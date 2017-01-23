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В Супербоуле встретятся «Соколы Атланты» и «Патриоты Новой Англии»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Супербоуле встретятся «Соколы Атланты» и «Патриоты Новой Англии»
Источник: Associated Press

Команда Национальной футбольной лиги США «Atlanta Falcons» («Соколы Атланты») во второй раз в своей истории стала участником финальной игры за звание чемпиона НФЛ – Супербоула.

В минувшее воскресенье «Соколы» стали чемпионом Национальной футбольной конференции, одержав победу над гостями – командой «Green Bay Packers», со счетом 44:21. Благодаря этой яркой победе «Соколы» получили право сыграть в Супербоуле против команды «New England Patriots». Матч состоится 5 февраля в Хьюстоне.

Команда из Атланты доминировала с самого начала игры, к началу третьего периода вела в счете 31:0 и так и не столкнулась с реальной угрозой со стороны противников. Квотербек «Соколов» Мэтт Райан задавал тон игре, совершив 27 из 38 пасов на 392 ярда и заработав для команды четыре тачдауна.

«Ощущения приятные, но у нас есть кое-какие незавершенные дела, – сказал Райан. – Нужно будет заняться ими в Хьюстоне через две недели».

Тренер «Green Bay» Майк Маккарти не стал оправдываться, заявив, что «Соколы» были великолепны. «Их игра говорит сама за себя. Они оторвались от нас. «Соколы» заслуживают похвалы», – сказал он.

Ранее «Соколы» лишь однажды выходили в Супербоул. Это было в 1999 году в Майами, когда они проиграли «Denver Broncos» – команде-победителю прошлогоднего Супербоула.

Будущие соперники «Соколов», «New England Patriots», четыре раза становились победителями Супербоула с 2002 года. В последний раз звание чемпиона НФЛ доставалось им два года назад.

Команду «Патриотов» возглавляет квотербек Том Брэди, который в воскресенье заработал три тачдауна в игре с «Pittsburgh Steelers» за звание чемпиона Американской футбольной конференции. Игра завершилась со счетом 36:17.

Брэди был отстранен от участия в первых четырех играх сезона в связи с обвинениями в причастности к использованию спущенных мячей, относившимися еще к сезону 2015 года. К концу года он уступал лишь Райану в борьбе за звание ведущего квотербека лиги.

«Мы одерживали победу самыми разными путями при самых разных обстоятельствах, – заявил Брэди после воскресного матча. – Посмотрим, удастся ли нам написать идеальную концовку через несколько недель».

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