одном – сообщить об этом… самим хоккеистам! К примеру, самый яркий конкурс матчей звезд КХЛ – это на красоту буллита. То поджигали клюшку, то наряжались в костюмы, то использовали разные подручные средства. Но многим игрокам об участии в конкурсе сказали за 20 минут до матча. То есть они элементарно не успели подготовиться, поэтому конкурс получился не таким ярким как обычно…

Многие обратили внимание, что форвард Энвер Лисин играл в матче в свитере не дивизиона, как все остальные, а своего клуба «Салават Юлаев». Сергей Гимаев во всеуслышание заявил, что свитер у игрока украли. Сам же игрок признался, что ему просто свитер сделать не то забыли, не то сделали с ошибочным номером.

Все это мы говорим вовсе не из желания выискать блох, не из желания опорочить хорошую идею. Просто хочется, чтобы качественные идеи ещё и качественно реализовывались. Увы, в КХЛ пока над многими вещами стоит работать.